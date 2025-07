6 πολλά υποσχόμενες startups εισέρχονται στο Scale Up της Endeavor

Η Endeavor Greece ανακοινώνει την επίσημη έναρξη του 9ου Κύκλου του Scale Up by Endeavor Greece, του πρώτου διεθνούς προγράμματος στην Ελλάδα που επιλέγει και υποστηρίζει τους πιο υποσχόμενους Rising Star ιδρυτές παγκοσμίως, οι οποίοι είτε σχετίζονται άμεσα με τη χώρα είτε ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ισχυρές σχέσεις με αυτή. Το Scale Up χαρτοφυλάκιο της Endeavor υποστηρίζει ενεργά 60 εταιρείες, οι οποίες έχουν συγκεντρώσει συνολική χρηματοδότηση άνω των 800 εκατομμυρίων δολαρίων από την ίδρυσή τους και έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 3200 θέσεις εργασίας διεθνώς.

Βασικά χαρακτηριστικά του νέου κύκλου

Οι 6 εταιρείες έχουν συγκεντρώσει συνολικά περισσότερα από 48 εκατομμύρια δολάρια μέχρι σήμερα και έχουν δημιουργήσει 138 θέσεις εργασίας διεθνώς

μέχρι σήμερα και έχουν δημιουργήσει Με έδρες στο Άμστερνταμ, Αθήνα, Ελσίνκι, Λευκωσία, Ουάσινγκτον D.C, Σαν Φρανσίσκο, Σιγκαπούρη και Στοκχόλμη , το φετινό cohort είναι το πιο διεθνές στην ιστορία του προγράμματος.

, το φετινό cohort είναι το στην ιστορία του προγράμματος. Αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα κλάδων και τομέων με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, όπως η ρομποτική, το foodtech, το fintech, το proptech και το healthtech μεταξύ άλλων, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις σε κρίσιμους και υψηλής πολυπλοκότητας τομείς της παγκόσμιας οικονομίας.

Οι Εταιρείες του 9ου Κύκλου Scale Up

Alicia Bots

Η Alicia Bots είναι μια τεχνολογική εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη και παρουσία στην Αθήνα, η οποία στοχεύει να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο συντηρούνται τα πλοία παγκοσμίως. Το αυτόνομο ρομπότ της, RoverClean, προσκολλάται στο κύτος των πλοίων και πραγματοποιεί επιθεωρήσεις, εντοπίζει φθορές και καθαρίζει επικαθίσεις – χωρίς τη χρήση δυτών. Αυτή η προσέγγιση μειώνει την κατανάλωση καυσίμου, τις εκπομπές ρύπων, τα κόστη συντήρησης και αυξάνει την ασφάλεια του πληρώματος. Παράλληλα, προσφέρει εργαλεία παρακολούθησης και βελτιστοποίησης απόδοσης των πλοίων, βοηθώντας τις ναυτιλιακές να λειτουργούν πιο οικονομικά, πιο “πράσινα” και με μεγαλύτερη συμμόρφωση στο κανονιστικό πλαίσιο.

Founder: Inder Mukhopadhyay

Corsmed

Η Corsmed είναι μια Σουηδική startup στο χώρο της υγείας που στοχεύει να κάνει την πρόσβαση στη μαγνητική τομογραφία (MRI) ταχύτερη, φθηνότερη και καλύτερη, προάγοντας το preventive healthcare μέσω λογισμικού, χωρίς πρόσθετα μηχανήματα ή άλλους πόρους. Η Corsmed ήδη δραστηριοποιείται παγκοσμίως με τον MRI προσομοιωτή της για την εκπαίδευση τεχνολόγων – σαν προσομοιωτής πτήσης για φοιτητές και επαγγελματίες υγείας – χωρίς την ανάγκη φυσικού εξοπλισμού ή ασθενών. Σήμερα αναπτύσσει το δεύτερο της προϊόν, μια κλινική λύση που επιτρέπει τη λήψη MRI 10 φορές ταχύτερα και με 10 φορές περισσότερη διαγνωστική πληροφορία από τη σημερινή τεχνολογία, με τελικό στόχο το λήψη του ψηφιακού αντιγράφου του σώματος σε 5 λεπτά. Με γραφεία στη Στοκχόλμη και την Αθήνα, η Corsmed δημιουργεί ένα μέλλον στο οποίο η ιατρική απεικόνιση είναι πιο προσιτή.

Founder: Χρήστος Ξάνθης

Lapsi Health

Η Lapsi Health φέρνει καινοτομία στην ιατρική διάγνωση μέσω του ήχου και της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το βασικό της προϊόν, το Keikku, είναι ένα ψηφιακό στηθοσκόπιο εγκεκριμένο από τον FDA, το οποίο καταγράφει με υψηλή καθαρότητα τους ήχους του σώματος – όπως της καρδιάς, των πνευμόνων και της φωνής – και, με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, τους μετατρέπει σε χρήσιμα ιατρικά δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο οι γιατροί μπορούν να ακούν, να καταγράφουν και να αξιολογούν ιατρικές εξετάσεις άμεσα, χωρίς επιπλέον εξοπλισμό πέρα από το στηθοσκόπιο της Lapsi. Με έδρα το Άμστερνταμ, η Lapsi Health φέρνει την ιατρική ακρόαση στην ψηφιακή εποχή – πιο έξυπνη, πιο προσβάσιμη, πιο αποτελεσματική.

Founder: Γιόναταν Μπρίνγκας Δημητριάδης

Piney

Η Piney είναι η τεχνολογική εταιρεία που λειτουργεί ως αξιόπιστος συνεργάτης των διαχειριστών ακινήτων στον τομέα των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων μισθώσεων, παρέχοντας τόσο την τεχνολογική πλατφόρμα όσο και τις υπηρεσίες επιτόπου. Μέσα από μία ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα, η εταιρεία όχι μόνο διαχειρίζεται αλλά και εκτελεί ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, αλλαγής λευκών ειδών (σεντόνια, πετσέτες κ.ά.), καθώς και τον προγραμματισμό της ανάθεσης του ανθρωπίνου δυναμικού. Με την τεχνολογική αυτοματοποίηση του ποιοτικού ελέγχου, η Piney εξασφαλίζει στους διαχειριστές ακινήτων σταθερά υψηλά πρότυπα φιλοξενίας σε κάθε διαμονή. Έχοντας ήδη παρουσία σε 5 ευρωπαϊκές πόλεις η Piney έχει ώς στόχο να αποτελέσει την κορυφαία τεχνολογική λύση για διαχειριστές ακινήτων παγκοσμίως, εκτός και εντός Ευρώπης.

Founder: Νικόλας Χρυσοστόμου

Proxy Foods

Η Proxy Foods είναι μια τεχνολογική εταιρεία που μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες τροφίμων αναπτύσσουν νέες συνταγές και προϊόντα. Η πλατφόρμα της, βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, βοηθά ομάδες R&D να δημιουργούν, να δοκιμάζουν και να βελτιώνουν συνταγές πιο γρήγορα, με μεγαλύτερη ακρίβεια και χαμηλότερο κόστος. Χρησιμοποιεί ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο και μια μεγάλη βάση δεδομένων με πληροφορίες για συστατικά ώστε οι χρήστες να βλέπουν πώς επηρεάζεται μεταξύ άλλων η γεύση, η υφή, η θρεπτική αξία και το κόστος, και να καταλήξουν πιο εύκολα σε προϊόντα που είναι νόστιμα, υγιεινά και βιώσιμα. Με ομάδες σε Ουάσιγκτον και Αθήνα, η Proxy Foods φιλοδοξεί να αποτελέσει το βασικό τεχνολογικό εργαλείο για τον σχεδιασμό τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Co-Founders: Πάνος Κωστόπουλος, Πέτρος Μανδάλης

Trustpoint

Η TrustPoint.ai είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα που μεταμορφώνει τη διαχείριση κατασκευαστικών έργων και ανακαινίσεων. Βοηθά τράπεζες και εταιρείες χρηματοδότησης να διαχειρίζονται πιο εύκολα και με ασφάλεια δάνεια για κατασκευές και ανακαινίσεις. Παράλληλα, κατασκευαστές και δανειολήπτες μπορούν να παρακολουθήσουν την πρόοδο του έργου σε πραγματικό χρόνο, να συνεργάζονται με όλους τους εμπλεκόμενους, να εκταμιεύουν χρήματα, να ελέγχουν έγγραφα και να μειώνουν τις ζημίες, αξιοποιώντας τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης.

Founder: John Adractas

H Ελισώ Κότσιεβα, Επικεφαλής του προγράμματος Scale Up, χαρακτηριστικά αναφέρει: “Το Cohort 9 σηματοδοτεί μια νέα φάση για το Scale Up – πιο στοχευμένη και πιο ευθυγραμμισμένη από ποτέ με τον πυρήνα της αποστολής μας: να υποστηρίζουμε τους πιο δυναμικούς και φιλόδοξους ιδρυτές στην πορεία τους προς την ένταξη στο δίκτυο των Endeavor Entrepreneurs. Από τις 30 εταιρείες με τις οποίες ξεκινήσαμε συνεργασία στις αρχές του έτους, μόνο 11 έφτασαν στο στάδιο των panels και μόλις 6 επιλέχθηκαν – επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη αυστηρότητα και επιλεκτικότητα του προγράμματος, το οποίο λειτουργεί ως βασικό σημείο εκκίνησης των υποψηφίων για το παγκόσμιο δίκτυο της Endeavor. Αυτό που κάνει το φετινό cohort να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο το διεθνές του αποτύπωμα, αλλά και η στρατηγική του κατεύθυνση: πρόκειται για ιδρυτές που βλέπουν την Ελλάδα όχι απαραίτητα ως έδρα, αλλά ως πλατφόρμα ανάπτυξης και διεθνούς επέκτασης. Καθώς το Scale Up ωριμάζει, ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να στηρίζουμε εταιρείες με παγκόσμια προοπτική και υψηλό αντίκτυπο, που διαμορφώνουν το μέλλον της καινοτομίας – με την Ελλάδα να αποτελεί σημαντικό μέρος της διαδρομής τους.”

Οι 6 εταιρείες του Scale Up επιλέχθηκαν αξιολογήθηκαν και επιλέχθηκαν προσεκτικά από 24 διακεκριμένα μέλη του δικτύου της Endeavor. Ανάμεσα στους αξιολογητές ήταν οι Endeavor Entrepreneurs, Νίκη Γουλιμής, Co-Founder της Nova Credit & Co-Founder της Tunic Pay, Θωμάς Δούζης, Founder & CEO της ERGON Foods, Αντώνης Μαλαξιανάκης, Founder & CEO της Harbor Lab, Χάρης Πυλαρινός, Co-Founder & CEO της Hack The Box Γιάννης Τσιώρης, Founder & CEO της Revotech (Founder & ex CEO της Instashop) και Conno Χρήστου, Co-Founder της Avocarrot & Co-Founder της Keragon, καθώς και διακεκριμένα μέλη του δικτύου μας, όπως οι Ανδρέας Σταυρόπουλος, Vice Chairman της Endeavor Greece & Partner της Threshold Ventures, Dean Dakolias, Board Member της Endeavor Greece & Co-Chairman and Managing Partner του Fortress Investment Group Απόστολος Αποστολάκης, Ambassador της Endeavor Greece, καθώς και Founder και Partner του VentureFriends, Γιώργος Δασκαλάκης, Co-founder και CEO της Kaizen Gaming, Κώστας Μάλλιος, Corporate Vice President, Applied Materials, Γιώργος Χατζηγεωργίου, Co-Founder της ZOE και Tom Vellios, Chairman of the Board της Five Below.