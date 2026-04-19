Τετάρτη, 22 Απριλίου

Η Βασιλάκης επιλέγει την Generation Y για την ανάπτυξη της custom B2B ecommerce πλατφόρμα της

Επιχειρήσεις

Στην Generation Y ανέθεσε τη δημιουργία της custom B2B ecommerce πλατφόρμας της η Βασιλάκης Α.Ε., ηγέτιδα εταιρεία στην εμπορία ξυλείας και δομικών υλικών.

Με πάνω από 100 χρόνια δραστηριοποίησης στον τομέα της ξυλείας, η Βασιλάκης Α.Ε. αποφάσισε να πραγματοποιήσει το επόμενο δομικό βήμα της επιχειρηματικής της εξέλιξης και να ψηφιοποιήσει τις εμπορικές πολιτικές της. Εμπιστεύθηκε γι’ αυτό το έργο τη μακρόχρονη εμπειρία της Generation Y, ενισχύοντας έτσι τη στρατηγική κατεύθυνση της τελευταίας στον τομέα του Β2Β ηλεκτρονικού εμπορίου.

Με την custom B2B e-commerce πλατφόρμα, η Βασιλάκης Α.Ε. ενισχύει κατά κόρον την ψηφιακή της παρουσία, παρέχοντας στους επαγγελματίες συνεργάτες της το πλέον σύγχρονο και εξατομικευμένο εργαλείο που διευκολύνει την καθημερινή εμπορική δραστηριότητα και ενισχύει τη συνεργασία μαζί τους.

