Διεθνής προειδοποίηση για την προστασία από την τεχνητή νοημοσύνη

Μια παγκόσμια κινητοποίηση εξήντα μίας αρχών προστασίας δεδομένων θέτει στο στόχαστρο τις εταιρείες παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, απαιτώντας την άμεση θωράκιση των πολιτών από την αυθαίρετη χρήση της εικόνας τους. Σύμφωνα με την κοινή δήλωση την οποία δεν εμφανίζεται να υπογράφει η Ελλάδα, οι ρυθμιστικές αρχές εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τη δημιουργία ρεαλιστικών εικόνων και βίντεο που απεικονίζουν ταυτοποιήσιμα άτομα χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή τους. Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία συντονίστηκε από την Ομάδα Εργασίας Διεθνούς Επιβολής της Παγκόσμιας Συνέλευσης για την Ιδιωτικότητα, υπογραμμίζει την ανάγκη για αυστηρούς μηχανισμούς ελέγχου σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστεί ο σεβασμός στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.
Η συγκεκριμένη παρέμβαση πυροδοτήθηκε από το περιστατικό με το chatbot Grok, το οποίο δημιούργησε και διακίνησε εκατομμύρια εικόνες που παρουσίαζαν πραγματικά πρόσωπα σε γυμνή μορφή. Όπως αναφέρεται στο ιστορικό της υπόθεσης, ο Elon Musk, ιδιοκτήτης της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X, ανταποκρίθηκε στην παγκόσμια κατακραυγή ανακοινώνοντας στις 15 Ιανουαρίου ότι η υπηρεσία θα εμποδίζει πλέον τη δημιουργία τέτοιου είδους υλικού. Παρά τη δέσμευση αυτή, οι 61 ρυθμιστές επισημαίνουν ότι οι κίνδυνοι παραμένουν υψηλοί και απαιτείται η λήψη προληπτικών μέτρων ασφαλείας από το σύνολο των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.
Αυστηρό πλαίσιο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα
Την περασμένη Πέμπτη, ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Keir Starmer, ανακοίνωσε τη θέσπιση αυστηρών κανόνων που υποχρεώνουν τις εταιρείες τεχνολογίας να αφαιρούν μη συναινετικές προσωπικές εικόνες εντός 48 ωρών. Σε περίπτωση παραβίασης, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πρόστιμα που φτάνουν το 10% των επιλέξιμων παγκόσμιων εσόδων τους, ενώ η κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού των υπηρεσιών τους στη χώρα. Οι ρυθμιστικές αρχές τονίζουν ότι η δημιουργία τέτοιου υλικού συνιστά ποινικό αδίκημα σε πολλές δικαιοδοσίες, καλώντας τους οργανισμούς να εφαρμόσουν ισχυρές εγγυήσεις για την προστασία της ιδιωτικότητας και της αξιοπρέπειας των ατόμων.
Οι υπογράφοντες την κοινή δήλωση προειδοποιούν επίσης για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε δυσφημιστικές απεικονίσεις, οι οποίες τροφοδοτούν τον ψηφιακό εκφοβισμό και την εκμετάλλευση ανηλίκων. Όπως αναφέρεται, οι βλάβες που προκύπτουν από το μη συναινετικό περιεχόμενο είναι σημαντικές και απαιτούν επείγουσα ρυθμιστική προσοχή σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι οργανισμοί οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική διαφάνεια σχετικά με τις δυνατότητες των συστημάτων τους και να παρέχουν προσβάσιμους μηχανισμούς στους πολίτες, ώστε να ζητούν την άμεση αφαίρεση επιβλαβούς περιεχομένου που αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα.
Διεθνής συνεργασία για την ασφάλεια των χρηστών
Το κείμενο της δήλωσης συνυπογράφεται από ηγέτες όπως ο Besnik Dervishi από την Αλβανία, ο Philippe Dufresne από τον Καναδά και ο Andreas Hartl από τη Γερμανία. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρίσκονται αρχές από την Ανδόρα, την Αργεντινή, το Βέλγιο, τη Βραζιλία, τη Γαλλία και το Ισραήλ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επέλεξαν να μην συμμετάσχουν. Οι ρυθμιστές, συμπεριλαμβανομένης της Μαρίας Χριστοφίδου από την Κύπρο και του Πασκουάλε Σταντσιόνε από την Ιταλία, δεσμεύτηκαν να ανταλλάσσουν πληροφορίες για την επιβολή του νόμου, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση ενός κινδύνου που δεν γνωρίζει σύνορα.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των παιδιών, με την απαίτηση για ενισχυμένες εγγυήσεις και παροχή σαφών πληροφοριών προς γονείς και εκπαιδευτικούς. Η κοινή δήλωση, την οποία υπογράφουν επίσης αξιωματούχοι όπως ο Michael Webster από τη Νέα Ζηλανδία και η Denise Wong από τη Σιγκαπούρη, καλεί για προληπτική συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές από την έναρξη του σχεδιασμού. Η τεχνολογική πρόοδος, όπως καταλήγει το κείμενο, δεν πρέπει να επιτυγχάνεται εις βάρος της ασφάλειας και των δικαιωμάτων των πιο ευάλωτων μελών της κοινωνίας, διατηρώντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως απόλυτη προτεραιότητα.