Το HP Wolf Security προσφέρει μοναδική προστασία των Business PC ενάντια σε φυσικές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο

Η HP ανακοίνωσε την κυκλοφορία του HP Enterprise Security Edition, μιας μοναδικής σουίτας δυνατοτήτων ασφαλείας που έχει σχεδιαστεί για να ενισχύει τη φυσική ασφάλεια των HP business class PC. Το HP Enterprise Security Edition περιλαμβάνει πολυεπίπεδες δικλείδες ασφαλείας για την προστασία του hardware και του firmware των PC από στοχευμένες φυσικές επιθέσεις, ενώ παράλληλα παρέχει στους διαχειριστές των τμημάτων IT απαράμιλλη ορατότητα που βοηθά στον εντοπισμό μη εξουσιοδοτημένου firmware, και παραποίησης εξαρτημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής μιας συσκευής.

Η αύξηση της υβριδικής εργασίας και της εργασίας από οπουδήποτε (Work from Anywhere – WFA) έχει αυξήσει τον κίνδυνο παραβίασης των υπολογιστών από επιτιθέμενους με σύντομη φυσική πρόσβαση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προστασία και ορατότητα της ακεραιότητας των συσκευών καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους. Πάνω από τους μισούς (51%) των ITSDMs ανησυχούν ότι δεν μπορούν να επαληθεύσουν εάν το hardware και το firmware των PC, των laptops ή των εκτυπωτών αλλοιώνονται κατά τη μεταφορά αρχείων. Αυτή η ορατότητα συμβάλλει στον μετριασμό του κινδύνου στοχευμένων επιθέσεων που αποκτούν επίμονο έρεισμα σε μια εταιρεία.

Το HP Enterprise Security Edition συμβάλλει στην προστασία από τέτοιου είδους επιθέσεις, αποτρέποντας την πρόκληση βλάβης στα επίπεδα hardware και firmware του υπολογιστή, ενώ παράλληλα επιτρέπει στις ομάδες IT να ελέγχουν εάν το hardware και το firmware έχουν τροποποιηθεί από κακόβουλους τρίτους κατά τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Ο Dr. Ian Pratt, Global Head of Security for Personal Systems της HP Inc., σχολιάζει:

«Οι φυσικές επιθέσεις είναι πιο επικίνδυνες και πιο δύσκολο να πραγματοποιηθούν, οπότε είναι συνήθως στοχευμένες και οργανωμένες – για παράδειγμα, στο πλαίσιο εκστρατείας εθνικού κράτους ή εταιρικής κατασκοπείας. Όμως, η επικερδής αγορά για την πώληση πρόσβασης σε εταιρικά δίκτυα σημαίνει ότι οι πιο ευκαιριακές επιθέσεις – η παρατήρηση ενός αφύλακτου υπολογιστή και η σύντομη σύνδεση μιας συσκευής ThunderboltTM – μπορεί να αξίζει τον κίνδυνο για έναν εγκληματία του κυβερνοχώρου».

Ο Pratt συνεχίζει: «Με την αλλοίωση του hardware και του firmware της συσκευής, οι επιτιθέμενοι μπορούν να αποκτήσουν ένα σχεδόν μη ανιχνεύσιμο πάτημα σε μια συσκευή, το οποίο θα μπορούσε να τους βοηθήσει να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα εταιρικό δίκτυο ή να πραγματοποιήσουν καταστροφικές επιθέσεις. Αυτό είναι ελκυστικό για τους κακοποιούς, παρέχοντάς τους απαράμιλλη ορατότητα και έλεγχο – και πολλαπλούς τρόπους κερδοφορίας».

Για την καταπολέμηση αυτών των φυσικών απειλών στον κυβερνοχώρο, το HP Enterprise Security Edition εξοπλίζει τους υπολογιστές με τις ακόλουθες δυνατότητες πολυεπίπεδης προστασίας:

Κλείδωμα του firmware : Κλείδωμα που ελέγχεται από τον χρήστη, υλοποιείται σε επίπεδο firmware και χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το HP Sure Admin. Μόλις ενεργοποιηθεί το Firmware Lock, για το ξεκλείδωμα του υπολογιστή χρησιμοποιείται η κρυπτογραφική διαδικασία ελέγχου ταυτότητας χωρίς κωδικό πρόσβασης του HP Sure Admin. Αυτό παρέχει σημαντικά ισχυρότερη προστασία από ένα τυπικό κλείδωμα του λειτουργικού συστήματος όταν ένας υπολογιστής αφήνεται χωρίς επιτήρηση, αποτρέποντας έναν κακόβουλο παράγοντα να είναι σε θέση να αλληλεπιδράσει με την εκκίνηση του συστήματος ή να επιχειρήσει να εκκινήσει το λειτουργικό σύστημα.

