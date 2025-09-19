Νέα σεζόν στο Cosmote History HD με 14 παραγωγές και συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ της Cosmote TV

Δεκατέσσερις νέες παραγωγές και συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ της Cosmote TV έρχονται την τηλεοπτική σεζόν 2025-26 στο Cosmote History HD. Το μοναδικό ελληνικό κανάλι αφιερωμένο αποκλειστικά στην ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας, που κλείνει τη νέα σεζόν τα 10 χρόνια λειτουργίας του, θα συνεχίσει και φέτος να αναδεικνύει γεγονότα, πρόσωπα και τόπους που διαμόρφωσαν την ταυτότητά μας, μέσα από συναρπαστικές αφηγήσεις, σπάνιο αρχειακό υλικό και σύγχρονες κινηματογραφικές τεχνικές. Αμέσως μετά την προβολή τους στο Cosmote History HD, τα ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμα και στην On Demand υπηρεσία της Cosmote TV.

«Σκοτεινοί Θάνατοι στην Αρχαιότητα»: Η πρώτη πρεμιέρα της σεζόν

Η νέα σεζόν στο Cosmote History HD ανοίγει αυλαία την Κυριακή 21/9 στις 21.00 (και live στο YouTube κανάλι της Cosmote TV ) , με την νέα σειρά ντοκιμαντέρ παραγωγής Cosmote TV, «Σκοτεινοί Θάνατοι στην Αρχαιότητα». Μέσα από 10 επεισόδια ο διάσημος «Archaeostoryteller» Θοδωρής Παπακώστας διερευνά τον θάνατο μεγάλων προσωπικοτήτων της αρχαιότητας φέρνοντας στο φως κρυμμένα μυστικά, παιχνίδια συμφερόντων, σκοπιμότητες και στρατηγικές. Το πρώτο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στον αρχαίο φιλόσοφο Εμπεδοκλή, ο οποίος δημιούργησε έναν θρύλο γύρω από το όνομά του… και ίσως γύρω από τον θάνατό του.

Οι πρεμιέρες της νέας σεζόν στο Cosmote History HD

Παραγωγές

Μηχανή του Χρόνου

Η δημοφιλής εκπομπή με τον Χρίστο Βασιλόπουλο επιστρέφει στην Cosmote TV για 10η συνεχόμενη χρονιά, για να αποκαλύψει μέσα από μαρτυρίες και εκτενή έρευνα, γεγονότα που σημάδεψαν τις ζωές των ανθρώπων και διαμόρφωσαν την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό.

Στα Φτερά του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Η σειρά 4 επεισοδίων αναδεικνύει τον άνισο, αλλά ηρωικό αγώνα της ελληνικής αεροπορίας από το 1940 έως το 1944. Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό –φωτογραφίες, έγγραφα, ημερολόγια πτήσεων και μετάλλια– φωτίζονται παράτολμες επιχειρήσεις, σκληρές αερομαχίες και ιστορίες αυτοθυσίας που έγραψαν μια ξεχωριστή σελίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στους ελληνικούς ουρανούς.

Away Goals

Ο Τάκης Φύσσας επισκέπτεται τα πιο εμβληματικά γήπεδα της Ευρώπης, συναντώντας Έλληνες και ξένους ποδοσφαιριστές σε μια ποδοσφαιρική διαδρομή γεμάτη μνήμες και συναισθήματα.

Μπλε Δάση

Η σειρά 4 επεισοδίων ακολουθεί τέσσερις επιστήμονες που εξερευνούν τα «Μπλε Δάση» της Μεσογείου – τα λιβάδια της Ποσειδωνίας – σε περιοχές της Ελλάδας όπως Σητεία, Καβάλα, Λήμνος, Ζάκυνθος, Γυάρος, Ανάβυσσος, Κύμη και Σκύρος.

Συμπαραγωγές

Γιατί Είναι Μαύρα τα Βουνά

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος εθνομουσικολόγος Christopher King ταξιδεύει στην Ήπειρο, αναζητώντας τις ρίζες της δημοτικής μουσικής και την πολιτισμική της συνέχεια στον 21ο αιώνα. Μια σειρά ντοκιμαντέρ συμπαραγωγής με την Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Μέσα από τα μάτια τους

Ένα ντοκιμαντέρ για την ιστορία του κορυφαίου πολιτιστικού θεσμού της Ελλάδας. Το ντοκιμαντέρ τιμά τα 70 χρόνια του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, φωτίζοντας τη διαδρομή του μέσα από αρχειακό υλικό και μαρτυρίες σημαντικών δημιουργών. Μια συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου και την ELC.

