Πώς να σχεδιάσετε αποτελεσματικές καμπάνιες εκπτώσεων-αστραπή (flash sale)

Οι εκπτώσεις-αστραπή (flash sale) μετατρέπουν τις αγορές σε αγώνα δρόμου προσφέροντας προσωρινές εκπτώσεις-βόμβα που ανάβουν φωτιά στις επιθυμίες των καταναλωτών ενισχύοντας το αίσθημα «το θέλω τώρα!». Οι χρονικά περιορισμένες αυτές προσφορές, που έχουν μόνο λίγες ώρες ή μέρες ζωής, ωθούν τους καταναλωτές να δράσουν γρήγορα πριν εξαφανιστεί η ευκαιρία και τραβούν την προσοχή ακόμα και στις πιο πολυσύχναστες περιόδους εκπτώσεων. Η αντίστροφη μέτρηση, οι αποκλειστικές προσφορές και το περιορισμένο απόθεμα ωθούν τους πελάτες να αγοράσουν επιτόπου.

Μια αποτελεσματική ενέργεια βραχυπρόθεσμης προσφοράς, όμως, δεν αφορά μόνο στη μείωση τιμών. Οι επιχειρήσεις πρέπει να επιλέξουν τη σωστή πλατφόρμα, τη στρατηγική στιγμή και το πειστικό μήνυμα. Το κλειδί είναι να προσεγγίσουν το κατάλληλο κοινό με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Συμβουλές για μια επιτυχημένη καμπάνια εκπτώσεων-αστραπή

Οι marketers πρέπει να έχουν κατά νου ένα πράγμα: το κοινό τους. Η κατανόηση της συμπεριφοράς, των προτιμήσεων και του ιστορικού αλληλεπίδρασης των πελατών είναι καθοριστική. Γνωρίζοντας πότε και πού να τους προσεγγίσουν – είτε σε συγκεκριμένη ώρα είτε σε συγκεκριμένη πλατφόρμα – οι εταιρείες μπορούν να δημιουργήσουν καμπάνιες που πραγματικά αντηχούν.

Με τον μέσο άνθρωπο να περνάει σχεδόν τέσσερις ώρες την ημέρα στο κινητό του, η πιθανότητα να προσεγγίσετε γρήγορα το κοινό στις οθόνες των smartphones είναι τεράστια. Και το 53% της Gen Z, που γίνεται η μεγαλύτερη καταναλωτική ομάδα, προτιμά να επικοινωνεί με μάρκες μέσω messaging apps. Αυτές οι εφαρμογές βρίσκονται στην αρχική οθόνη των περισσότερων χρηστών, καθιστώντας τες μία από τις πιο επιθυμητές θέσεις για να εμφανίζεται μια μάρκα.

Πώς οι εκπτώσεις-αστραπή (flash sale) βοηθούν στην επίτευξη επιχειρηματικών στόχων

Οι εκπτώσεις-αστραπή δεν αφορούν μόνο την άμεση αύξηση εσόδων – εξυπηρετούν διαφορετικούς επιχειρηματικούς στόχους. Να πώς μπορούν οι μάρκες να τις χρησιμοποιήσουν στρατηγικά:

Αύξηση ζήτησης για νέα προϊόντα με χαμηλότερη τιμή για τους πρώτους αγοραστές. Για παράδειγμα, μπορούν να λανσάρουν διαφημιστική καμπάνια που στοχεύει το κοινό τους, ενθαρρύνοντάς το να προπαραγγείλει τη νέα συλλογή μέσα σε 48 ώρες και να λάβει 20% έκπτωση. Μπορούν επίσης να τμηματοποιήσουν τους υπάρχοντες πελάτες σας και να στείλουν εξατομικευμένες ειδοποιήσεις απευθείας στη messaging εφαρμογή τους.

Αύξηση επισκεψιμότητας σε φυσικά καταστήματα με online προωθητικές ενέργειες. Μία αλυσίδα εμπορικών κέντρων, η SM Supermalls, χρησιμοποίησε επαγγελματικά μηνύματα Viber για να προσεγγίσει πελάτες σε ακτίνα 10 χλμ., προωθώντας τριήμερη καλοκαιρινή εκπτωτική εκδήλωση σε ένα από τα καταστήματά της. Χάρη στην προηγμένη στόχευση, εξασφάλισε 60% ποσοστό ανοίγματος και 10% αύξηση επισκεψιμότητας κατά την περίοδο των εκπτώσεων.

