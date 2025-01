Η Lenovo στην CES 2025: τεχνολογία για επιχειρήσεις με καινοτομίες και λύσεις που υποστηρίζονται από AI

Στην CES 2025, η Lenovo παρουσίασε μια τολμηρή σειρά επιχειρηματικών λύσεων με τεχνητή νοημοσύνη που έχουν σχεδιαστεί για να επαναπροσδιορίσουν τον σύγχρονο χώρο εργασίας. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τα επανασχεδιασμένα Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition, το καινοτόμο και μοναδικό ThinkBook Plus Gen 6 με rollable οθόνη και τα πιο πρόσφατα desktop για επιχειρήσεις, που περιλαμβάνουν το υψηλής απόδοσης ThinkCentre M90a Pro Gen 6 και το πρωτοποριακού ThinkCentre neo 50q QC, με την υποστήριξη του Snapdragon. Η Lenovo παρουσιάζει επίσης τις οθόνες επόμενης γενιάς της σειράς ThinkVision P και ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα έξυπνων αξεσουάρ, όλα σχεδιασμένα για να βελτιώνουν την παραγωγικότητα και τη συνδεσιμότητα. Ολοκληρώνοντας τις ανακοινώσεις, η Lenovo παρουσιάζει πρωτοποριακές καινοτομίες proof-of-concept που επαναπροσδιορίζουν τα όρια της τεχνολογίας, προσφέροντας μια ματιά στο μέλλον των έξυπνων, προσαρμόσιμων επιχειρηματικών λύσεων.

Η Lenovo παρουσιάζει τη σειρά ThinkPad X9: Η επαναστατική σχεδίαση συναντά την απόδοση επαγγελματικού επιπέδου

Η Lenovo παρουσιάζει τα ThinkPad X9 14 και X9 15 Aura Editions, τα πιο πρόσφατα premium laptop της, σχεδιασμένα για καινοτόμους επαγγελματίες, τα οποία απευθύνονται σε ευρύ επιχειρηματικό κοινό -από prosumers και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έως μεγάλους οργανισμούς. Αυτοί οι υπολογιστές Copilot+ που τροφοδοτούνται από επεξεργαστές Intel Core Ultra είναι συσκευές με AI και τεχνολογίες αιχμής και προσφέρουν τις ισχυρές πλατφόρμες Intel και Windows 11, αλλά και εξατομικευμένες εμπειρίες με δυνατότητα AI, με ολοκαίνουργια σχεδίαση. Το ThinkPad X9 προσφέρει τα ιδανικά χαρακτηριστικά για τους σημερινούς υβριδικούς χρήστες που απαιτούν υψηλή απόδοση, αποδεδειγμένη αξιοπιστία και απρόσκοπτη παραγωγικότητα.

Η σειρά ThinkPad X9 προσφέρει εξελιγμένη, σύγχρονη σχεδίαση, συνδυάζοντας την κομψότητα με την καινοτομία για τις οποίες είναι γνωστή η σειρά ThinkPad. Με καλύμματα κατασκευασμένα από 50% ανακυκλωμένο αλουμίνιο, τα μοντέλα X9 14 και X9 15 προσφέρουν ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό, λεπτό προφίλ, με κομψό, μεταλλικό κάτω κάλυμμα. Όπως όλα τα laptop ThinkPad, τα X9 είναι επίσης εξαιρετικά ανθεκτικά, έχοντας δοκιμαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα MIL-SPEC 810H3 και είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν στις απαιτήσεις της καθημερινής επαγγελματικής χρήσης. Ο σχολαστικός σχεδιασμός τους βασίζεται σε ένα νέο, μοναδικό στοιχείο, ένα βελτιωμένο περίβλημα που καλύπτει όλα τα κρίσιμα εξαρτήματα και τις συνδέσεις της συσκευής και βελτιστοποιεί την ψύξη και την απόδοσή της, επιτρέποντας εκτεταμένη παραγωγικότητα χωρίς να θυσιάζεται το λεπτό form factor της συσκευής.

Κάθε πτυχή της σειράς ThinkPad X9 αντικατοπτρίζει την εστίαση της Lenovo στη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη. Το νέο περίβλημα ενσωματώνει θύρες Thunderbolt και στις δύο πλευρές, διευκολύνοντας την ευέλικτη σύνδεση σε docks, οθόνες και άλλα αξεσουάρ που υποστηρίζουν USB-C . Επιπλέον, η απλότητα αυτού του καλύμματος βελτιώνει τη δυνατότητα συντήρησης προσφέροντας γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό της συσκευής για επισκευή της μπαταρίας ή του SSD. Επίσης, το επανασχεδιασμένο πληκτρολόγιο συνδυάζει τη φημισμένη άνεση πληκτρολόγησης του ThinkPad, με μια μοντέρνα πινελιά που προσφέρει ακριβή αίσθηση αφής και ενσωματώνει ένα μεγάλο απτικό touchpad που παρέχει άμεση ανάδραση για απρόσκοπτη χρήση.

Σχεδιασμένο για υβριδική εργασία, το ThinkPad X9 περιλαμβάνει μια μπάρα επικοινωνίας που ενσωματώνει κάμερα MIPI υψηλής ευκρίνειας 8MP με αισθητήρες ποιότητας smartphone για χρήση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, καθώς και διπλά μικρόφωνα εξάλειψης θορύβου σε ένα ενοποιημένο, κομψό πλαίσιο, διατηρώντας παράλληλα το πλαίσιο της οθόνης όσο το δυνατόν στενότερο. Αυτός ο σχεδιασμός βελτιστοποιεί την κορυφαία ποιότητα βιντεοκλήσεων, ενώ αναδεικνύει την οθόνη OLED που αναπαράγει εκπληκτικά ζωηρά χρώματα και βαθύ μαύρο, τόσο στην έκδοση αφής, όσο και στην απλή έκδοσή της. Το αποτέλεσμα είναι μια συσκευή που όχι μόνο αποδίδει αξιόπιστα, αλλά ξεχωρίζει και σε οποιοδήποτε επαγγελματικό ή προσωπικό περιβάλλον, αντιπροσωπεύοντας την κληρονομιά υψηλής ποιότητας και πρωτοποριακού σχεδιασμού της Lenovo

Τέλεια σχεδιασμένο για πρωτοπόρους επαγγελματίες

Σχεδιασμένη για επαγγελματίες που θέλουν να συνδυάζουν την ανάγκη υψηλής απόδοσης με τα προσωπικά ενδιαφέροντα, η σειρά ThinkPad X9 ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση για συσκευές που προσφέρουν παραγωγικότητα επαγγελματικού επιπέδου με κορυφαία σχεδίαση και εξαιρετική εμπειρία χρήστη. Με το λεπτό της προφίλ, τους ισχυρούς επεξεργαστές Intel Core Ultra, την μπαταρία υψηλής χωρητικότητας και την ισχυρή συνδεσιμότητα (που περιλαμβάνει θύρες Thunderbolt 4, HDMI 2.1 και Intel Wi-Fi 7), η σειρά ThinkPad X9 επιτρέπει την απρόσκοπτη μετάβαση από δημιουργικές εργασίες σε επιχειρηματικές λειτουργίες. Οι επαγγελματίες που εργάζονται σε υβριδικά περιβάλλοντα εργασίας μπορούν να είναι σίγουροι ότι οι συσκευές αυτές είναι έτοιμες για να διαχειριστούν τα πάντα, από τη δημιουργία περιεχομένου έως εφαρμογές με μεγάλο όγκο δεδομένων, χωρίς θυσίες στην φορητότητα ή το σχεδιασμό.

