CBS & Fortinet: secure access και cyber security για remote & hybrid περιβάλλοντα

Η Cosmos Business Systems, σε συνεργασία με τη Fortinet, διοργάνωσε με επιτυχία κλειστή εκδήλωση για επιλεγμένους πελάτες στο Zappa Restaurant, με τίτλο “Secure Access | Cyber Security with Cosmos & Fortinet”, με στόχο την ενημέρωση γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις της κυβερνοασφάλειας και τις λύσεις προστασίας για απομακρυσμένα και υβριδικά περιβάλλοντα εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι λύσεις που προσφέρει η Cosmos Business Systems στο Cyber Security, με έμφαση σε σύγχρονες αρχιτεκτονικές προστασίας, ενιαία πολιτική ασφάλειας για χρήστες και εφαρμογές, καθώς και σε πρακτικές προσεγγίσεις που ενισχύουν την επιχειρησιακή συνέχεια και μειώνουν τον επιχειρησιακό κίνδυνο.

Στη συνέχεια, η Fortinet ανέπτυξε δύο κεντρικές θεματικές παρουσιάσεις, εστιάζοντας στη στρατηγική SASE και τη σύνδεσή της με πρακτικές SecOps:

FortiSASE: Securing Remote and Hybrid Environment

SecOps infused SASE: a Grimm fairy tale

Οι παρουσιάσεις ανέδειξαν πώς το FortiSASE προσφέρει ασφαλή πρόσβαση και ομοιόμορφη εμπειρία χρήσης, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται ο εργαζόμενος, και πώς η ενσωμάτωση πρακτικών SecOps βελτιώνει την ορατότητα, την ανίχνευση και την απόκριση σε περιστατικά, μειώνοντας τον χρόνο από εντοπισμό έως την αντιμετώπιση.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με panel discussion με τη συμμετοχή ειδικών στον χώρο της κυβερνοασφάλειας, με θεματική “FortiSASE & Cyber Security Use Cases”. Στο panel παρουσιάστηκαν πρακτικά σενάρια εφαρμογής, πραγματικές ανάγκες οργανισμών και παραδείγματα υλοποίησης, δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματική μετάβαση σε hybrid μοντέλα λειτουργίας με ασφάλεια, έλεγχο και διαρκή παρακολούθηση.

Όπως υπογραμμίστηκε, η σύγχρονη κυβερνοασφάλεια απαιτεί ενιαία στρατηγική που καλύπτει ταυτόχρονα χρήστη, συσκευή, εφαρμογή και δίκτυο — με κεντρική διαχείριση, αυτοματοποίηση πολιτικών και δυνατότητες συνεχούς αξιολόγησης κινδύνου.