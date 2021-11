Deloitte: $50,2 δισεκατομμύρια τα έσοδα για το οικονομικό έτος 2021 με αύξηση 5,5%

Η Deloitte ανακοίνωσε συνολικά έσοδα ύψους $50,2 δισεκατομμυρίων παγκοσμίως, για τη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαΐου 2021, σημειώνοντας αύξηση 5,5%.

Σχολιάζοντας τα θετικά αυτά αποτελέσματα ο CEO της Deloitte Global, Punit Renjen, είπε ότι «οι πρωτόγνωρες εξελίξεις του προηγούμενου χρόνου είχαν πρωτοφανείς επιπτώσεις σε παγκόσμια κλίμακα, όπως και στον οργανισμό μας. Εν μέσω της πανδημίας, των συχνών ακραίων φαινομένων λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά και των κοινωνικών αναταράξεων στον κόσμο, είμαστε ευγνώμονες που είμαστε σε θέση να βοηθάμε και να στηρίζουμε τους πελάτες και τους ανθρώπους μας, καθώς πορευόμαστε όλοι μαζί σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις. Παρόλο που ο περασμένος χρόνος ήταν γεμάτος δυσκολίες και αβεβαιότητα, έδειξε πόσα μπορούν να επιτευχθούν όταν οι επιχειρήσεις, οι αρχές και η κοινωνία συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν από κοινού τις μεγάλες διεθνείς προκλήσεις. Σε αυτήν ακριβώς τη συνεργατική προσέγγιση πρέπει να συνεχίζουμε να επενδύουμε και στο μέλλον».

«Η Deloitte αξιοποιεί την ευκαιρία να ηγείται δίνοντας το παράδειγμα, με το να προωθεί την αλλαγή μέσω συνεργατικών προσπαθειών, να βρίσκει και να επενδύει σε καλύτερες λύσεις για τις επιχειρηματικές και κοινωνικές προκλήσεις. Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους επικεντρωθήκαμε στην ανάπτυξη των παγκόσμιων δυνατοτήτων μας με στόχο να βοηθήσουμε τους πελάτες να ανταποκριθούν, να ανακάμψουν και να ευημερήσουν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, να προσφέρουμε στα στελέχη μας τη δυνατότητα ψυχικής και σωματικής ευεξίας ώστε να αποδίδουν στα υψηλότερα επίπεδα, να βοηθήσουμε τις κοινότητες να αντιμετωπίσουν την ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή στην υγεία και σε καλύτερες ευκαιρίες εκπαίδευσης, αλλά και να δώσουμε προτεραιότητα στο περιβάλλον καθώς κινούμαστε ολοένα και πιο κοντά προς τον στόχο μηδενικών εκπομπών ρύπων», προσθέτει ο Punit Renjen.

Παραμένουμε ανθεκτικοί, ανταποκρινόμενοι στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών

Η Deloitte παρείχε τις υπηρεσίες της με ιδιαίτερη επιτυχία στους πελάτες της, επενδύοντας σε τεχνολογίες που μας βοήθησαν να παραμείνουμε σε επαφή, να διευρύνουμε τις συνεργασίες μας, να επενδύσουμε στην καινοτομία και να εξυπηρετήσουμε το δημόσιο συμφέρον. Η επιτυχία της Deloitte κατά τη διάρκεια του έτους αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας και την ικανότητά μας να προσαρμοζόμαστε, προκειμένου να καλύπτουμε τις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών μας.

Επιπλέον, το οικονομικό έτος 2021, η Deloitte ενέτεινε τις προσπάθειές της προκειμένου να βοηθήσει τους πελάτες της να προωθήσουν τις πρωτοβουλίες τους τόσο σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα όσο και σε θέματα διακυβέρνησης αλλά και βιωσιμότητας. Επιστρατεύοντας καινοτόμες προσεγγίσεις, ψηφιακές λύσεις, εμπεριστατωμένες γνώσεις από την εμπειρία του παγκόσμιου δικτύου της, η Deloitte συνεργάστηκε με τους πελάτες με στόχο να αναπτύξει τις στρατηγικές τους και να προσαρμόσει τις δραστηριότητές τους προκειμένου να επιτύχουν σε μια μεταβαλλόμενη αγορά.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Brand Finance αναγνώρισε τη Deloitte ως το ισχυρότερο και πολυτιμότερο brand εμπορικών υπηρεσιών στον κόσμο. Την ίδια στιγμή, οι αναλυτές του κλάδου συνέχισαν να αναγνωρίζουν την ηγετική θέση της Deloitte σε πολλούς τομείς υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών cloud, cyber, στρατηγικής και analytics.

