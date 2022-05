Η Schneider Electric παρουσιάζει το νέο βιομηχανικό UPS Easy UPS 24V DC DIN Rail

Η Schneider Electric, ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, παρουσιάζει το νέο 24V DC Easy UPS, το οποίο δημιουργήθηκε για εμπορικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα, όπου η διακοπή ρεύματος θέτει σε κίνδυνο την παραγωγή της επιχείρησης. Το νέο Easy-UPS ελαχιστοποιεί το χρόνο που διακόπτεται το ρεύμα και προστατεύει τον εξοπλισμό, με αποτέλεσμα μειωμένη συντήρηση του εξοπλισμού και να επιτυγχάνεται βελτιωμένος έλεγχος των βιομηχανικών υποδομών. Σχεδιασμένο για χρήση από OEMs (Original Equipment Manufacturer) και System Integrators (SI), το νέο βιομηχανικό 24V DC τροφοδοτικό αδιάλειπτης ισχύος (UPS) της Schneider Electric θα είναι διαθέσιμο παγκοσμίως στις αρχές του 2022.

«Κατά την εξέταση της προστασίας της ενέργειας και των ενεργειακών αποθεμάτων μέσω μπαταριών σε εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές, οι χειριστές πρέπει να επικεντρωθούν στην αξιοπιστία της ροής ενέργειας και να εξετάσουν το υψηλό κόστος του χρόνου διακοπής λειτουργίας», δήλωσε ο Vincenzo Salmeri, VP, Commercial and Industrial, Secure Power Division στη Schneider Electric. “Όταν η ενέργεια δεν ελέγχεται, μια διακοπή ρεύματος μπορεί να προκαλέσει μια σειρά ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων της απώλειας data και της ανάγκης επανεκκίνησης των μηχανημάτων αυτοματισμού από το μηδέν. Το Easy-UPS της Schneider Electric βοηθά τους χειριστές σε εμπορικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα να αποκτήσουν τον έλεγχο, με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης, για την πλήρη προστασία της επένδυσής τους.»

Τα βασικά οφέλη του Easy-UPS περιλαμβάνουν:

Ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας και προστασία του εξοπλισμού: το αποθεματικό ενέργειας της μπαταρίας διασφαλίζει τον χρόνο λειτουργίας των ελεγκτών και των HMIs και ελαχιστοποιεί τη ζημιά του εξοπλισμού λόγω κακής ποιότητας ρεύματος

το αποθεματικό ενέργειας της μπαταρίας διασφαλίζει τον χρόνο λειτουργίας των ελεγκτών και των HMIs και ελαχιστοποιεί τη ζημιά του εξοπλισμού λόγω κακής ποιότητας ρεύματος Μείωση της συντήρησης του μηχανήματος: αποθηκεύονται δεδομένα και προγράμματα τερματίζοντας την λειτουργία του εξοπλισμού, χρησιμοποιώντας σήματα 0-5V από τις επαφές αναμετάδοσης, εξαλείφοντας έτσι και την ανάγκη επανεκκίνησης των μηχανών αυτοματισμού μετά από διακοπές ρεύματος

αποθηκεύονται δεδομένα και προγράμματα τερματίζοντας την λειτουργία του εξοπλισμού, χρησιμοποιώντας σήματα 0-5V από τις επαφές αναμετάδοσης, εξαλείφοντας έτσι και την ανάγκη επανεκκίνησης των μηχανών αυτοματισμού μετά από διακοπές ρεύματος Κλιμακούμενος χρόνος εκτέλεσης: δυνατότητα προσθήκης έως και τεσσάρων επιπλέον μπαταριών, για ακόμα περισσότερο χρόνο λειτουργίας κατά τη διάρκεια εκτεταμένων διακοπών ρεύματος

δυνατότητα προσθήκης έως και τεσσάρων επιπλέον μπαταριών, για ακόμα περισσότερο χρόνο λειτουργίας κατά τη διάρκεια εκτεταμένων διακοπών ρεύματος Καλύτερος έλεγχος βιομηχανικών υποδομών: διαχείριση και διάγνωση του UPS μέσω επαφών αναμετάδοσης (relay contacts) και έλεγχος κατάστασης (status) του UPS με δείκτες LED

Το νέο Easy-UPS θα είναι διαθέσιμο παγκοσμίως από τις αρχές του 2022 για αγορά απευθείας από την Schneider Electric ή τα ηλεκτρικά και βιομηχανικά κανάλια διάθεσης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο UPS της Schneider Electric, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Νέα έρευνα επισημαίνει στρατηγικές για επιτυχημένες συνδεδεμένες λειτουργίες

Επιπλέον, η Schneider Electric μοιράστηκε ευρήματα από ένα πρόσφατα δημοσιευμένο IDC White Paper με τίτλο, Πετυχαίνοντας στις Πρώτες Ψηφιακές Συνδεδεμένες Λειτουργίες/ Succeeding at Digital First Connected Operations, στο οποίο αναφέρεται ο ρόλος του edge computing στην ενεργοποίηση της μετάβασης στον ψηφιακό κόσμο. Το white paper περιγράφει λεπτομερώς τις απαντήσεις περισσότερων από 1.000 επαγγελματιών IT και επιχειρήσεων σε κλάδους βιομηχανίας, υγείας, εκπαίδευσης και άλλους, καθώς και μια σειρά από εις βάθος συνεντεύξεις με στελέχη από επιχειρήσεις. Οι απαντήσεις παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι εταιρείες κατά την ανάπτυξή τους για να ενεργοποιήσουν τις συνδεδεμένες λειτουργίες και στρατηγικές συστάσεις για μελλοντικές δυνατότητες στο edge.

Η λήψη του White Paper IDC IDC, που υποβλήθηκε από την Schneider Electric και έχει τίτλο «Πετυχαίνοντας σε Συνδεδεμένες Λειτουργίες με Edge Computing», εδώ. Η Schneider Electric αναγνωρίστηκε ως η πλέον βιώσιμη εταιρεία παγκοσμίως το 2021 από τον δείκτη Corporate Knights Global 100 Index.