κτός από την ολοήμερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, τα μοντέλα ThinkPad X9 14 και X9 15 υπογραμμίζουν τη δέσμευση της Lenovo για μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Και οι δύο συσκευές διαθέτουν καλύμματα κατασκευασμένα από 50% ανακυκλωμένο αλουμίνιο, ενώ η 100% ανακυκλωμένη μπαταρία κυψελών κοβαλτίου που μπορεί να αντικατασταθεί, είναι επιπλέον παράγοντες που βοηθούν στην παράταση της διάρκειας ζωής της συσκευής. Η Lenovo εντείνει παράλληλα τις προσπάθειές της για ανακυκλωμένες συσκευασίες, με καινοτόμα σχέδια που δίνουν έμφαση στην αποδοτικότητα και τη λειτουργικότητα των υλικών. Οι βασικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν χάρτινες συσκευασίες και λαβές, κατασκευασμένες από υλικά πιστοποιημένα κατά FSC4, προσφέροντας έτσι ισχυρές και παράλληλα πρακτικές λύσεις. Η πρωτογενής συσκευασία χωρίς πλαστικό της Lenovo περιλαμβάνει μαξιλάρια από χαρτί και σφραγισμένα χαρτοκιβώτια συσκευασίας από χαρτί κραφτ σχεδιασμένα κατά των απομιμήσεων, που ευθυγραμμίζονται με την εστίαση της Lenovo στη χρήση πιο βιώσιμων υλικών. Επιπλέον, τα ελαφριά κουτιά από μπαμπού και ίνες ζαχαροκάλαμου υπογραμμίζουν τη δέσμευση της Lenovo για μείωση των αποβλήτων, διατηρώντας παράλληλα κορυφαία αισθητική.

Βελτιωμένη εμπειρία χρήστη με Lenovo AI Now και Lenovo Aura Edition

Lenovo AI Now: Επαναπροσδιορισμός της εξατομικευμένης Τεχνητής Νοημοσύνης

Βασικός άξονας της βελτίωσης της εμπειρίας AI του ThinkPad X9 είναι το Lenovo AI Now, ένας προηγμένος on-device βοηθός AI που προσφέρει στους χρήστες τη δύναμη της ευφυίας της ΤΝ σε πραγματικό χρόνο. Το Lenovo AI Now μεταμορφώνει την εμπειρία χρήσης, ενσωματώνοντας πλήρως εξατομικευμένα εργαλεία που υποστηρίζονται από AI. Κατασκευασμένο με βάση το μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM) Llama 3.0 της Meta, το Lenovo AI Now προσφέρει αυξημένη ασφάλεια με την αποθήκευση και επεξεργασία όλων των δεδομένων του χρήστη τοπικά στη συσκευή, σε συνδυασμό με ισχυρές δυνατότητες AI σε πραγματικό χρόνο. Αυτός ο έξυπνος βοηθός, που είναι ήδη διαθέσιμος σε επιλεγμένες συσκευές5, αυτοματοποιεί και απλοποιεί εργασίες όπως η οργάνωση εγγράφων και η διαχείριση της συσκευής, επιτρέποντας στους χρήστες να αλληλεπιδρούν φυσικά με την προσωπική τους γνωσιακή βάση για γρήγορες αναζητήσεις, περιλήψεις κειμένου και πολλά άλλα.

Σχεδιασμένο για τον περαιτέρω εξορθολογισμό της ροής εργασιών και την ενίσχυση της παραγωγικότητας, τα χαρακτηριστικά του Lenovo AI Now συνεχίζουν να αυξάνονται και να βελτιώνονται, προσφέροντας καλύτερες εμπειρίες στην εργασιακή καθημερινότητα. Τα νέα χαρακτηριστικά που έρχονται σύντομα6 περιλαμβάνουν:

Ανάκτηση στοιχείων ανάμεσα σε συσκευές: Οι χρήστες θα μπορούν να αναζητούν πληροφορίες ταυτόχρονα τόσο από τον ΑΙ υπολογιστή τους, όσο και από το υποστηριζόμενο tablet τους, εξασφαλίζοντας έτσι γρήγορη και αποτελεσματική πρόσβαση σε κρίσιμα έγγραφα και αρχεία, ανεξάρτητα από τη συσκευή.

Οι χρήστες θα μπορούν να αναζητούν πληροφορίες ταυτόχρονα τόσο από τον ΑΙ υπολογιστή τους, όσο και από το υποστηριζόμενο tablet τους, εξασφαλίζοντας έτσι γρήγορη και αποτελεσματική πρόσβαση σε κρίσιμα έγγραφα και αρχεία, ανεξάρτητα από τη συσκευή. Εξυπνότερες αναζητήσεις εγγράφων και περιλήψεις : Το AI Now θα επιτρέπει στους χρήστες να εντοπίζουν και να ανακτούν γρήγορα σχετικές πληροφορίες από επιλεγμένα τμήματα εικόνων ή εγγράφων, βοηθώντας τους επαγγελματίες να συλλέγουν πληροφορίες με ευκολία.

: Το AI Now θα επιτρέπει στους χρήστες να εντοπίζουν και να ανακτούν γρήγορα σχετικές πληροφορίες από επιλεγμένα τμήματα εικόνων ή εγγράφων, βοηθώντας τους επαγγελματίες να συλλέγουν πληροφορίες με ευκολία. Υποστήριξη σε πολλές γλώσσες: Το AI Now θα προσφέρει σύντομα λειτουργικότητα σε πολλές γλώσσες, αρχής γενομένης από τα γερμανικά, τα ισπανικά και τα γαλλικά. Αυτή η νέα δυνατότητα εκτείνεται από το interface του χρήστη στα υποκείμενα μοντέλα AI, ενισχύοντας την προσβασιμότητα για ένα ευρύτερο παγκόσμιο κοινό.

