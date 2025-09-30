Η Kyndryl αναδείχθηκε Fortinet Select Partner of the Year 2025

Η Kyndryl, κορυφαίος πάροχος τεχνολογικών υπηρεσιών κρίσιμης σημασίας για επιχειρήσεις, αναδείχθηκε Fortinet Select Partner of the Year 2025 στην Ελλάδα. Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει την ηγετική θέση της Kyndryl στην υποστήριξη επιχειρηματικών πελατών στην Ελλάδα για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων τους και την ενίσχυση της ψηφιακής τους ανθεκτικότητας μέσω τεχνολογιών της Fortinet.

«Αυτή η αναγνώριση αποτελεί απόδειξη της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν οι πελάτες μας αλλά και της δυναμικής της ομάδας μας στην Ελλάδα», δήλωσε ο Απόστολος Λεωνιδόπουλος, Managing Director της Kyndryl Ελλάδας & Κύπρου. «Μέσα από τη συνεργασία μας με τη Fortinet, βοηθάμε τις εταιρείες να προχωρήσουν με σιγουριά στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, χωρίς να απειλείται η ασφάλεια των συστημάτων και η λειτουργία τους».

Η συνεργασία συνδυάζει τις κορυφαίες λύσεις ασφάλειας για δίκτυα στο cloud της Fortinet με τις υπηρεσίες δικτύων και ασφάλειας της Kyndryl, για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διαχείριση και τον εκσυγχρονισμό κρίσιμων υποδομών δικτύου για πελάτες διαφόρων κλάδων.