Το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός συνεπενδύει στη Natech

Το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός ανακοινώνει την πραγματοποίηση συνεπένδυσης, μαζί με άλλους επενδυτές, στη Natech, μία από τις πιο καινοτόμες ελληνικές εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech).

Με έδρα την Ελλάδα και παρουσία σε διεθνείς αγορές, η Natech έχει αναπτύξει τραπεζικές λύσεις με προσέγγιση mobile-first, επιτρέποντας σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να προσφέρουν στους πελάτες τους απρόσκοπτη, ταχύτατη και ασφαλή ψηφιακή εμπειρία. Το πλήρως ενοποιημένο χαρτοφυλάκιο λογισμικού της Natech καλύπτει το σύνολο των αναγκών του κλάδου – από τα Core Banking συστήματα έως προηγμένες λύσεις για Retail & Business Banking, Microfinance, AML και Banking as a Service μοντέλα.

Η παγκόσμια αγορά fintech αναπτύσσεται με ρυθμούς άνω του 15% ετησίως και προβλέπεται να ξεπεράσει τα $600 δισ. μέχρι το 2030. Σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον, η Natech αναμένεται να ξεχωρίσει ως ένας από τους πιο αναγνωρισμένους παρόχους επόμενης γενιάς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με αποδεδειγμένη αξιοπιστία και συνεργασίες με οργανισμούς όπως η BMW Financial Services και η Ziraat Bank.

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας 5G στις λύσεις της Natech αναμένεται να προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία και προστασία στις συναλλαγές, ενισχύοντας τη θέση της εταιρείας ως πρωτοπόρου στον τομέα των fintech.

Παράλληλα, η Natech διατηρεί ισχυρή συμμετοχή στη Snappi – την καινοτόμα Ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – η οποία επαναπροσδιορίζει τη σχέση των χρηστών με την τράπεζά τους, προσφέροντας μια νέα, πλήρως ψηφιακή εμπειρία.