Χαρακτηριστικά Lenovo Aura Edition για εξατομικευμένη παραγωγικότητα βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη

Συμπληρώνοντας το Lenovo AI Now, το Lenovo Aura Edition που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Intel, προσφέρει στη σειρά ThinkPad X9 μια σουίτα διαισθητικών εργαλείων με δυνατότητα AI που έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν κάθε πτυχή της εμπειρίας του χρήστη:

Smart Modes : Με πέντε προσαρμοσμένες ρυθμίσεις— Shield, Collaboration, Attention, Power—τα Smart Modes επιτρέπουν στους χρήστες να μεταβαίνουν εύκολα ανάμεσα σε βελτιστοποιημένες διαμορφώσεις στη συσκευή τους. Αυτές οι λειτουργίες συμβάλλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας, στη διαχείριση της ενεργειακής απόδοσης, στην υποστήριξη ψηφιακών συσκέψεων, και στην ενθάρρυνση ανάπτυξης πιο υγιεινών ψηφιακών συνηθειών.

Με πέντε προσαρμοσμένες ρυθμίσεις— Shield, Collaboration, Attention, Power—τα Smart Modes επιτρέπουν στους χρήστες να μεταβαίνουν εύκολα ανάμεσα σε βελτιστοποιημένες διαμορφώσεις στη συσκευή τους. Αυτές οι λειτουργίες συμβάλλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας, στη διαχείριση της ενεργειακής απόδοσης, στην υποστήριξη ψηφιακών συσκέψεων, και στην ενθάρρυνση ανάπτυξης πιο υγιεινών ψηφιακών συνηθειών. Smart Share : Το Smart Share αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Intel και διευκολύνει τη γρήγορη μεταφορά φωτογραφιών μεταξύ συσκευών Android ή iOS7 και του ThinkPad X9, δημιουργώντας μια απρόσκοπτη, ενοποιημένη εμπειρία σε όλες τις συσκευές.

Το Smart Share αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Intel και διευκολύνει τη γρήγορη μεταφορά φωτογραφιών μεταξύ συσκευών Android ή iOS7 και του ThinkPad X9, δημιουργώντας μια απρόσκοπτη, ενοποιημένη εμπειρία σε όλες τις συσκευές. Smart Care: Αυτή η λειτουργία παρέχει πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο, τόσο σε διαγνωστικά της συσκευής, όσο και στις βελτιωμένες υπηρεσίες υποστήριξης της Lenovo.

Το Smart Care παρέχει υποστήριξη από ειδικευμένο προσωπικό 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα μέσω πολλαπλών καναλιών. Προσφέρει έτσι εξατομικευμένη υποστήριξη ανά πάσα στιγμή, καθώς και πρόσβαση σε όλα τα διαδικτυακά έγγραφα υποστήριξης για αντιμετώπιση προβλημάτων, διασφαλίζοντας αδιάλειπτη παραγωγικότητα και εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Ένα οικοσύστημα αξεσουάρ υψηλής ποιότητας για βελτιωμένη παραγωγικότητα και φορητότητα

Η σειρά ThinkPad X9 συμπληρώνεται από ένα προσεκτικά σχεδιασμένο οικοσύστημα από αξεσουάρ, το καθένα από τα οποία έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την παραγωγικότητα και τη φορητότητα.

Lenovo 65 W GaN Nano Adapter : Αυτός ο εξαιρετικά ελαφρύς φορτιστής χρησιμοποιεί τεχνολογία GaN (νιτρίδιο του γαλλίου), παρέχοντας αποτελεσματική, φόρτιση σε ιδιαίτερα μικρό μέγεθος. Με θύρα εξόδου USB-C και καλώδιο 1,8 m, προσφέρει άφθονη εμβέλεια και γρήγορη ισχύ 65 W για συσκευές ThinkPad X9, γεγονός που το καθιστά απαραίτητο σύντροφο για επαγγελματίες που ταξιδεύουν πολύ. Παράλληλα, η θήκη του είναι κατασκευασμένη από ανακυκλωμένα υλικά καταναλωτικών προϊόντων (PCC) σε ποσοστό 90% κατά μάζα.

Αυτός ο εξαιρετικά ελαφρύς φορτιστής χρησιμοποιεί τεχνολογία GaN (νιτρίδιο του γαλλίου), παρέχοντας αποτελεσματική, φόρτιση σε ιδιαίτερα μικρό μέγεθος. Με θύρα εξόδου USB-C και καλώδιο 1,8 m, προσφέρει άφθονη εμβέλεια και γρήγορη ισχύ 65 W για συσκευές ThinkPad X9, γεγονός που το καθιστά απαραίτητο σύντροφο για επαγγελματίες που ταξιδεύουν πολύ. Παράλληλα, η θήκη του είναι κατασκευασμένη από ανακυκλωμένα υλικά καταναλωτικών προϊόντων (PCC) σε ποσοστό 90% κατά μάζα. Lenovo X 9 Charging GaN Dock : Ένα ευέλικτο hub, το Dock περιλαμβάνει έξοδο ισχύος 65W, θύρα HDMI1 για οθόνη 4K στα 60Hz, συσκευή ανάγνωσης καρτών microSD και θύρες USB-A και USB-C, επιτρέποντας στους χρήστες να συνδέουν πολλές συσκευές ενώ φορτίζουν ταυτόχρονα. Αυτή η all-in-one λύση είναι ιδανική για όσους χρειάζονται αξιόπιστη συνδεσιμότητα και επιλογές τροφοδοσίας σε μικρό μέγεθος, έτοιμη για ταξίδια, με τεχνολογία τροφοδοσίας GaN για πρόσθετη απόδοση.

Ένα ευέλικτο hub, το Dock περιλαμβάνει έξοδο ισχύος 65W, θύρα HDMI1 για οθόνη 4K στα 60Hz, συσκευή ανάγνωσης καρτών microSD και θύρες USB-A και USB-C, επιτρέποντας στους χρήστες να συνδέουν πολλές συσκευές ενώ φορτίζουν ταυτόχρονα. Αυτή η all-in-one λύση είναι ιδανική για όσους χρειάζονται αξιόπιστη συνδεσιμότητα και επιλογές τροφοδοσίας σε μικρό μέγεθος, έτοιμη για ταξίδια, με τεχνολογία τροφοδοσίας GaN για πρόσθετη απόδοση. Lenovo Multi – Device Wireless Mouse ( X 9 Edition ): Σχεδιασμένο για multitaskers, αυτό το ποντίκι υποστηρίζει σύνδεση με έως και τρεις συσκευές μέσω Bluetooth0 ή USB-C dongle, με ένα κουμπί γρήγορης εναλλαγής από συσκευή σε συσκευή. Το κουμπί ενεργοποίησης AI Now μπορεί να προσαρμοστεί για γρήγορες ενέργειες AI σε επιλεγμένο κείμενο, ενώ το παρατεταμένο πάτημά του ανοίγει ένα παράθυρο γρήγορης συνομιλίας. Με αθόρυβα κουμπιά, αμφιδέξια σχεδίαση και θύρα USB-C γρήγορης φόρτισης, αυτό το ποντίκι είναι ένα ευέλικτο εργαλείο για επαγγελματίες που εργάζονται σε πολλές συσκευές.

Σχεδιασμένο για multitaskers, αυτό το ποντίκι υποστηρίζει σύνδεση με έως και τρεις συσκευές μέσω Bluetooth0 ή USB-C dongle, με ένα κουμπί γρήγορης εναλλαγής από συσκευή σε συσκευή. Το κουμπί ενεργοποίησης AI Now μπορεί να προσαρμοστεί για γρήγορες ενέργειες AI σε επιλεγμένο κείμενο, ενώ το παρατεταμένο πάτημά του ανοίγει ένα παράθυρο γρήγορης συνομιλίας. Με αθόρυβα κουμπιά, αμφιδέξια σχεδίαση και θύρα USB-C γρήγορης φόρτισης, αυτό το ποντίκι είναι ένα ευέλικτο εργαλείο για επαγγελματίες που εργάζονται σε πολλές συσκευές. Lenovo TWS Earbuds ( X 9 Edition ): Σχεδιασμένα για απρόσκοπτη ενσωμάτωση με το ThinkPad X9, αυτά τα ακουστικά προσφέρουν αυτόματη απάντηση, απρόσκοπτη εναλλαγή συσκευών και καθαρή ποιότητα κλήσης με Bluetooth3, ενεργή ακύρωση θορύβου (έως -40dB) και τεχνολογία ακύρωσης θορύβου για καθαρή ποιότητα κλήσης. Είναι ιδανικά για επαγγελματίες που αναζητούν αδιάλειπτο ήχο υψηλής ποιότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Σχεδιασμένα για απρόσκοπτη ενσωμάτωση με το ThinkPad X9, αυτά τα ακουστικά προσφέρουν αυτόματη απάντηση, απρόσκοπτη εναλλαγή συσκευών και καθαρή ποιότητα κλήσης με Bluetooth3, ενεργή ακύρωση θορύβου (έως -40dB) και τεχνολογία ακύρωσης θορύβου για καθαρή ποιότητα κλήσης. Είναι ιδανικά για επαγγελματίες που αναζητούν αδιάλειπτο ήχο υψηλής ποιότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Lenovo Origami 14″ and3″ X9 Sleeve : Διαθέσιμο σε μεγέθη 14″ και 15″, το Origami Sleeve προσφέρει κομψή προστασία με μινιμαλιστικό σχεδιασμό και διπλή λειτουργικότητα. Η μοναδική αναδιπλούμενη κατασκευή του επιτρέπει να λειτουργεί και ως βάση για workstations, προσθέτοντας ευκολία και άνεση σε έναν χώρο εργασίας.

Η σειρά ThinkPad X9 Aura Edition με τα χαρακτηριστικά AI και το οικοσύστημα των αξεσουάρ της προσφέρει την προηγμένη τεχνολογία AI της Lenovo με ιδιαίτερη έμφαση στην απόδοση, την ασφάλεια και την προσεγμένη σχεδίαση. Πρόκειται για μια ευέλικτη λύση για όσους δίνουν προτεραιότητα στην αποδοτικότητα και την καινοτομία και έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες να εργάζονται πιο έξυπνα και να επιτυγχάνουν περισσότερα σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

ThinkBook Plus Gen 6 Rollable: Ένα AI laptop με rollable οθόνη, σχεδιασμένο για τον σύγχρονο επαγγελματία

Η Lenovo παρουσιάζει με υπερηφάνεια το ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, το πρώτο στον κόσμο laptop AI PC1 που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Lenovo Research. Εμφανίστηκε αρχικά πριν από δύο χρόνια ως ένα πρωτοποριακό proof of concept, ενώ παρουσιάζεται τώρα ως το τελικό προϊόν. Αυτή η καινοτόμος συσκευή, αποδεικνύει την ικανότητα της Lenovo να μετατρέπει τις πρωτοποριακές ιδέες σε πρακτικές λύσεις υψηλής απόδοσης για επαγγελματίες.

Εξατομικευμένη και παραγωγική καινοτομία σε πρωτοποριακή μορφή

Το ThinkBook Plus Gen 6 Rollable AI PC έχει σχεδιαστεί για να επαναπροσδιορίζει την παραγωγικότητα και το multitasking με τη μοναδική τεχνολογία rollable οθόνης. Με την κάθετη επέκταση της οθόνης 14 ιντσών σε οθόνη 16,7 ιντσών, απλώς με το πάτημα του ειδικού πλήκτρου ή μέσω Hand Gestures στην κάμερα, οι χρήστες κερδίζουν σχεδόν 50% επιπλέον χώρο στην οθόνη, καθιστώντας το ThinkBook Plus Gen 6 ιδανικό για επαγγελματίες που χρειάζονται ευελιξία και αποτελεσματικότητα, όπου και αν βρίσκονται. Αυτή η δυνατότητα κύλισης επιτρέπει στους επαγγελματίες να προσαρμόζουν το μέγεθος της οθόνης με βάση τις απαιτήσεις της εργασίας τους, από την επεξεργασία εγγράφων έως την ανάλυση δεδομένων και τις παρουσιάσεις, διατηρώντας παράλληλα ένα εξαιρετικά λεπτό αποτύπωμα για laptop 14 ιντσών, με προφίλ 19,9 mm και βάρος μόλις 1,7 kg.

Σχεδιασμένο για μέγιστη ευελιξία και αξιοπιστία, το ThinkBook Plus Gen 6 Rollable συνδυάζει τη φορητότητα ενός παραδοσιακού φορητού υπολογιστή με τον διευρυμένο χώρο εργασίας μιας μεγαλύτερης συσκευής. Η λειτουργία ThinkBook Workspace βελτιώνει την εμπειρία του χρήστη, επιτρέποντας τη λειτουργία διαχωρισμού οθόνης και παρέχοντας ειδικά widgets για εύκολη πρόσβαση σε εφαρμογές και εργαλεία που χρησιμοποιούνται συχνά. Με τη μοναδική εμπειρία κάθετης οθόνης, το ThinkBook Plus Gen 6 ενθαρρύνει επίσης την καλύτερη στάση του σώματος, μειώνοντας την καταπόνηση των επαγγελματιών που εργάζονται πολλές ώρες.

Αυτός ο υπολογιστής Copilot+ έχει κατασκευαστεί με λειτουργίες με δυνατότητα AI, όπως το Lenovo AI Now και το Cocreator from Paint για να απελευθερώσει την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα του χρήστη. Ο φορητός υπολογιστής συνδυάζει την ισχυρή on-device ευφυία με τις δυνατότητες cloud για να βελτιώσει την παραγωγικότητα όταν και όπου την χρειάζεται ο χρήστης. Το Lenovo AI Now λειτουργεί ως έξυπνος βοηθός, εξορθολογίζοντας τη ροή εργασίας και προσφέροντας εξατομικευμένες προτάσεις, ενώ οι υπολογιστές Copilot+ παρέχουν προηγμένες δυνατότητες δημιουργίας AI, υποστηρίζοντας εργασίες όπως τη δημιουργία περιεχομένου και την επεξεργασία δεδομένων. Μαζί, αυτές οι λειτουργίες AI βοηθούν τους χρήστες να χειρίζονται αποτελεσματικά απαιτητικές εργασίες, ακόμη και όταν είναι εκτός σύνδεσης.

Σχεδιασμένο για επαγγελματίες εν κινήσει και δημιουργικά μυαλά

Το ThinkBook Plus Gen 6 Rollable είναι προσαρμοσμένο για να καλύπτει τις ποικίλες ανάγκες των επαγγελματιών που δεν εργάζονται σε γραφείο, των επαγγελματιών που ταξιδεύουν πολύ και των εργαζομένων που εστιάζουν στην παραγωγικότητα και χρειάζονται απρόσκοπτες δυνατότητες πολλαπλών εργασιών. Με την rollable οθόνη της, η συσκευή προσφέρει μια εκτεταμένη κάθετη οθόνη, ιδανική για εφαρμογές όπως αναθεώρηση εγγράφων, coding, project management και δημιουργία περιεχομένου. Οι επαγγελματίες σε δημιουργικούς τομείς και τεχνικούς ρόλους θα εκτιμήσουν τη λειτουργικότητα διαχωρισμού οθόνης που υποστηρίζει πολλαπλή διάταξη παραθύρων, χωρίς να θυσιάζει χώρο στην οθόνη. Αυτή η προσαρμόσιμη λύση οθόνης περιλαμβάνει τεχνολογία εικονικής οθόνης, επιτρέποντας στο χρήστη να δημιουργήσει μια δεύτερη εικονική οθόνη που μπορεί να χρησιμοποιήσουν σε συσκέψεις, μειώνοντας την ανάγκη για εξωτερικές οθόνες, καθιστώντας τη συσκευή μια πρακτική επιλογή για όσους δίνουν προτεραιότητα τόσο στη φορητότητα, όσο και στην αποτελεσματικότητα.

Το ThinkBook Plus Gen 6 Rollable τροφοδοτείται από επεξεργαστές Intel Core Ultra, παρέχοντας βελτιστοποιημένη απόδοση AI και εντυπωσιακή ενεργειακή απόδοση. Με γραφικά Intel Arc και ισχυρές επιλογές συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των Thunderbolt 4 και Intel Wi-Fi 7 (5 Gig), η συσκευή παρέχει αξιόπιστη απόδοση υψηλής ταχύτητας για να καλύψει πληθώρα επαγγελματικών απαιτήσεων. Το ThinkBook Plus Gen 6 περιλαμβάνει επίσης edge-to-edge πληκτρολόγιο, οθόνη OLED 120Hz με φωτεινότητα 400 nits και χρωματική ακρίβεια 100% DCI-P3 που εξασφαλίζει μια ζωντανή εμπειρία χρήστη.

Μια ακόμα απόδειξη της καινοτομίας της Lenovo

Αυτός ο μοναδικός υπολογιστής AI αποτελεί παράδειγμα της ικανότητας της Lenovo να μετατρέπει φιλόδοξες ιδέες σε πλήρως λειτουργικά, έτοιμα για την αγορά προϊόντα. Με τεχνολογία rollable και χαρακτηριστικά που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, αυτή η συσκευή αντιπροσωπεύει μια σημαντική πρόοδο στον προσαρμόσιμο σχεδιασμό και την τεχνολογία που ενισχύει την παραγωγικότητα, θέτοντας ένα νέο πρότυπο για το μέλλον του mobile computing. Είτε πρόκειται για απαιτητικές εργασίες, δημιουργικές εφαρμογές ή multitasking εκτός γραφείου, το ThinkBook Plus Gen 6 Rollable παρέχει μια δυναμική λύση για τους σημερινούς επαγγελματίες.

Η Lenovo επεκτείνει τη σειρά ThinkCentre με λύσεις desktop υψηλής απόδοσης, προσαρμοσμένες στις ποικίλες επιχειρηματικές ανάγκες

Η Lenovo παρουσιάζει δύο νέες προσθήκες στη σειρά desktop ThinkCentre: το ευέλικτο ThinkCentre M90a Pro Gen 6 και το ThinkCentre neo 50q QC. Αν και διαφορετικά σε μορφή και λειτουργία, και τα δύο αυτά desktop ενσαρκώνουν τη δέσμευση της Lenovo να παρέχει ισχυρή, βελτιωμένη απόδοση AI και προηγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας για τα σημερινά δυναμικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Το M90a Pro Gen 6 και το ThinkCentre neo 50q QC υποστηρίζουν το Lenovo AI Now για δυνατότητα προσωποποιημένης on-device τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας προηγμένο multitasking και ενισχύοντας την παραγωγικότητα του χρήστη με εξατομικευμένες, πιο ασφαλείς εμπειρίες.

ThinkCentre M90a Pro Gen 6: Μια ολοκληρωμένη λύση all–in–one για παραγωγικότητα βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη

Το all-in-one (AIO) desktop ThinkCentre M90a Pro Gen 6 επαναπροσδιορίζει την παραγωγικότητα με μια καθηλωτική οθόνη QHD 27 ιντσών, εξαιρετικά λεπτά πλαίσια και στις τέσσερις πλευρές της οθόνης και προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης. Με επεξεργαστή Intel Core Ultra, προαιρετική NPU και προαιρετική κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce RTX 4050 για απαιτητικές εργασίες, ο επιτραπέζιος υπολογιστής AIO είναι προσαρμοσμένος για κλάδους που απαιτούν υπολογιστές υψηλής απόδοσης σε μία μόνο απλοποιημένη συσκευή, από δημιουργικούς επαγγελματίες έως παρόχους υγειονομικής περίθαλψης.

