Επίσημη έναρξη του OpenAI Greek Startup Accelerator

Η OpenAI, η Ελληνική Κυβέρνηση και η Endeavor Greece εγκαινίασαν το Greek Startup Accelerator, το πρώτο στο είδος του, τρίμηνο πρόγραμμα που στηρίζει ελληνικές, AI-native νεοφυείς επιχειρήσεις.

Η επίσημη εκδήλωση έναρξης του OpenAI Greek Accelerator πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης, στελεχών της OpenAI, κορυφαίων μελών του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, καθώς και των ιδρυτών των startups που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Το ΑΙ Greek Startup Accelerator προσέλκυσε 240 αιτήσεις, από τις οποίες επιλέχθηκαν 21 ομάδες startups, που δραστηριοποιούνται σε 11 διαφορετικούς κλάδους, όπως healthtech, proptech, fintech, robotics και defense tech. Όλες οι συμμετέχουσες εταιρείες αναπτύσσουν AI–native προϊόντα, με την τεχνητή νοημοσύνη να αποτελεί τον πυρήνα τόσο της τεχνολογίας όσο και του επιχειρηματικού τους μοντέλου.

Οι επιλεγμένες ομάδες έχουν ιδρυθεί από Έλληνες επιχειρηματίες, με 17 startups να εδρεύουν στην Ελλάδα και 3 να δραστηριοποιούνται διεθνώς, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελβετία, αναδεικνύοντας το παγκόσμιο αποτύπωμα και το υψηλό επίπεδο ταλέντου της ελληνικής επιχειρηματικής διασποράς.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι εξής startups: Humanbound, Altrovia, Orom.ai, Dikaio.ai, Axiome, Hermetica, Housemaster, Humanlike, Laelaps AI, Lateralus AI, Mantic, Matilda–Edu, Navos.ai, Nudge Care, PaperLab, Qwest, Sally, Sporo Health, Synthesa AI, Uplodio, Voice Logica.

To OpenAI Greek Startup Accelerator βασίζεται στη στρατηγική συνεργασία «OpenAI for Greece», η οποία ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 μεταξύ της OpenAI και της Ελληνικής Κυβέρνησης και θέτει ένα εθνικό πλαίσιο για την επέκταση της πρόσβασης στην τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών και την ενίσχυση της ελληνικής startup οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η OpenAI και η Ελληνική Κυβέρνηση συνεργάζονται με την Endeavor Greece, ώστε το ταχέως αναπτυσσόμενο ελληνικό AI ταλέντο να μετατραπεί σε παγκοσμίως ανταγωνιστικές εταιρείες, που χτίζουν από την Ελλάδα για ολόκληρο τον κόσμο.

Το accelerator θα διαρκέσει τρεις μήνες και θα προσφέρει στους ιδρυτές πρόσβαση στις πιο προηγμένες τεχνολογίες της OpenAI και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη, καθώς και καθοδήγηση (mentorship), διεθνή δίκτυα και βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία και την κλιμάκωση AI–driven επιχειρήσεων, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της Ελλάδας ως ανερχόμενου κόμβου για την υπεύθυνη και καινοτόμα χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εναρκτήριες τοποθετήσεις απηύθυναν ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, κ. Σταύρος Καλαφάτης. Η Laura Modiano, επικεφαλής του startup business τμήματος της OpenAI στην Ευρώπη, παρουσίασε τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις της εταιρείας και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται από founders και builders για την κλιμάκωση της επόμενης γενιάς ευρωπαϊκών AI εταιρειών.

Κορυφαία στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η συζήτηση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη με τους ιδρυτές 4 εταιρειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, την κ. Γεωργία Λύτρα (Altrovia), τον κ. Θάνο Πετκάκη (Navos.ai), τον κ. Πάνο Μαντά (Sally) & την κ. Μαρία Σταματοπούλου (Laelaps AI), υπό τον συντονισμό του κ. Παναγιώτη Καραμπίνη, Διευθύνοντος Συμβούλου της Endeavor Greece, με επίκεντρο την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη διαμόρφωση του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας.

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης σημείωσε: «Το μήνυμα το οποίο θέλω να μεταφέρω είναι ότι εδώ συντελείται κάτι πράγματι πολύ σημαντικό στο οικοσύστημα της καινοτομίας και αποτελεί για την κυβέρνηση κεντρική προτεραιότητα η στήριξή του. Το γεγονός ότι μπορούμε και υλοποιούμε αυτή τη συνεργασία με έναν κολοσσό, όπως είναι η OpenAI, δείχνει ότι η Ελλάδα πια έχει μπει για τα καλά στον παγκόσμιο χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης.»

O Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι «το κρίσιμο ζητούμενο είναι να επικρατήσει μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση αυτής της τεχνολογικής μετάβασης και η ΤΝ να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο ανθρώπινης ευημερίας, αύξησης της παραγωγικότητας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας – όχι ως υποκατάστατο της ανθρώπινης σκέψης ή ως μέσο διεύρυνσης των ανισοτήτων». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στη στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με την OpenAI, επισημαίνοντας ότι υπερβαίνει το επίπεδο ενός συμβολικού μνημονίου και εντάσσεται σε μια ουσιαστική εθνική προσπάθεια σύνδεσης της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας με τη νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης σημείωσε, κατά τον χαιρετισμό του, ότι «το Greek AI Startup Accelerator αποτελεί την έμπρακτη επιβεβαίωση της εθνικής μας στρατηγικής: να καταστήσουμε την Ελλάδα κεντρικό κόμβο στην παγκόσμια επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Η Laura Modiano, Head of Startups EMEA της OpenAI, δήλωσε: «Η ποιότητα και η φιλοδοξία των ομάδων που είδαμε από την Ελλάδα είναι πραγματικά εξαιρετική. Ανυπομονούμε να στηρίξουμε αυτούς τους δημιουργούς καθώς αναπτύσουν τις AI-native εταιρείες τους και να τους συνοδεύσουμε στο ταξίδι τους από τα πρώτα στάδια έως τη δημιουργία παγκοσμίως ανταγωνιστικών επιχειρήσεων».

Ο Παναγιώτης Καραμπίνης, Διευθύνων Σύμβουλος της Endeavor Greece και Regional Managing Director for Europe, ανέφερε ότι «το Greek Startup Accelerator αποτελεί μια πρωτοβουλία-ορόσημο για το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Φέρνει κοντά τεχνολογία παγκόσμιας κλάσης, φιλόδοξους ιδρυτές και ισχυρή θεσμική υποστήριξη, διασφαλίζοντας ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες δεν υιοθετούν απλώς την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά χτίζουν από την πρώτη μέρα διεθνώς ανταγωνιστικές, AI-native εταιρείες. Το πρόγραμμα αυτό αντικατοπτρίζει την κοινή μας πεποίθηση ότι η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στο παγκόσμιο οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης».

Το OpenAI Greek Startup Accelerator εντάσσεται σε μια ευρύτερη κοινή προσπάθεια της Endeavor Greece, της OpenAI και της Ελληνικής Κυβέρνησης για την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας, την προσέλκυση και διατήρηση κορυφαίου ταλέντου και την καθιέρωση της Ελλάδας ως ένα σύγχρονο, εξωστρεφές οικοσύστημα τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης.