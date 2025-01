Vodafone: προς πώληση μειοψηφικό πακέτο της Fiber2All

Στην πώληση έως και του 49% των μετοχών της 100% θυγατρικής της εταιρίας για τις οπτικές ίνες, Fiber2All, προχωρά, σύμφωνα με πληροφορίες, η Vodafone Ελλάδος.

Από την ίδρυση της εν λόγω θυγατρικής, τον Σεπτέμβριο του 2023, η διοίκηση της Vodafone, υπό τον Χάρη Μπρουμίδη στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, είχε αναφέρει ως πιθανό σενάριο την αναζήτηση financial investor, όπως άλλωστε έχει συμβεί με τις περισσότερες εταιρίες οι οποίες έχουν «προικιστεί» με τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Η Fiber2All εστιάζει στην ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών μέχρι τα σπίτια και τις επιχειρήσεις (Fiber to the home – FTTH) και στην αναβάθμιση των οπτικών ινών μέχρι την καμπίνα (Fiber to the cabinet – FTTC), ώστε να δημιουργηθεί, στο πλαίσιο του επενδυτικού πλάνου της μητρικής της εταιρίας, FTTH δίκτυο με 850.000 συνδέσεις.

Όταν ξεκίνησε και σύμφωνα με την επίσημη αναφορά, το δίκτυο της αποτελείτο από 250.000 γραμμές FTTH και 450.000 FTTC.

Σύμφωνα με όσα είπε στην εφόλης της ύλης συνέντευξη του στο Infocom ο κ. Μπρουμίδης (Νοέμβριος 2024) η ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών της Vodafone εντατικοποιείται, ώστε εντός του 2025 το FTTH να είναι εμπορικά διαθέσιμο σε 500.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ οι 850.000 συνδέσεις FTTH θα εγκατασταθούν έως το 2028.

Αντίστοιχο μοντέλο έχει υιοθετήσει η πρώην Wind (νυν Nova) η οποία λίγο πριν την απορρόφησή της από τη Nova, ίδρυσε την Hellenic FiberCo με αντικείμενο ίδιο με αυτό της Fiber2All.

Η απόσχιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και η μεταφορά τους σε θυγατρικές που στη συνέχεια πωλούνται (τμήμα τους ή ολόκληρες) εξασφαλίζει στους παρόχους τα αναγκαία κεφάλαια για τις επενδύσεις τους.

Τον περασμένο Ιούλιο το Vodafone Group πούλησε ένα επιπλέον ποσοστό 10% της Vantage Towers έναντι 1,3 δισ. ευρώ. Μετά και από αυτή τη συναλλαγή τα καθαρά έσοδα της Vodafone από την πώληση της Vantage διαμορφώθηκαν σε 6,6 δισ. ευρώ. Η Vantage Towers έχει συγκεντρώσει τις παθητικές υποδομές κινητής τηλεφωνίας του Vodafone Group και όχι μόνο καθώς η θυγατρική της, Vantage Towers Greece, έχει εξαγοράσει και τις αντίστοιχες υποδομές της Nova – δηλαδή της πρώην Wind.

Στη λογική αυτή έχει εισέλθει τελευταία και ο ΟΤΕ. Το διοικητικό του συμβούλιο τον περασμένο Νοέμβριο αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας διάσπασης δια της απόσχισης των παθητικών υποδομών κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες θα μεταφερθούν σε νέα εταιρία. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποια αναφορά σχετική με την πώληση μελλοντικά αυτής της εταιρίας.