5G: κάλυψη, υπηρεσίες, και φθηνές συσκευές, οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξή του

H αγορά δεν πρέπει να εφησυχάζει, ως προς την ανάπτυξη του 5G και η προσπάθεια χρειάζεται να επικεντρωθεί εκτός από την κάλυψη, στις νέες καινοτόμες υπηρεσίες, ενώ αναγκαίο θεωρείται να μειωθούν οι τιμές των συσκευών που υποστηρίζουν την εν λόγω τεχνολογία.

Το παραπάνω επισημαίνουν τα στελέχη της Ericsson και ενώ σύμφωνα με το Ericsson Mobility Report, που παρουσιάστηκε χθες και στην Ελλάδα, το 2ο τρίμηνο του 2022, το 5G έφτασε τις 690 εκατ. συνδέσεις παγκοσμίως.

Η εκτίμηση είναι ότι το 2027 περίπου 4,4 δισ., οι μισές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως, θα είναι 5G. Η 5η είναι η ταχύτερη γενιά κινητής τηλεφωνίας.

Ειδικότερα, η Ericsson παρουσίασε στο κοινό τα ευρήματα του «ConsumerLab’s 5G: The Next Wave». Προηγήθηκε έρευνα χρηστών 5G στο μικροσκόπιο της οποίας βρέθηκαν ο αντίκτυπος του 5G στους καταναλωτές που ήδη το χρησιμοποιούν, η πρόθεση και οι προσδοκίες των ανθρώπων που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν αυτήν την τεχνολογία.

H συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αλλά και η γενικότερη παρακολούθηση της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας 5G από το 2019 έως τώρα συνέβαλε ώστε το Ericsson ConsumerLab να εντοπίσει έξι βασικές τάσεις που σχετίζονται με το επόμενο κύμα υιοθέτησης της τεχνολογίας 5G και είναι οι εξής:

Η υιοθέτηση του 5G από τους καταναλωτές θα είναι ανθεκτική στον πληθωρισμό. Τουλάχιστον 510 εκατομμύρια καταναλωτές σε 37 αγορές είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουν το 5G το 2023. Αντίστοιχα, στη χώρα μας το 26% των χρηστών σκοπεύουν να αναβαθμίσουν τις συσκευές τους σε 5G τους επόμενους 12 μήνες. Αναγκαία είναι η προσφορά ευρείας κάλυψης δικτύου, καινοτόμων υπηρεσιών και προσιτών τηλεφώνων στους υπάρχοντες, αλλά και στο επόμενο κύμα χρηστών τεχνολογίας 5G, ώστε να είναι απολύτως ικανοποιημένοι. Σύμφωνα με την έρευνα διπλάσιοι δυνητικοί χρήστες 5G σε σύγκριση με τους υφιστάμενους θεωρούν την κάλυψη δικτύου ως τον πιο σημαντικό λόγο για να συνδεθούν στο 5G. H διαθεσιμότητα 5G αναδεικνύεται ως το νέο σημείο αναφοράς ικανοποίησης μεταξύ των καταναλωτών. Ενώ πολλές αγορές έχουν πετύχει πληθυσμιακή κάλυψη 5G μεγαλύτερη από 60%, μόνο το 33% των χρηστών συνήθως αντιλαμβάνονται ότι είναι συνδεδεμένοι σε 5G περισσότερο από το 50% του χρόνου που βρίσκονται συνδεδεμένοι. Στην Ελλάδα η πληθυσμιακή κάλυψη 5G βρίσκεται στο 65%, ωστόσο, μόνο το 26% των χρηστών 5G συνήθως αντιλαμβάνονται ότι είναι συνδεδεμένοι σε 5G σε αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Το 5G αυξάνει τη χρήση του cloud gaming, με 3 στους 5 υφιστάμενους χρήστες του 5G στην Ελλάδα να χρησιμοποιούν περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες από ότι οι χρήστες του 4G, εκ των οποίων το 56%, τρεις ή και περισσότερες. Παγκοσμίως, τα τελευταία δύο χρόνια, ο χρόνος που αφιερώνεται σε εφαρμογές AR (Επαυξημένη Πραγματικότητα) από χρήστες 5G έχει διπλασιαστεί (φθάνοντας τις δύο ώρες την εβδομάδα) σε σύγκριση με τους χρήστες 4G. Τα μοντέλα δημιουργίας εσόδων 5G αναμένεται να εξελιχθούν, με το 92% των εν ενεργεία χρηστών 5G στην Ελλάδα να θεωρούν ότι η τεχνολογία 5G αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των πλάνων ευρυζωνικότητας για τα κινητά τηλέφωνα. Αντίστοιχα, διεθνώς, 6 στους 10 καταναλωτές αναμένουν ότι οι προσφορές σε 5G δεν θα αφορούν μόνο σε αυξημένο όγκο δεδομένων και μεγαλύτερες ταχύτητες, αλλά και σε κατά παραγγελία δυνατότητες δικτύου, που θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες. H υιοθέτηση της τεχνολογίας 5G ανοίγει τον δρόμο για το «metaverse», με το 37% των χρηστών 4G στην Ελλάδα να ισχυρίζονται ότι θα ξεκινήσουν ή θα αυξήσουν τη χρήση εφαρμογών AR μόλις εγγραφούν στο 5G. Συνολικά, σε όλο τον κόσμο, οι χρήστες 5G, κατά μέσο όρο, ξοδεύουν ήδη μία ώρα περισσότερη την εβδομάδα σε υπηρεσίες που σχετίζονται με το metaverse σε σύγκριση με τους χρήστες 4G. Επίσης αναμένουν ότι θα καταναλώνονται επιπλέον δύο ώρες περιεχομένου βίντεο την εβδομάδα σε κινητές συσκευές, εκ των οποίων η 1,5 ώρα θα είναι σε γυαλιά AR/VR, έως το 2025.