Το M90a Pro Gen 6 έρχεται με μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως το Lenovo Focus Sound8, ένα κατευθυντικό σύστημα ήχου τεχνητής νοημοσύνης που προστατεύει την ιδιωτικότητα του χρήστη στοχεύοντας τον ήχο μόνο προς αυτόν, εξαλείφοντας την ανάγκη για ακουστικά κατά τη διάρκεια ψηφιακών συσκέψεων. Βελτιστοποιημένο από το AI Turbo Engine της Lenovo, το AI βαθμονομεί συνεχώς τους αισθητήρες, προσαρμόζοντας την ένταση, την κατεύθυνση και άλλους παράγοντες για να διασφαλίσει το απόρρητο των συνομιλιών σας. Εκτός από το απόρρητο και την ασφάλεια που προσφέρει, το M90a Pro Gen 6 συνοδεύεται από το Human Presence Detection 2.0, το οποίο βοηθά στην προστασία των δεδομένων, κλειδώνοντας αυτόματα την οθόνη όταν ο χρήστης απομακρυνθεί από τη συσκευή.

Με εργονομική βάση, τεχνολογία χαμηλού μπλε φωτός με πιστοποίηση Eyesafe και αντοχή στο νερό και τη σκόνη IP559, το M90a Pro Gen 6 προσφέρει μια άνετη, ευέλικτη και ανθεκτική εμπειρία. Τα πολλαπλά χαρακτηριστικά του, όπως η συνδεσιμότητα Thunderbolt 4, η υποστήριξη για πολλαπλές οθόνες 4K και η ενσωματωμένη περιστρεφόμενη κάμερα με καταστολή θορύβου που υποστηρίζεται από AI, καθιστούν το M90a Pro Gen 6 ιδανικό hub για απρόσκοπτες ομαδικές συσκέψεις, τόσο στο γραφείο, όσο και εξ αποστάσεως. Οι υπηρεσίες Premier Support Plus και CO2 Offset της Lenovo επεκτείνουν περαιτέρω την αξία του M90a, παρέχοντας κορυφαίες επιλογές υποστήριξης και προσφέροντας στους πελάτες την ευκαιρία να βοηθήσουν στην αντιστάθμιση των εκτιμώμενων εκπομπών άνθρακα που σχετίζονται με τη συσκευή. Η υπηρεσία αντιστάθμισης CO2 της Lenovo εκτιμά τις ρεαλιστικές εκπομπές άνθρακα που σχετίζονται με μια συσκευή σε όλο τον μέσο κύκλο ζωής της – από την κατασκευή έως την αποστολή, την τυπική χρήση και το τέλος του κύκλου ζωής της – και αντισταθμίζει αυτές τις εκπομπές με υποστήριξη δράσεων για το κλίμα που υλοποιούνται υπό την επίβλεψη ανεξάρτητων οργανισμών όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το CDM, το Gold Standard και το Climate Action Reserve 10.

ThinkCentre neo 50q QC: Ένα εξαιρετικά μικρό desktop με χαρακτηριστικά υπολογιστή Copilot+ που τροφοδοτείται από τη σειρά Snapdragon X

Το ThinkCentre neo 50q QC συνδυάζει μινιμαλιστικό σχεδιασμό με πρωτοποριακή τεχνολογία που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, για να υποστηρίξει τους επαγγελματίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αναζητούν έναν ισχυρό desktop με μικρό form factor. Tο σασί 1 λίτρου, που διαθέτει επεξεργαστές 8 πυρήνων Snapdragon X ή Snapdragon X Plus και χαρακτηριστικά με Copilot+, προσφέρει ΑΙ ροή εργασίας σε ένα εξαιρετικά μικρό desktop, που περιλαμβάνει προηγμένα εργαλεία παραγωγικότητας. Με έως και 45 TOPS (τρισεκατομμύρια λειτουργίες ανά δευτερόλεπτο) για επεξεργασία AI, το ThinkCentre neo 50q QC παρέχει ανώτερο multitasking και αποτελεσματικό χειρισμό δεδομένων, ιδανικό για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρειάζονται ισχυρή απόδοση σε μικρό αποτύπωμα.

Ο καθαρός, μοντέρνος σχεδιασμός του ThinkCentre neo 50q QC συμπληρώνει κάθε χώρο εργασίας και είναι γεμάτος με χρήσιμα χαρακτηριστικά. Προσφέρει πολλαπλές θύρες USB, επιλογές HDMI και DisplayPort, επιτρέποντας εύκολη συνδεσιμότητα με περιφερειακά και διπλές οθόνες. Η συσκευή διαθέτει επεξεργαστή Snapdragon X Plus, ενώ το κατά 60% ανακυκλωμένο πλαστικό στο θερμικό κέλυφος και το κατά 30% πλαστικό Ocean Bound στην τσάντα του συστήματος και στο θερμικό κέλυφός του, συμβάλλουν στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Το ThinkCentre neo 50q QC είναι σχεδιασμένο για επιχειρήσεις που ψάχνουν για ισχυρή τεχνολογία σε μικρό μέγεθος.

Ενώ κάθε desktop σχεδιάζεται για να εξυπηρετεί μοναδικούς σκοπούς, τα desktop της σειράς ThinkCentre ενσωματώνουν την δέσμευση της Lenovo στην παροχή προσαρμόσιμων λύσεων υψηλής απόδοσης στις επιχειρήσεις. Τα M90a Pro Gen 6 και ThinkCentre neo 50q QC αντικατοπτρίζουν την εστίαση της Lenovo στην παροχή προηγμένης τεχνολογίας με δυνατότητα AI σε μια σειρά form factors που καλύπτουν πλήρως τις εξελισσόμενες ανάγκες των σύγχρονων χώρων εργασίας. Μαζί, αυτές οι συσκευές είναι μία ακόμα απόδειξη της φήμης του brand ThinkCentre για αξιοπιστία, ασφάλεια και καινοτομία, είτε πρόκειται για ολοκληρωμένες λύσεις all-in-one, είτε για desktop μικρών διαστάσεων. Η Lenovo παρουσίασε επίσης το ThinkCentre neo Ultra Gen 2, έναν υπολογιστή AI που αποδεικνύει ότι το μικρότερο σε μέγεθος μπορεί τελικά να είναι μεγαλύτερο σε απόδοση. Εξοπλισμένο με επεξεργαστές Core Ultra της Intel και θύρες Thunderbolt, αυτή η ισχυρή συσκευή προσφέρει ακόμα περισσότερες δυνατότητες από την προηγούμενη γενιά της.

