IDEAL Technology και IST College ενώνουν δυνάμεις για εκπαίδευση στην κυβερνοασφάλεια

Η IDEAL Technology, business unit της IDEAL Holdings και ένας από τους μεγαλύτερους και πιο έμπειρους διανομείς τεχνολογίας στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, μέσω του εξουσιοδοτημένου εκπαιδευτικού της κέντρου IDEAL – Fortinet Authorized Training Center, ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) με το IST College, με στόχο την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας.

Η συνεργασία στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου που συνδέει την ακαδημαϊκή γνώση με τη διεθνή επαγγελματική πιστοποίηση, ανταποκρινόμενο στις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς για εξειδικευμένους επαγγελματίες Κυβερνοασφάλειας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το IST College παρέχει εφαρμοσμένη εκπαίδευση μέσω του Diploma in Cyber Security, προσφέροντας στους φοιτητές ισχυρή θεωρητική κατάρτιση και ουσιαστική κατανόηση των σύγχρονων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.

Παράλληλα, η IDEAL Technology προσφέρει το επίσημο certification pathway της Fortinet, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις και να ενισχύσουν την επαγγελματική τους ανταγωνιστικότητα.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπεται η υλοποίηση εξειδικευμένου Fortinet-focused Workshop διάρκειας τεσσάρων ωρών, το οποίο θα εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών και θα λειτουργεί ως εισαγωγή στο οικοσύστημα τεχνολογιών της Fortinet, αποτελώντας παράλληλα γέφυρα προς τα επίσημα trainings και certifications.

«Η συνεργασία με την IDEAL Technology και τη Fortinet ενισχύει την αποστολή μας να συνδέουμε την εκπαίδευση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, οι συμμετέχοντες του προγράμματος αποκτούν πρόσβαση σε σύγχρονες γνώσεις και διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις σε έναν από τους πιο κρίσιμους και ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της τεχνολογίας, αυτόν της Κυβερνοασφάλειας», όπως αναφέρει ο Executive Education Manager του IST College, κος Μάκης Φιτέογλου.

Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει ουσιαστικά τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και συμβάλλει ενεργά στη μείωση του χάσματος δεξιοτήτων στον κρίσιμο τομέα της Κυβερνοασφάλειας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς εξειδικευμένων επαγγελματιών σε έναν κλάδο με διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση.