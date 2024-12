ADACOM & Microsoft: ενημερωτική εκδήλωση για τις προκλήσεις της κυβερνοασφάλειας το 2025

Η ADACOM, σε συνεργασία με τη Microsoft, διοργάνωσε την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου μια επιτυχημένη εκδήλωση με θέμα τις προκλήσεις και τις τάσεις της κυβερνοασφάλειας για το 2025. Η εκδήλωση, η οποία συγκέντρωσε επαγγελματίες από τον χώρο της τεχνολογίας και της κυβερνοασφάλειας, ανέδειξε τις πιο κρίσιμες πτυχές της προστασίας δεδομένων και διαχείρισης απειλών στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο.

Η εκδήλωση ανέδειξε κρίσιμα θέματα για την κυβερνοασφάλεια του 2025, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση των προκλήσεων και λύσεων του μέλλοντος. Συζητήθηκαν οι βασικές απειλές που προβλέπεται να κυριαρχήσουν, αναλύθηκαν οι εξελίξεις στις κυβερνοαπειλές με προτάσεις για πρόληψη και αντιμετώπιση ενώ ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η παρουσίαση ενός πραγματικού περιστατικού ransomware, αναδεικνύοντας διδάγματα και στρατηγικές ανάκαμψης. Η ADACOM παρουσίασε τις καινοτόμες λύσεις της εστιάζοντας στην προστασία δεδομένων και την εταιρική διακυβέρνηση.

Επιπλέον, η Microsoft συνέβαλε στην επιτυχία της εκδήλωσης, παρουσιάζοντας το θέμα “Secure and Govern Your Data in the Era of AI with Microsoft Purview”, τονίζοντας τη σημασία της ασφαλούς διαχείρισης δεδομένων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση “Staying Ahead of Cyber Threats”, με έμφαση στις στρατηγικές για τη διατήρηση της ανθεκτικότητας απέναντι στις κυβερνοαπειλές.

Η ADACOM, Threat Protection Specialized, με την πολυετή εμπειρία της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, σε συνεργασία με τις λύσεις και τις τεχνολογίες της Microsoft, συνεχίζει να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, ενισχύοντας την προστασία των δεδομένων και την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα των οργανισμών.