Lenovo AI Solutions: Επιτάχυνση υιοθέτησης τεχνητής νοημοσύνης και μεγιστοποίηση της απόδοσης επένδυσης (ROI)

Οι λύσεις AI της Lenovo δίνουν τη δυνατότητα στους οργανισμούς και τις εταιρείες να ξεκλειδώσουν το πλήρες δυναμικό των AI-ready συσκευών, προσφέροντας κλιμακούμενα, αποδοτικά και αποτελεσματικά επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Το AI PC Fast Start βοηθά τις επιχειρήσεις να μεταβούν απρόσκοπτα σε συσκευές που υποστηρίζονται από AI με αξιολογήσεις ετοιμότητας και προσαρμοσμένους ΑΙ υπολογιστές, ενισχύοντας την απόδοση της επένδυσης (ROI). Παράλληλα, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες AI PC Lifecycle Services, η Lenovo απλοποιεί την ανάπτυξη, εξασφαλίζοντας την ταχεία υιοθέτηση της ΤΝ που υποστηρίζεται από εξαιρετική, βραβευμένη για την ποιότητά της, υποστήριξη.

Το Lenovo Hybrid AI Advantage με NVIDIA βελτιώνει τη λήψη αποφάσεων και την αποτελεσματικότητα του AI, μέσω full- stack δυνατοτήτων και προσαρμόσιμων λύσεων για όλες τις περιπτώσεις χρήσης, που προσφέρουν άμεση μετατροπή δεδομένων σε αξιοποιήσιμα στοιχεία, χρήσιμα για την λήψη αποφάσεων.

Το Lenovo AI Fast Start επιταχύνει την ανάπτυξη του παραγωγικού AI, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν προσαρμοσμένες λύσεις AI.

Το Lenovo AI Library προσφέρει προ-επικυρωμένους επιταχυντές AI για τομείς όπως λειτουργίες πληροφορικής, μάρκετινγκ, νομικά, ανάπτυξη προϊόντων και εξυπηρέτηση πελατών.

Το Data and Technology Foundations for AI εκσυγχρονίζει τις πλατφόρμες για να μεγιστοποιήσει την αξία από τις επενδύσεις δεδομένων.

ThinkVision P Series: Οθόνες επόμενης γενιάς με απόδοση που υποστηρίζεται από AI

Οι νέες οθόνες ThinkVision P Series της Lenovo φέρνουν τα καινοτόμα χαρακτηριστικά που υποστηρίζονται από AI και τον βιώσιμο σχεδιασμό στο προσκήνιο των λύσεων επαγγελματικών οθονών. Σχεδιασμένη για επαγγελματίες που χρειάζονται ακριβή γραφικά και βελτιωμένη παραγωγικότητα, η σειρά P περιλαμβάνει μοντέλα που κυμαίνονται από 23,8 έως 40 ίντσες, προσφέροντας εξαιρετική χρωματική ακρίβεια με κάλυψη DCI-P3 έως και 98%, εξαιρετικά λεπτά πλαίσια και μοντέρνα αισθητική. Με μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης που κυμαίνεται από 24Hz έως 120Hz11 και την αποκλειστική προηγμένη λύση AI Power Solution της Lenovo, αυτές οι οθόνες παρέχουν δυναμικές ρυθμίσεις και προσαρμόζουν τον οπίσθιο φωτισμό και την ένταση των pixel για να βελτιστοποιήσουν την κατανάλωση ενέργειας, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα της εικόνας.

Για τις ομάδες IT, το Display Fleet Manager (LDFM) της Lenovo βελτιώνει την απομακρυσμένη διαχείριση, παρέχοντας ενημερώσεις firmware σε περίπου ένα λεπτό, αλλά και δυνατότητες ομαδικής ανάπτυξης για ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας για τους τελικούς χρήστες. Παράλληλα, προσφέρει προσαρμόσιμες ρυθμίσεις OSD και δυνατότητες διαχείρισης του στόλου συσκευών. Με υποστήριξη για μεταβλητούς ρυθμούς ανανέωσης και λύσεις σύνδεσης USB-C που προσφέρουν παροχή ισχύος έως 140 W, η σειρά ThinkVision P έχει σχεδιαστεί για ευέλικτες εφαρμογές υψηλής απόδοσης, επιτρέποντας στους επαγγελματίες να χειρίζονται αποτελεσματικά τα πάντα, από την ανάλυση δεδομένων έως τη δημιουργία περιεχομένου.

Η δέσμευση της Lenovo για αυξημένη χρήση πιο βιώσιμων υλικών, επιβεβαιώνεται περαιτέρω από τις οθόνες που κατασκευάζονται με υλικά από ανακύκλωση καταναλωτικών προϊόντων σε ποσοστό 95% (μπροστινό πλαίσιο και καλύμματα), την περιστρεφόμενη βάση που είναι κατασκευασμένη από 100% ανακυκλωμένο αλουμίνιο και με τη χρήση 20% ανακυκλωμένου γυαλιού στο πάνελ. Η σειρά ThinkVision P προσφέρει δυνατότητες πολλαπλής σύνδεσης, με δυνατότητα σύνδεσης έως και τεσσάρων οθονών, ενώ επιλεγμένα μοντέλα ultrawide διαθέτουν True Split, το οποίο επιτρέπει στον χρήστη να χωρίζει την οθόνη του σε πολλαπλές εικονικές οθόνες για βελτιωμένο multitasking.

Εξυπνότερα αξεσουάρ που υποστηρίζουν ένα σύγχρονο οικοσύστημα συσκευών

Η Lenovo συνεχίζει να διευρύνει τα όρια της καινοτομίας με το Self–Charging Bluetooth Keyboard, ένα πρωτοποριακό πληκτρολόγιο που έχει σχεδιαστεί για να επαναπροσδιορίσει την αποδοτικότητα και να υποστηρίξει πιο βιώσιμες πρακτικές. Το πληκτρολόγιο χρησιμοποιεί προηγμένα φωτοβολταϊκά στοιχεία και υπερπυκνωτές ταχείας φόρτισης για την αποθήκευση ενέργειας από το περιβάλλον, εξαλείφοντας την ανάγκη για παραδοσιακές μπαταρίες. Ο κομψός, αδιάβροχος σχεδιασμός του ενσωματώνει πλαίσιο κατασκευασμένο με υλικά που προέρχονται από ανακύκλωση καταναλωτικών προϊόντων3 και περιλαμβάνει προσαρμόσιμα πόδια με κλίση, ειδικά χειριστήρια πολυμέσων, διάταξη 3 ζωνών με ενδείξεις φωτεινότητας στην οθόνη και παρακολούθηση ισχύος σε πραγματικό χρόνο, μέσω των αξεσουάρ Lenovo και του Display Manager. Αυτό το πληκτρολόγιο συνδυάζει την υποστήριξη μιας κυκλικής οικονομίας, με την τεχνολογία αιχμής.

