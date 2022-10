Women Founders & Makers, Women Βack to Work και Profession has no Gender του προγράμματος Equall της Τράπεζας Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη του 2ου κύκλου των δράσεων Women Founders and Makers, Women Βack to Work και Profession has no Gender του προγράμματος EQUALL, συνεχίζοντας με συνέπεια τις πρωτοβουλίες και δράσεις που έχει σχεδιάσει ώστε να συμβάλλει στην ισότητα των φύλων και την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων. Το πρόγραμμα EQUALL εντάσσεται στο πλαίσιο της πολυδιάστατης στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς που είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στον 2ο κύκλο των δράσεων Women Founders and Makers και Women Βack to Work ξεκίνησαν στις 3 Οκτωβρίου και θα διαρκέσουν μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2022. Παράλληλα, η δράση Profession has no Gender συνεχίζεται και για τη νέα σχολική χρονιά 2022-2023.

Σκοπός του προγράμματος EQUALL είναι να βοηθήσει τις γυναίκες να διεκδικήσουν τη θέση που ανταποκρίνεται στην αξία και τις δυνατότητές τους, υποστηρίζοντας την ισότιμη πρόσβασή τους στην απασχόληση, την επιχειρηματική δραστηριότητα, στοιχεία απαραίτητα για την αυτονομία και την εξέλιξή τους. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος, η Τράπεζα επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τις νέες γενιές όσον αφορά την επιλογή επαγγέλματος σε σχέση με τα κοινωνικά στερεότυπα.

Το EQUALL αποτελεί ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης, καθοδήγησης και δικτύωσης που απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες άνω των 18 ετών σε όλη την Ελλάδα και περιλαμβάνει τις δράσεις:

Women Founders and Makers

για τις γυναίκες που έχουν δημιουργήσει ή επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση μέσα στους επόμενους 6 μήνες και αποτελείται από 2 σκέλη:

επιμόρφωση (training) με βάση ενότητες που έχουν διαμορφωθεί ειδικά από την ομάδα του Κέντρου Επιχειρηματικότητας AHEAD – Alba Hub for Entrepreneurship and Development του Alba Graduate Business School, The American College of Greece, και καθοδήγηση (mentoring) και δικτύωση (networking), σχεδιασμένα από την ομάδα των 100 mentors, ειδικά για τις γυναίκες συμμετέχουσες.

Επιπρόσθετα, με γνώμονα την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των γυναικών στην επιχειρηματική δραστηριότητα, η Τράπεζα δημιούργησε και προσφέρει το «Πειραιώς EQUALL 360°», μία ολοκληρωμένη πρόταση προϊόντων και υπηρεσιών, με ειδική τιμολόγηση και προνόμια, αποκλειστικά για γυναίκες επιχειρηματίες.

Women Back to Work

για τις σε γυναίκες που επιθυμούν να ενταχθούν δυναμικά στην αγορά εργασίας και αποτελείται από δύο σκέλη:

επιμόρφωση (training) με βάση ενότητες που έχουν διαμορφωθεί ειδικά από την ομάδα του Executive Education του Alba Graduate Business School, The American College of Greece, και καθοδήγηση (mentoring) και δικτύωση (networking), σχεδιασμένα από την ομάδα των 100 mentors, ειδικά για τις γυναίκες συμμετέχουσες.

Και στα δυο παραπάνω προγράμματα, κάθε ενότητα εκπαίδευσης (training) συνδυάζεται με την αντίστοιχη κοινότητα μεντόρων, που, πέρα από τις πολύτιμες εμπειρίες τους, μοιράζονται συμβουλές καθοδήγησης, ενδυναμώνουν και υποστηρίζουν τις συμμετέχουσες στην ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων τους (soft skills).

Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δύο προγραμμάτων έχει αναλάβει η 100mentors, στρατηγικός συνεργάτης της Τράπεζας Πειραιώς.

Profession has no Gender

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συνεχίζεται για τη νέα σχολική χρονιά 2022 -2023 και απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες δημόσιων Γυμνασίων και Λυκείων ανά την Ελλάδα διασυνδέοντάς τους με μέντορες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που δραστηριοποιούνται σε επαγγέλματα που είναι στερεοτυπικά συνυφασμένα με το διαφορετικό φύλο. Μέσα από την παραπάνω δράση, η Τράπεζα επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τη νέα γενιά, όσον αφορά την επιλογή επαγγέλματος, και να καταρρίψει τα κοινωνικά στερεότυπα που αναπαράγονται και λειτουργούν ως τροχοπέδη στις επιλογές των νέων για το επάγγελμα που επιθυμούν να ακολουθήσουν.

Ο 1ος κύκλος του προγράμματος EQUALL ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία

Με συμμετοχή 98 γυναικών από όλη την Ελλάδα (70,2% εκτός Αθηνών), που επιλέχθηκαν μεταξύ 1.017 αιτήσεων, ο 1ος κύκλος των προγραμμάτων γυναικείας ενδυνάμωσης της Τράπεζας Πειραιώς ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2022.

Εξαιρετικά θετική ήταν η ανταπόκριση στη δράση Women Founders and Makers καθώς:

υποβλήθηκαν πάνω από 740 αιτήσεις για την πλήρωση 50 θέσεων,

άνω του 70% των γυναικών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα προερχόταν από την ελληνική περιφέρεια,

35% όσων συμμετείχαν είναι ιδιοκτήτριες υπάρχουσας επιχείρησης,

95% εντάχθηκαν στο πρόγραμμα με μια νέα επιχειρηματική ιδέα.

Αντίστοιχα, η ανταπόκριση στη δράση Women Back to Work ξεπέρασε τις προσδοκίες, καθώς:

υποβλήθηκαν πάνω από 270 αιτήσεις για την πλήρωση 50 θέσεων,

άνω του 65% των γυναικών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα προερχόταν από την ελληνική περιφέρεια,

93% των γυναικών που συμμετείχαν είναι άνεργες ή υποαπασχολούμενες.

Τέλος, η ανταπόκριση των μαθητικών κοινοτήτων στη δράση Profession has no Gender υπήρξε ενθουσιώδης, καθώς:

υποβλήθηκαν αιτήσεις από 80 σχολεία από όλη την Ελλάδα, που εκπροσωπούσαν 3.152 μαθητές/τριες, ενώ ο στόχος ήταν 30 σχολεία και 1.200 μαθητές/τριες,

άνω του 93% των σχολείων που έχουν δηλώσει συμμετοχή βρίσκονται στην ελληνική περιφέρεια και σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Λειψοί, Φλώρινα, Βέροια, κ.ά.,

άνω των 750 μαθητών/τριών συζήτησαν με τους μέντορες θεματικές του Profession has no Gender, όπως γυναικεία επιχειρηματικότητα, γυναίκες στις επιστήμες STEM, οικονομικός αλφαβητισμός, γυναίκες στην Τεχνολογία, ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας, στερεότυπα στο επάγγελμα, κ.ά.