Παραδείγματα καμπανιών εκπτώσεων-αστραπή (flash sale) (ευγενική χορηγία Rakuten Viber)

Τόνωση πωλήσεων σε last-minute αγοραστές. Οι εκπτώσεις-αστραπή προσελκύουν όσους ψάχνουν δώρα τελευταίας στιγμής, ιδιαίτερα κατά τις γιορτές ή μεγάλες εκπτωτικές περιόδους. Οι μάρκες μπορούν να στείλουν ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο με επιλογές παράδοσης την ίδια μέρα, να προτείνουν ιδέες δώρων για να απλοποιήσουν την απόφαση ή να τρέξουν διαφημιστικές καμπάνιες που αναδεικνύουν δημοφιλή ή trending προϊόντα. Chatbots με τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να διαχειριστούν μεγάλο όγκο ερωτημάτων ταυτόχρονα στις ώρες αιχμής, ώστε όλοι να λαμβάνουν υποστήριξη χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις.

Αύξηση αλληλεπίδρασης σε ειδικές ημερομηνίες. Επετειακά events όπως σημαντικές ημερομηνίες είναι ιδανική ευκαιρία να προσελκύσετε νέους και να επιβραβεύσετε πιστούς πελάτες με εκπτώσεις-αστραπή. Μια εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει διαφημιστική καμπάνια εγκαίρως για το event, με διαφημίσεις που οδηγούν στον ιστότοπο ή σε chatbot για να παράγουν leads και να αυξήσουν τις μετατροπές. Αυτό κάνει το ταξίδι από την ενημέρωση στην αγορά απλό και απρόσκοπτο. Για ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, οι μάρκες στο Viber χρησιμοποιούν click-to-message ads που οδηγούν τους χρήστες απευθείας από τη διαφήμιση σε προκαθορισμένο chatbot. Την ίδια στιγμή, μια μάρκα μπορεί να στείλει προσαρμοσμένα business messages στη βάση πελατών της, ενημερώνοντάς τους για την εκπτωτική εκδήλωση και προσκαλώντας τους να συμμετάσχουν.

Τόνωση επισκεψιμότητας σε περιόδους χαμηλής κίνησης. Οι εκπτώσεις-αστραπή βοηθούν να γεμίσουν κενά σε περιόδους μειωμένης κίνησης ή να εκκαθαρίσουν εποχιακό απόθεμα. Οι επιχειρήσεις μπορούν να προετοιμαστούν εκ των προτέρων, δημιουργώντας πιο ολοκληρωμένες καμπάνιες για να υποστηρίξουν τις πωλήσεις.

Φανταστείτε ένα λανσάρισμα προϊόντος ή υπηρεσίας με ειδικά σηματοποιημένα πακέτα αυτοκόλλητων, Φακούς Τεχνητής Νοημοσύνης ή branded Gems στο Viber για την ενίσχυση της ορατότητας, την αύξηση της αναγνωρισιμότητας και την αλληλεπίδραση με το προϊόν/υπηρεσία σας κατά την νεκρή περίοδο. Μόλις το προϊόν/υπηρεσία αποτυπωθεί στο μυαλό των δυνητικών πελατών, οι επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν εκπτώσεις για να προσελκύσουν πελάτες σε μέρες χαμηλής κίνησης ή σε τέλος σεζόν, οδηγώντας τόσο online όσο και offline επισκεψιμότητα.

Αντιμετώπιση εγκατάλειψης καλαθιού. Χρονικά περιορισμένες εκπτώσεις μπορούν να σπρώξουν διστακτικούς αγοραστές να ολοκληρώσουν την αγορά τους. Οι μάρκες μπορούν να στείλουν αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις όταν προϊόντα που έχουν αφεθεί στο καλάθι μπουν σε εκπτώσεις-αστραπή, αντιμετωπίζοντας την αναποφασιστικότητα και τις ανησυχίες για την τιμή.

Διατήρηση πελατών μετά τις εκπτώσεις-αστραπή

Η επίδραση μιας τέτοιας προωθητικής ενέργειας δεν τελειώνει όταν λήξει το ρολόι. Οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεχίσουν με εξατομικευμένα business messages στη βάση πελατών τους, να χρησιμοποιήσουν chatbots για να διατηρήσουν την αλληλεπίδραση και να κάνουν retargeting μέσω διαφημίσεων.

Τελικά, οι εκπτώσεις-αστραπή είναι κάτι περισσότερο από απλές εκπτώσεις. Μπορούν όχι μόνο να αυξήσουν τις πωλήσεις αλλά και να δημιουργήσουν leads που αργότερα θα μετατραπούν σε πιστούς πελάτες. Ακόμα κι αν η προσφορά είναι σύντομη, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει διαχρονική επίδραση.

του Νίκου Σύριου, Sr. Advertising Sales Manager in CEE, Rakuten Viber