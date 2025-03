AI, foldables και καινοτόμες συσκευές «αποβιβάζονται» στη Βαρκελώνη

Το MWC 2025 ανοίγει τις πύλες του για ακόμη μια χρονιά, με τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως να ετοιμάζονται να παρουσιάσουν καινοτόμα προϊόντα που απευθύνονται, μεταξύ άλλων, και στο ευρύ καταναλωτικό κοινό. Από τις 3 έως τις 6 Μαρτίου, η Βαρκελώνη θα φιλοξενήσει την ετήσια αυτή διοργάνωση στο Fira Barcelona Gran Via, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε νέες συσκευές, software και τεχνολογίες που υπόσχονται να αλλάξουν τον τρόπο που επικοινωνούμε και συνδεόμαστε. Αν και πολλές μεγάλες ανακοινώσεις από κορυφαίους κατασκευαστές Android πραγματοποιούνται εκτός MWC, η έκθεση παραμένει ένας βασικός κόμβος για παρουσιάσεις καινοτομιών. Το σημείο στο οποίο αξίζει να σταθούμε είναι οι κυριότερες τάσεις στην κατηγορία του B2C που θα κυριαρχήσουν φέτος και φυσικά στις εταιρείες που θα δώσουν δυναμικό «παρών» με νέες συσκευές.

Top trends που θα «πρωταγωνιστήσουν» στο MWC 2025

Η επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI)

Το MWC 2025 αναμένεται να είναι γεμάτο με ανακοινώσεις σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες ενσωματώνουν AI στις συσκευές και το λογισμικό τους. Πρόκειται για μια τάση που την είδαμε να «ξεδιπλώνεται» πέρσι στο πλαίσιο της έκθεσης, φέτος όμως η παρουσία της θα είναι… σαρωτική! Κάπου εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι MediaTek και Qualcomm παρουσίασαν πρόσφατα νέα chipset με βελτιωμένες δυνατότητες AI, καθιστώντας εφικτή την ενσωμάτωσή τους σε περισσότερες συσκευές και όχι μόνο στις premium ναυαρχίδες. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις…

Foldables & Rollables: Η νέα γενιά κινητών

Οι αναδιπλούμενες και οι rollable οθόνες παραμένουν στο προσκήνιο για μια ακόμη χρονιά, με εταιρείες όπως η Samsung, η Motorola και η TECNO να χρησιμοποιούν τη σκηνή του MWC 2025, για να παρουσιάσουν νέα εντυπωσιακά concepts ή βελτιωμένα μοντέλα. Η TCL και η ZTE έχουν ήδη δείξει ενδιαφέρον για eyewear-free 3D οθόνες, κάτι που ίσως δούμε σε περισσότερες εφαρμογές φέτος.

AI-driven φωτογραφία και βίντεο

Η φωτογραφία μέσω κινητών τηλεφώνων συνεχίζει να εξελίσσεται, με συσκευές όπως το Xiaomi 15 Ultra και το Nothing Phone 3a να εστιάζουν σε εξελιγμένα συστήματα καμερών. Την ίδια ώρα, η TECNO έχει προγραμματίσει την παρουσίαση νέων βελτιώσεων στην Universal Tone τεχνολογία της, που συμβάλλει στην καλύτερη αναπαραγωγή του χρώματος του δέρματος στις φωτογραφίες.

Καλύτερη συνδεσιμότητα Android & iOS

Πρόκειται γι’ ακόμη μια τάση που είδαμε να εξελίσσεται τη χρονιά που πέρασε και αναμένεται να κάνει αισθητή την παρουσία της στο φετινό MWC. Σημειώνεται ότι η Honor έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να προσφέρει βελτιωμένη συνδεσιμότητα μεταξύ Android και iOS συσκευών, μια τάση που φαίνεται να υιοθετούν όλο και περισσότερες εταιρείες.

Εταιρείες και ανακοινώσεις

Google: Αν και η Google σπάνια κάνει μεγάλες ανακοινώσεις στο MWC, αναμένεται να έχει παρουσία με δυνατότητες δοκιμής των προϊόντων και υπηρεσιών της.

HMD Global: Από το 2017, η HMD Global αποτελεί σταθερή παρουσία στο MWC. Αρχικά, με τα τηλέφωνα που έφεραν την επωνυμία Nokia, συμπεριλαμβανομένων των ρετρό επανεκδόσεων όπως το 8110 Reloaded, και πιο πρόσφατα με συσκευές που φέρουν το δικό της όνομα. Δεδομένου αυτού του ιστορικού, φαίνεται ασφαλές να υποθέσουμε ότι η εταιρεία θα έχει κάτι να ανακοινώσει στην έκθεση.

Honor: Η Honor έχει προγραμματίσει το λανσάρισμα του “Alpha Plan” στις 2 Μαρτίου, εστιάζοντας στις καινοτομίες AI και στη βελτιωμένη συνδεσιμότητα μεταξύ iOS και Android. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, δεν προβλέπεται η παρουσίαση κάποιας νέας συσκευής.

Motorola: Η Motorola έχει εντυπωσιάσει στο παρελθόν με καινοτόμα concept, όπως το Motorola Rizr, το οποίο είχε rollable οθόνη, και το κινητό που μπορούσε να φορεθεί σαν smartwatch. Αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες για το Large Action Model AI σύστημα που παρουσίασε πρόσφατα.

Nothing: Η εταιρεία Nothing θα παρουσιάσει στο MWC 2025 τη νέα σειρά Nothing Phone 3a στις 4 Μαρτίου, με επαναστατικό σχεδιασμό και ένα ισχυρό σύστημα καμερών (50MP κύριος αισθητήρας + 50MP periscope φακός).

Samsung: Αν και η Samsung πιθανότατα δεν θα κάνει μεγάλες ανακοινώσεις, περιμένουμε να δούμε κάτι νέο από το Samsung Display, όπως αναδιπλούμενες και rollable συσκευές. Υπάρχει επίσης πιθανότητα να μάθουμε περισσότερα για το Galaxy S25 Edge και το Project Moohan.

TCL: Η TCL παρουσίασε το TCL 60 XE NXTPAPER 5G στο CES 2025, αλλά αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες για την παγκόσμια διαθεσιμότητα αυτής της τεχνολογίας στο MWC 2025.

TECNO: Η TECNO θα παρουσιάσει νέα AI χαρακτηριστικά, ένα νέο μοντέλο στη σειρά Camon, ενώ φήμες μιλούν και για την παρουσίαση του Phantom Ultimate 2, μιας multi-fold συσκευής που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα foldables.

Xiaomi: Η Xiaomi αποκάλυψε πρόσφατα το Xiaomi 15 Ultra στην Κίνα, αλλά η παγκόσμια κυκλοφορία θα γίνει στις 2 Μαρτίου στο πλαίσιο του MWC.

ZTE: Η ZTE έχει προγραμματίσει ένα event στις 3 Μαρτίου, με τίτλο “AI for All ZTE Devices New Products Launch Event”. Αναμένουμε νέες συσκευές και βελτιώσεις στα υπάρχοντα μοντέλα της.

Συμπερασματικά, το MWC 2025 θα είναι γεμάτο καινοτομίες, με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, τις εξελιγμένες κάμερες, και τις νέες μορφές οθονών.

Παρότι πολλές μεγάλες ανακοινώσεις γίνονται εκτός του event, η έκθεση παραμένει το επίκεντρο για την κινητή τεχνολογία. Οι αναδιπλούμενες και rollable συσκευές, η καλύτερη συνδεσιμότητα μεταξύ πλατφορμών, καθώς και οι AI-driven φωτογραφικές δυνατότητες θα είναι στο προσκήνιο.