Σμιλεμένες Ψυχές

Το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ του Σταύρου Ψυλλάκη παρουσιάζει την ιστορία του Ελβετού οδοντίατρου Julien Grivel που θεράπευε για 26 χρόνια (1972-1998) δωρεάν χανσενικούς (λεπρούς) στην Ελλάδα, σε ένα εσωτερικό ταξίδι που τον βοήθησε να βλέπει τον κόσμο και τη ζωή διαφορετικά.

Τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου

Βασισμένη σε δέκα χρόνια έρευνας της διακεκριμένης ιστορικού Bettany Hughes και στο ομώνυμο βιβλίο της (2025), η σειρά αποτυπώνει τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου στην Αίγυπτο, την Τουρκία και την Ελλάδα. Με χρήση προηγμένων ψηφιακών τεχνικών και κινηματογραφική αισθητική, το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει 4.000 χρόνια ανθρώπινης ιστορίας. Μια διεθνής συμπαραγωγή με την Keshet International και την SandStone Global Productions.

Ο Μίκης

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, η σειρά των 8 επεισοδίων είναι αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του. Μέσα από το μοναδικό και πρωτότυπο αρχειακό υλικό, τις ζωντανές ερμηνείες και τις διεθνείς συνεργασίες, το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει την τεράστια επιρροή του Θεοδωράκη στη μουσική, τον πολιτισμό και την πολιτική, φωτίζοντας την καθοριστική συμβολή του στην καλλιτεχνική και κοινωνική ζωή της χώρας, αλλά και την παγκόσμια απήχηση του έργου του. Μια συμπαραγωγή με την TANWEER Productions και την View Master Films.

Τόποι του Ελληνισμού

Η σειρά ιστορικών ντοκιμαντέρ κινουμένων σχεδίων επιστρέφει με νέα επεισόδια για να παρουσιάσει την ιστορία των νέων τόπων όπως τα Ψαρά, η Κύπρος, η Καλαμάτα και η Τεργέστη. Μια σειρά συμπαραγωγής με το Animasyros.

Πολυχρωμία: Η Αρχαιολογία των Χρωμάτων

Με τη δύναμη των νέων τεχνολογιών, ερευνητές από όλο τον κόσμο ανασυνθέτουν την αρχική όψη εμβληματικών μνημείων και έργων τέχνης: από τα ανάκτορα της Κνωσού και τα γλυπτά του Παρθενώνα, έως την Αφροδίτη της Μήλου. Μέσα από συνεντεύξεις ειδικών, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις και εντυπωσιακή κινηματογράφηση, το ντοκιμαντέρ φέρνει στο φως τη «ζωντανή» εικόνα του αρχαίου κόσμου και μας καλεί να ξαναδούμε την κλασική τέχνη όπως πραγματικά ήταν: πολύχρωμη, εντυπωσιακή και γεμάτη ζωή. Μια διεθνής συμπαραγωγή με το ARTE.

Δελφοί: Η Καρδιά των Αρχαίων Μυστηρίων

Μέσα από δραματοποιημένες αναπαραστάσεις 3D, αποκαλύψεις νέων ευρημάτων και συνεντεύξεις με κορυφαίους αρχαιολόγους, το ντοκιμαντέρ στοχεύει στη δημιουργία μιας εικονικής αναπαράστασης της πόλης των Δελφών και των μύθων της. Μια διεθνής συμπαραγωγή με την France Televisions.

Λίκνο της Δημοκρατίας

Μέσα από μια δυναμική αφήγηση που συνδυάζει ιστορική έρευνα, αρχαιολογική τεκμηρίωση και σύγχρονη οπτικοποίηση, το ντοκιμαντέρ αναβιώνει την ιστορία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και τη γέννηση των θεσμών που σφράγισαν τον δυτικό πολιτισμό. Παράλληλα, παρακολουθεί την πορεία των ανασκαφών στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας, από το 1931 έως σήμερα, φωτίζοντας την επιστημονική έρευνα που αποκάλυψε τον χώρο όπου χτίστηκε το θεμέλιο της δημοκρατικής ιδέας. Μια διεθνής συμπαραγωγή με την France Televisions και ANEMON productions.