LG: σημαντική διάκριση με πολυάριθμα βραβεία καινοτομίας CES 2025

Η LG αναγνωρίστηκε για τις πρωτοποριακές λύσεις έξυπνης ζωής της στα Βραβεία Καινοτομίας CES 2025, εξασφαλίζοντας πάνω από 20 βραβεία, συμπεριλαμβανομένων τριών βραβείων Best of Innovation.

Τα βραβεία CES Innovation, τα οποία απονέμονται κάθε χρόνο από την Consumer Technology Association, τιμά πρωτοποριακά καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών συσκευών και τεχνολογίας στη μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας για καταναλωτές στον κόσμο.

Η εντυπωσιακή συλλογή βραβείων καινοτομίας CES 2025 της LG, η οποία περιλαμβάνει τρεις διακρίσεις «Best of Innovation», υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας στο σχεδιασμό και την τεχνολογική καινοτομία. Οι λύσεις της LG αναγνωρίζονται σε πολλαπλές κατηγορίες, όπως Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), Οικιακές Συσκευές, Gaming & eSports, Imaging, Video Displays, Υλικό & Εξαρτήματα Υπολογιστών, Έξυπνες Πόλεις και Κυβερνοασφάλεια.

Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της LG που θα τιμηθούν στη CES 2025 στο Λάς Βέγκας τον ερχόμενο Ιανουάριο είναι η τηλεόραση LG OLED, η οποία έλαβε έξι βραβεία καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου Best of Innovation στην κατηγορία Video Displays. Αυτή είναι η τρίτη συνεχή χρονιά που η τηλεόραση LG OLED TV αναγνωρίζεται με το βραβείο Best of Innovation. Από το ντεμπούτο τους το 2013, οι τηλεοράσεις LG OLED έχουν κερδίσει τουλάχιστον ένα Βραβείο Καινοτομίας CES κάθε χρόνο, εδραιώνοντας την κυριαρχία της στην αγορά των premium τηλεοράσεων.

Επιπλέον, η πλατφόρμα έξυπνης τηλεόρασης webOS της LG, που αποτελεί βασικό πυλώνα των υπηρεσιών της εταιρείας και βασίζεται σε πλατφόρμες, τιμήθηκε με βραβείο καινοτομίας στην κατηγορία Cybersecurity. Οι οικιακοί κόμβοι τεχνητής νοημοσύνης «Affectionate Intelligence» της LG έλαβαν επίσης βραβεία στα Βραβεία Καινοτομίας CES 2025. Αυτές οι προηγμένες συσκευές αποτελούν παράδειγμα της έννοιας «AI Home» της εταιρείας, παρέχοντας νέα αξία στους πελάτες και αντιπροσωπεύοντας μια σημαντική πρόοδο στην έξυπνη διαβίωση στο σπίτι.

Το Self-Driving AI Home Hub, το οποίο κέρδισε βραβεία καινοτομίας στις κατηγορίες AI και Smart Home, διαθέτει δυνατότητες ανίχνευσης multimodal που ενσωματώνουν αναγνώριση φωνής, ήχου και εικόνας. Το LG ThinQ ON, ένας οικιακός κόμβος τεχνητής νοημοσύνης που βασίζεται στο generative AI, κέρδισε επίσης ένα βραβείο καινοτομίας CES. Λειτουργώντας ως «εγκέφαλος» του AI Home, το LG ThinQ ON διατηρεί απρόσκοπτη συνδεσιμότητα μεταξύ των οικιακών συσκευών και των συσκευών IoT όλο το εικοσιτετράωρο.

Το LG UltraGear OLED Gaming Monitor απέσπασε τρία βραβεία στη CES 2025, μεταξύ των οποίων το βραβείο Best of Innovation στην κατηγορία Gaming & eSports, καθώς και ένα βραβείο καινοτομίας στην κατηγορία Imaging. Αυτή η προηγμένη οθόνη συνδυάζει την εξαιρετική ποιότητα εικόνας της OLED με μια βελτιστοποιημένη εμπειρία θέασης προσαρμοσμένη για παίκτες.

Παράλληλα με το UltraGear OLED Gaming Monitor, άλλα καινοτόμα προϊόντα της LG έλαβαν βραβεία, όπως το LG gram Pro 2 σε 1, το LG MyView Smart Monitor, η οθόνη LG UltraFine και ο projector LG CineBeam, αποδεικνύοντας την εκτεταμένη επιρροή της εταιρείας σε όλες τις κατηγορίες τεχνολογίας.

Ο πλήρης κατάλογος και οι λεπτομέρειες των νικητών του Βραβείου Καινοτομίας CES 2025 της LG θα αποκαλυφθούν στη CES 2025 στις 5 Ιανουαρίου.

Στις 10/12 το 13ο e-Βusiness & Digital Marketing World 2024!



Μια σημαντική ευκαιρία για να ανακαλύψετε τις καινοτομίες που θα διαμορφώσουν το μέλλον του e-business και του digital marketing! Μάθετε περισσότερα ΕΔΩ!