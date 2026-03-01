Η Nokia αναβαθμίζει το AI-RAN για την εποχή του 6G

Η Nokia ανακοίνωσε την επέκταση του χαρτοφυλακίου AirScale με τη νέα σειρά σταθμών βάσης Doksuri και την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας της με την NVIDIA. Ο νέος εξοπλισμός βασίζεται στην τεχνολογία ReefShark System-on-Chip και έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες των δικτύων 5G στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι σταθμοί Doksuri RRHs εξασφαλίζουν βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 30% και μείωση του βάρους κατά 25%, ενώ ο ειδικός σχεδιασμός τους περιορίζει τον χρόνο εγκατάστασης κατά 70%. Η Pallavi Mahajan, Chief Technology and AI Officer της Nokia, δήλωσε ότι η ενσωμάτωση δυνατοτήτων AI στο επίπεδο του ραδιοδικτύου υποστηρίζει τη μετάβαση προς το 6G.
Ο Joe Madden, ιδρυτής της Mobile Experts, σημείωσε ότι η καινοτομία στο υλικό επιτρέπει στο δίκτυο να υποστηρίζει μελλοντικές βελτιώσεις στην αξιοπιστία και τη χωρητικότητα. Παράλληλα, η εταιρεία εγκαινίασε το rApp Marketplace για την πλατφόρμα Service Management and Orchestration, διευκολύνοντας τους παρόχους στην ανάπτυξη εφαρμογών αυτοματισμού. Στο πλαίσιο του MWC26, παρουσιάστηκαν επίσης τα νέα προϊόντα Habrok Massive MIMO για τα φάσματα TDD και FDD. Η Nokia επιδιώκει την επιτάχυνση της παγκόσμιας μετάβασης σε περιβαλλοντικά βιώσιμα δίκτυα μέσω της χρήσης γνωστικών συστημάτων που καθορίζονται από το λογισμικό, προσφέροντας αυξημένη απόδοση υποδομής.
Η εξέλιξη του AirScale και η αυτοματοποίηση δικτύων
Η στρατηγική σύμπραξη με την NVIDIA οδήγησε στην ολοκλήρωση επιτυχών λειτουργικών δοκιμών του λογισμικού anyRAN στην πλατφόρμα AI-RAN με επιτάχυνση GPU. Η συνεργασία περιλαμβάνει τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους T-Mobile, Indosat και SoftBank Corp., ενώ το ενδιαφέρον τους για την υιοθέτηση των τεχνολογιών έχουν εκδηλώσει οι BT, Elisa, NTT DOCOMO και Vodafone Group. Ο Justin Hotard, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Nokia, τόνισε ότι η αρχιτεκτονική αλλαγή σε κάθε επίπεδο του δικτύου είναι απαραίτητη για τη διαχείριση του αυξανόμενου όγκου δεδομένων. Από την πλευρά της NVIDIA, ο Ronnie Vasishta ανέφερε ότι η κοινή πλατφόρμα επιτρέπει στους παρόχους να λειτουργούν ως εταιρείες cloud.
Στο κέντρο καινοτομίας της T-Mobile στο Σιάτλ, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές στη ζώνη των 3,7 GHz (n77) με τη χρήση του διακομιστή Grace Hopper 200. Η δοκιμή απέδειξε την ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών ραδιοδικτύου και εφαρμογών παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης σε μία κοινή υποδομή. Ο John Saw, CTO της T-Mobile U.S., δήλωσε ότι η χρήση εμπορικού λογισμικού RAN και 5G smartphones επιβεβαίωσε τη λειτουργική ετοιμότητα του συστήματος. Η Indosat Ooredoo Hutchison πέτυχε στη Νοτιοανατολική Ασία την πρώτη κλήση 5G Layer 3 μέσω AI-RAN, με τον Vikram Sinha να επισημαίνει τη σημασία της ψηφιακής συμπερίληψης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
Η συνεργασία με την NVIDIA και οι δοκιμές AI-RAN
Η SoftBank Corp. επέδειξε τη χρήση του AITRAS Orchestrator για την αξιοποίηση της πλεονάζουσας υπολογιστικής ισχύος του δικτύου σε τρίτες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Ο Ryuji Wakikawa της SoftBank σημείωσε ότι η πρωτοβουλία ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της AI-RAN Alliance για τη μεγιστοποίηση της αξίας των υπολογιστικών πόρων. Το οικοσύστημα συνεργατών της Nokia ενισχύθηκε με τη συμμετοχή των εταιρειών Dell Technologies, Quanta, Red Hat και SuperMicro για την παροχή υποδομών διακομιστών. Ο Rémy Pascal της Omdia σχολίασε ότι η προσθήκη παρόχων από την Αμερική, την Ασία και την Ευρώπη σηματοδοτεί τη στρατηγική ωριμότητα της τεχνολογίας.
Η Dell Technologies χρησιμοποιεί τους διακομιστές PowerEdge για να προσφέρει μια οικονομικά αποδοτική διαδρομή αναβάθμισης προς το 6G, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Andrew Vaz. Η QCT παρουσίασε το QuantaEdge EGN77C2U, το οποίο ενσωματώνει επεξεργαστές Blackwell και Grace CPU της NVIDIA για αποδοτική επεξεργασία στο άκρο του δικτύου. Ο Mike Yang, Πρόεδρος της QCT, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία στην υλοποίηση του AI-native RAN. Η Red Hat παρέχει το Red Hat OpenShift ως κοινό cloud-native θεμέλιο για την ενοποίηση των εφαρμογών δικτύου, με τον Chris Wright να τονίζει τη σημασία της ενοποίησης για την απόδοση της επένδυσης.
Οι υποδομές συνεργατών και η στρατηγική ωριμότητα
Η Elisa και η NTT DOCOMO εστιάζουν στην αυτόνομη λειτουργία των δικτύων για τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών μέσω AI-Centric στρατηγικών. Ο Sami Komulainen της Elisa χαρακτήρισε το AI-RAN ως κλειδί για την ποιότητα υπηρεσιών και τη μελλοντική φυσική τεχνητή νοημοσύνη. Ο Takaaki Sato της NTT DOCOMO επιβεβαίωσε τη δέσμευση της εταιρείας στην ενσωμάτωση υπολογιστικών πόρων στο δίκτυο. Στο περίπτερο 3B20 της Nokia στην MWC26 πραγματοποιούνται επιδείξεις Vision AI από τη Vaidio και χρήσης του ραδιοδικτύου ως αισθητήρα για τον φυσικό κόσμο, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας.
Η SuperMicro παρέχει υποδομές βελτιστοποιημένες για GPU, με την Cenly Chen να δηλώνει ότι η συνεργασία βοηθά τους παρόχους να κλιμακώσουν την απόδοση των δικτύων 5G. Ο Marco Zangani της Vodafone ανέφερε ότι η ανάπτυξη υπολογιστικών πλατφορμών στη Μάλαγα αποτελεί τον πυρήνα των αυτόνομων δικτύων που είναι έτοιμα για το 6G. Η BT Group διερευνά το AI-RAN ως μέρος της μακροπρόθεσμης εξέλιξης της υποδομής της, σύμφωνα με τον Reza Rahnama. Οι επιδείξεις της Nokia περιλαμβάνουν επίσης το ρομπότ ServeRobotics και μεθόδους εμπορικής αξιοποίησης της διαθέσιμης υπολογιστικής ισχύος των επεξεργαστών GPU για εξωτερικούς πελάτες.