Τη σειρά συμπληρώνουν δύο κάμερες web υψηλής απόδοσης με πιστοποίηση Microsoft Teams που εξασφαλίζουν εξαιρετική ποιότητα εικόνας, τόσο για επαγγελματική όσο και για προσωπική χρήση.

Η Lenovo QHD Webcam προσφέρει έξυπνες λειτουργίες AI, όπως παρακολούθηση συμμετεχόντων και βελτιωμένες ρυθμίσεις φωτισμού, καθιστώντας τις τηλεδιασκέψεις απρόσκοπτες και απόλυτα επαγγελματικές. Για όσους αναζητούν υψηλότερη ανάλυση, η Lenovo 4K Pro Webcam προσφέρει κρυστάλλινα γραφικά 4K με ενισχυμένο AI και βελτιστοποίηση εικόνας σε πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζοντας σαφήνεια και ακρίβεια σε κάθε αλληλεπίδραση.

Βελτίωση των καθημερινών ροών εργασίας με έξυπνα proof–of–concept

Η δέσμευση της Lenovo για πρωτοποριακή καινοτομία αναδεικνύεται περαιτέρω μέσω των συναρπαστικών proof-of-concept αξεσουάρ της. Το ποντίκι Lenovo AdaptX επαναπροσδιορίζει την ευελιξία, με αποσπώμενο σχεδιασμό και χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να μεταμορφώνεται απρόσκοπτα ανάμεσα σε ποντίκι μικρού μεγέθους, σε εργονομικό ποντίκι, σε κάρτα SIM και τέλος, σε power bank έκτακτης ανάγκης. Αυτό το πολυλειτουργικό αξεσουάρ υπογραμμίζει την εφευρετικότητα της Lenovo στη δημιουργία προϊόντων που συνδυάζουν τη φορητότητα με πρακτικά χαρακτηριστικά, σχεδιασμένα για διαφορετικά σενάρια χρήσης. Παράλληλα, το AI Headphone proof of concept ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής AI για να προσφέρει μετάφραση φωνής σε πραγματικό χρόνο, καταστολή θορύβου και προσωπικό κλώνο φωνής που προσομοιώνει καλύτερα τη φωνή του χρήστη κατά τη μετάφραση. Αυτά τα proof-of-concept αντικατοπτρίζουν το όραμα της Lenovo για πιο έξυπνα, προσαρμόσιμα εργαλεία που προβλέπουν και ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών.

Ένα ακόμα συναρπαστικό proof-of-concept είναι το Action Assistant της Lenovo, που τροφοδοτείται από ένα Large Action Model (LAM). Αυτός ο βοηθός AI επόμενης γενιάς έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί πολύπλοκες εργασίες πολλαπλών βημάτων με αξιοσημείωτη ακρίβεια. Μετατρέποντας την ανθρώπινη γλώσσα σε βήματα με δυνατότητα δράσης, το Lenovo Action Assistant προσομοιώνει λειτουργίες υπολογιστή, όπως το άνοιγμα λογισμικού, το κλικ σε πλήκτρα και την πρόσβαση σε κείμενα, ώστε να μπορεί να εκτελεί εργασίες αυτόνομα. Από τη μαζική επεξεργασία φωτογραφιών έως τη δημιουργία αφισών ή τη διαχείριση ροής εργασιών πριν από κάποιο ταξίδι, όπως η ρύθμιση αυτόματης απάντησης και οι ακυρώσεις συσκέψεων, το Action Assistant της Lenovo έχει την ικανότητα εκμάθησης, προσαρμογής και επέκτασης της λειτουργικότητάς του με την πάροδο του χρόνου. Αυτό το proof-of-concept, αποτέλεσμα του συνδυασμού hardware & software και των ερευνητικών ομάδων της Lenovo, επιβεβαιώνει περαιτέρω το όραμα της Lenovo για την ενσωμάτωση έξυπνου αυτοματισμού στην καθημερινότητα του χρήστη, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητά του.

Δηλώσεις:

«Στη Lenovo, δεσμευόμαστε να παρέχουμε στους επαγγελματίες καινοτόμες λύσεις που επαναπροσδιορίζουν την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα. Με συσκευές όπως το ThinkPad X9 Aura Editions και το ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, παρέχουμε δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης αιχμής, κομψή σχεδίαση και απαράμιλλη απόδοση για το σημερινό υβριδικό εργατικό δυναμικό. Τα αξεσουάρ μας, από το αυτοφορτιζόμενο πληκτρολόγιο Bluetooth έως την ευέλικτη βάση φόρτισης X9 GaN, έχουν σχεδιαστεί για να συμπληρώνουν αυτό το οικοσύστημα, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες έχουν τα εργαλεία που χρειάζονται για να παραμείνουν συνδεδεμένοι και παραγωγικοί σε οποιοδήποτε περιβάλλον». Eric Yu, SVP του SMB and Commercial Product Center, Lenovo Intelligent Devices Group.

«Η Lenovo συνεχίζει να πρωτοπορεί στην παροχή ισχυρών desktop και λύσεων σε οπτικό υλικό, προσαρμοσμένων στις εξελισσόμενες ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων. Με καινοτόμες συσκευές όπως ο ThinkCentre M90a Pro Gen 6 και ο ThinkCentre neo 50q QC, φέρνουμε προηγμένες δυνατότητες AI και σχεδίαση μικρών διαστάσεων για να διευκολύνουμε τη ροή εργασιών σε επαγγελματίες σε όλον τον κόσμο. Σε συνδυασμό με τις οθόνες της σειράς ThinkVision P, οι οποίες συνδυάζουν γραφικά ακριβείας με κατασκευή πιο βιώσιμων υλικών, η Lenovo προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ενισχύσουν τη συνεργασία, την παραγωγικότητα και την εμπειρία χρήστη με στόχο πιο έξυπνους και πιο συνδεδεμένους χώρους εργασίας». ” Johnson Jia, SVP of Global Innovation Center, Lenovo Intelligent Devices Group.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις νέες συσκευές, λύσεις και proof–of–concept της Lenovo που ανακοινώθηκαν στην CES 2025, επισκεφθείτε το Lenovo CES 2025 Press Kit.