Ταυτότητα της έρευνας

Η εν λόγω έρευνα βασίστηκε σε διαδικτυακές συνεντεύξεις, από τον Απρίλιο έως τον Μάιο του 2022, με συμμετέχοντες 49.000 καταναλωτές σε 37 αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, όπου οι συνεντεύξεις ήταν 1.100, αριθμός που αντιπροσωπεύει 6 εκατομμύρια χρήστες.

Ρωτήθηκαν άτομα ηλικίας μεταξύ 15 και 69 ετών, στις αγορές που πραγματοποιήθηκε η έρευνα και οι οποίες έχουν 1,7 δις. καταναλωτές και 430 εκατ. χρήστες 5G.

Τις νέες τάσεις της τεχνολογίας 5G στη χώρα μας αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο παρουσίασε η Ericsson Hellas, στην εκδήλωση «Ericsson Imagine Live 2022», η οποία πραγματοποιήθηκε το διήμερο 11 και 12 Οκτωβρίου, ενώπιον εκπροσώπων των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και των μέσων ενημέρωσης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Riccardo Mascolo, Head of Strategy | Driver of 5G for Vertical Industries Business and Sales Development, μεταξύ άλλων σημείωσε: «Η έρευνα καταδεικνύει τη στάση αλλά και τις προσδοκίες των καταναλωτών από την τεχνολογία 5G. Και αυτές οι προσδοκίες του επόμενου κύματος χρηστών 5G είναι διαφοροποιημένες συγκριτικά με τους υφιστάμενους χρήστες. Από την έρευνα γίνεται φανερό πως οι καταναλωτές θεωρούν το 5G αναπόσπαστο μέρος του τρόπου ζωής τους. Έννοιες όπως το metaverse, η κοινωνικοποίηση, η αγορά ψηφιακών αντικειμένων σε διαδραστικές πλατφόρμες 3D εικονικών παιχνιδιών έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους χρήστες της νέας τεχνολογίας 5G».

Ο Γιώργος Παππάς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ericsson Hellas, επίσης πρόσθεσε: «Για περίπου 150 χρόνια η τεχνολογία έχει μεταμορφώσει σχεδόν κάθε τομέα της κοινωνίας. Στην εποχή της υπερσυνδεσιμότητας που ζούμε, όλη αυτή η αλλαγή μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση μεγάλων παγκόσμιων προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή και η ψηφιακή ένταξη. Η έρευνα της Ericsson δείχνει ότι έως το 2030 οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε όλες τις βιομηχανίες έως και 15%. Η πλατφόρμα 5G που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα είναι ένα θεμελιώδες, πρώτο βήμα που θα βοηθήσει στην οικοδόμηση αυτής της μελλοντικής ψηφιακής κοινωνίας».