Πιστοποιητικά πλατφόρμας: Αυτά τα ψηφιακά πιστοποιητικά επιτρέπουν στους πελάτες να επικυρώσουν ότι τα στοιχεία hardware και firmware δεν έχουν τροποποιηθεί από την κατασκευή, όπως ο δίσκος, η μνήμη, ο επεξεργαστής, η έκδοση BIOS/firmware ή οι συσκευές PCIe και η μονάδα αξιόπιστης πλατφόρμας. Αυτό προσφέρει ορατότητα και ανίχνευση μη εξουσιοδοτημένης τροποποίησης των στοιχείων hardware και firmware της συσκευής.

Αυτά τα ψηφιακά πιστοποιητικά επιτρέπουν στους πελάτες να επικυρώσουν ότι τα στοιχεία hardware και firmware δεν έχουν τροποποιηθεί από την κατασκευή, όπως ο δίσκος, η μνήμη, ο επεξεργαστής, η έκδοση BIOS/firmware ή οι συσκευές PCIe και η μονάδα αξιόπιστης πλατφόρμας. Αυτό προσφέρει ορατότητα και ανίχνευση μη εξουσιοδοτημένης τροποποίησης των στοιχείων hardware και firmware της συσκευής. Sure Start Virtualization Protection: Προστασία πριν από την εκκίνηση από κακόβουλο ή παραβιασμένο hardware τρίτων που είναι συνδεδεμένο σε θύρα ThunderboltTM/USB C ή PCIe. Το firmware τρίτου μέρους εκτελείται μέσα σε μια μικρο-εικονική μηχανή, προστατεύοντας το hardware και το firmware της συσκευής και αποτρέποντας τη μόλυνση της συσκευής από κακόβουλο firmware τρίτων.

Το HP Enterprise Security Edition παρέχει δυνατότητες προστασίας της ακεραιότητας της πλατφόρμας, διασφαλίζοντας ότι το hardware και το firmware που βρίσκονται κάτω από το λειτουργικό σύστημα είναι πιο ασφαλή και ανθεκτικά σε φυσικές επιθέσεις. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να διαχειρίζονται τον κίνδυνο στην αλυσίδα εφοδιασμού των συσκευών τελικών σημείων τους, επικυρώνοντας την ακεραιότητα του hardware και του firmware πριν από την ένταξη της συσκευής. Είναι σημαντικό ότι αυτό θα βοηθήσει τους οργανισμούς να εφαρμόσουν ισχυρή διακυβέρνηση και ελέγχους σχετικά με την ασφάλεια του hardware και του firmware των υπολογιστών τους καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των συσκευών τους. Τέλος, οι τελικοί χρήστες μπορούν να είναι σίγουροι και καθησυχασμένοι ότι τα ευαίσθητα δεδομένα τους προστατεύονται, όπως και όπου κι αν εργάζονται.

«Η διασφάλιση των υπολογιστών από φυσικές επιθέσεις συχνά παραβλέπεται, αλλά αν οι κακοποιοί θέλουν πολύ τα δεδομένα σας, θα κάνουν τα πάντα για να τα αποκτήσουν. Είτε πρόκειται για στελέχη που ταξιδεύουν για δουλειά και αφήνουν έναν laptop σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου είτε απομακρύνονται σε μια καφετέρια για να αγοράσουν έναν καφέ, υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους οι συσκευές θα μπορούσαν να βρεθούν εκτεθειμένες. Η αποτροπή κυβερνοεπιθέσεων στο hardware και το firmware μιας συσκευής είναι το κλειδί για τη διατήρηση της ακεραιότητας της αλυσίδας εφοδιασμού των τελικών σημείων PC ενός οργανισμού. Το HP Enterprise Security Edition εισάγει νέες αμυντικές δυνατότητες για το hardware και το firmware των PC. Αυτό θα βοηθήσει στη διασφάλιση των δεδομένων και στην προστασία της ακεραιότητας του στόλου των PC, ενώ παράλληλα θα φωτίσει τις απειλές που κρύβονται κάτω από την επιφάνεια του λειτουργικού συστήματος, όπου τα παραδοσιακά εργαλεία ασφαλείας δεν μπορούν να φτάσουν».

Το νέο HP Enterprise Security Edition είναι διαθέσιμο για επιλεγμένες πλατφόρμες PC.