Υλοποιούμε τον σκοπό μας με θετικό αντίκτυπο για τους ανθρώπους και την κοινωνία

Ως ο μεγαλύτερος οργανισμός επαγγελματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κόσμο, η Deloitte λειτουργεί πάντα με γνώμονα οι δράσεις της να δημιουργούν θετικό αντίκτυπο και αποτύπωμα. Για τους ανθρώπους της Deloitte, αυτό σημαίνει να εργάζονται για την αντιμετώπιση των ολοένα και πιο πολύπλοκων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κοινωνία καθώς και για τη δημιουργία ενός μέλλοντος όπου η εμπιστοσύνη στους θεσμούς και τα συστήματα αποκαθίσταται και σημειώνεται πρόοδος σε μεγάλα κοινωνικά ζητήματα.

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2021, η Deloitte σημείωσε σημαντική πρόοδο όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων για περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και θέματα διακυβέρνησης (ESG Reporting), την εκπαίδευση, την ισότητα στον τομέα της υγείας, την διαφορετικότητα, την ισότητα και την συμπερίληψη, την ψυχική υγεία, και το περιβάλλον. Η επένδυση κοινωνικού αντίκτυπου της Deloitte για το οικονομικό έτος 2021 ήταν $223 εκατομμύρια, ανεβάζοντας το σύνολο της επένδυσής μας σε $1,15 δισεκατομμύρια στην πενταετία.

Διαφορετικότητα, ισότητα, συμπερίληψη (Diversity, Equity and Inclusion) και ψυχική υγεία: Θέλουμε οι άνθρωποι μας να αισθάνονται ότι γίνονται αποδεκτοί όπως είναι, να απασχολούνται στον οργανισμό μας και να έχουν τη δυνατότητα να προοδεύσουν. Η δέσμευση αυτή αντικατοπτρίζεται στην παγκόσμια στρατηγική διαφορετικότητας και συμπερίληψης της Deloitte ALL IN. Βάση της στρατηγικής μας αποτελεί η έμφασή μας στον σεβασμό και την συμπερίληψη, η οποία εστιάζει σε όλες τις πτυχές της διαφορετικότητας. Πάνω στην βάση αυτή έχουν οικοδομηθεί τρεις πυλώνες – η προσπάθεια για την ισορροπία των φύλων, η ενίσχυση της συμπερίληψης των ΛΟΑΤΚΙ+ και η υποστήριξη της ψυχικής υγείας – οι οποίοι προωθούν όλες τις παρεμβάσεις και ενέργειές μας.

Επέκταση της δέσμευσής μας για το περιβάλλον

Η Deloitte πιστεύει βαθιά ότι η κλιματική αλλαγή είναι μία από τις καθοριστικές παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας. Μέσω της παγκόσμιας στρατηγικής της Deloitte WorldClimate, κινούμαστε προς υπεύθυνες επιλογές για το περιβάλλον εντός του οργανισμού μας και πέραν αυτού.

Έκθεση για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG Report): Το τρέχον έτος, το Global Impact Report της Deloitte παρουσιάζει ολοκληρωμένη αναφορά του αντίκτυπού μας στο περιβάλλον και στην κοινωνία, καθώς και μια πιο προσεκτική εξέταση των δομών και των διαδικασιών του οργανισμού μας.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο CEO της Deloitte Ελλάδος κος Δημήτρης Κουτσόπουλος ανέφερε: «Τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους του 2021, αποδεικνύουν ότι η Deloitte κατάφερε να συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των τεράστιων προκλήσεων της περασμένης χρονιάς και να συνεχίσει να ηγείται της συμβουλευτικής αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελώντας παράδειγμα αλλαγής, προσαρμοστικότητας και καινοτομίας. Εν μέσω πανδημίας, η εταιρεία έκανε αυτό που γνωρίζει να κάνει καλά. Δηλαδή, να αναπτύσσει συνεργασίες και να αναβαθμίζει την ικανότητά της, μέσω της διαρκούς επένδυσης στην τεχνολογία και τη συνεχή ενδυνάμωση των επαγγελματιών της, ώστε να βοηθά τους πελάτες της να πετύχουν τους στόχους τους σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι καθώς σε μια χρονιά με πρωτόγνωρες δυσκολίες, καταφέραμε για άλλη μια φορά να κάνουμε τη διαφορά, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τους αριθμούς, αλλά και σε ό,τι αφορά στο να αυξήσουμε το θετικό αποτύπωμά μας στην κοινωνία και στους ανθρώπους, μέσω της καθημερινής προσπάθειας όλων μας αλλά και μέσω διαφόρων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που υλοποιεί η εταιρεία σε παγκόσμιο επίπεδο».