Convert Group: η 4η Εταιρεία με το Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον στην Ευρώπη σύμφωνα με τον Economist και το Great Place to Work

Η Convert Group διακρίθηκε για πρώτη φορά ως ένα από τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στην Ευρώπη λαμβάνοντας την 4η θέση στην κατηγορία των μικρών εταιρειών (10-49 εργαζομένων) από το Great Place to Work® International Institute όπως ανακοινώθηκε εχθές στον Economist. Στην ευρωπαϊκή έρευνα Best Workplaces συμμετείχαν χιλιάδες επιχειρήσεις και διακρίθηκαν συνολικά 150 μεταξύ των οποίων και παγκόσμιου βεληνεκούς εταιρείες όπως Salesforce, Cisco, DHL, Hilton, The Adecco Group, Roche. Η Convert Group μάλιστα απέσπασε την υψηλότερη θέση που έχει αποσπάσει ποτέ ελληνική εταιρεία στην κατηγορία της. Η διάκριση αυτή έρχεται μετά από 4 συνεχόμενες χρονιές βράβευσης της εταιρείας ως μια από τις 25 εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, αλλά και μετά τη ανάδειξή της στις αρχές του 2021 στη λίστα των Financial Times ως μια από τις 1000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώπη βάσει των εσόδων της της τελευταίας 5ετίας.

Aπό την ίδρυσή της το 2014, προτεραιότητα της Convert Group αποτελούσε η σύσταση ενός οικογενειακού εργασιακού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να αναπτύσσουν διαρκώς τις ικανότητες και δεξιότητες τους , να εκφράζουν τις ιδέες και τις απόψεις τους και να καινοτομούν. Μερικές από τις πρακτικές που κάνουν την εταιρεία να ξεχωρίζει αποτελούν:

Δωρεάν καθημερινά μεσημεριανά γεύματα, φρούτα, σνακς και καφές στο χώρο των γραφείων

20% επιπλέον της κανονικής άδειας και άδεια την ημέρα γενεθλίων

Ευέλικτο ωράριο εργασίας και δυνατότητα απεριόριστης εργασίας από το σπίτι

Quite period μετά τις 8μμ και κατά τη διαρκεία Σαββατοκύριακου, αργιών και άδειας των εργαζομένων

Early Fridays την περίοδο του καλοκαιριού με την εταιρεία να κλείνει στις 2μμ

Οικονομική ενίσχυση σε περιπτώσεις, γάμου, γέννησης, απόκτησης πτυχίου ή απώλειας στενού συγγενικού προσώπου.

Δωρεάν Ιδιωτική ασφάλιση με επιπλέον παροχές και ειδικές καλύψεις στο εξωτερικό

Δυνατότητα στους εργαζομένους να φέρνουν τα παιδιά τους και τα κατοικίδια τους στο γραφείο, στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους ξεκούρασης και αναψυχής του προσωπικού

Εβδομαδιαίες, μηνιαίες και τριμηνιαίες συναντήσεις με τη συμμετοχή όλου του προσωπικού, όπου επικοινωνείται με πλήρη διαφάνεια η στρατηγική της εταιρείας, οι επιτυχίες και οι προκλήσεις, τα οικονομικά στοιχεία, αλλά και ειδική ενότητα στην οποία ο CEO, απαντά σε όλα τα πιθανά ερωτήματα του προσωπικού.

Η Κατερίνα Τσεβά, Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού της Convert Group δήλωσε σχετικά με τη διάκριση: “Είμαστε πραγματικά περήφανοι που η ομάδα μας έχει καταφέρει να χτίσει ένα εργασιακό περιβάλλον που μας κάνει να ξεχωρίζουμε μεταξύ χιλιάδων κορυφαίων εταιρειών σε όλη την Ευρώπη. Αν και η δραστηριότητά μας τα τελευταία χρόνια δε γνωρίζει σύνορα, κάθε αναγνώριση σαν αυτήν εδραιώνει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στον επιχειρηματικό κόσμο τόσο την εταιρεία μας όσο και τη χώρα μας, γεγονός που μας κάνει διπλά υπερήφανους. Η ικανοποίηση και ευημερία των Converters, η ανάπτυξή του καθενός με βάση τις αξίες του, το αίσθημα δικαιοσύνης και υπερηφάνειας, αποτελούν τον πυρήνα όλων των δράσεών μας.”

Το Διεθνές Ινστιτούτο Great Place to Work® λειτουργεί σε 45 χώρες αναγνωρίζοντας τους καλύτερους εργοδότες σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα δεδομένα συλλέγονται μέσω εκατομμυρίων κρυφών ανώνυμων ερωτηματολογίων που αποστέλλονται απευθείας από το Great Place to Work® στο προσωπικό των εταιρειών αλλά και σε Culture Audit που διενεργείται από εξειδικευμένους επιστήμονες του κλάδου ανθρωπίνου δυναμικού. Τα κριτήρια που αξιολογούνται είναι η αξιοπιστία της διοίκησης, το αίσθημα υπερηφάνειας, η συντροφικότητα, η δικαιοσύνη και ο σεβασμός μεταξύ των μελών της ομάδας. Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να απαντήσουν με διαφάνεια και ειλικρίνεια στα ερωτηματολόγια, δίνοντας αξία στα αποτελέσματα της έρευνας. Για να συμπεριληφθούν στη λίστα οι εταιρείες πρέπει προηγουμένως να έχουν διακριθεί σε μία ή περισσότερες εθνικές λίστες του Great Place to Work® στις χώρες τους.