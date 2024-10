NIS2 Day: η Pylones Hellas καλωσορίζει το Cyber Month

Η Pylones Hellas, καλωσορίζοντας τον «Cyber Month», πραγματοποίησε την εκδήλωση «NIS2 Day by Pylones» στο The Ellinikon Experience Centre, κατά την οποία οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν πλήρως για την οδηγία NIS2. Η εκδήλωση στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, και τα σχόλια που λάβαμε ήταν ιδιαίτερα θετικό. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να λάβουν εξατομικευμένες πληροφορίες που αφορούν τον τομέα δραστηριότητάς τους και να κατανοήσουν τα επιμέρους άρθρα της οδηγίας, που σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία των οργανισμών τους.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας «The State of Cybersecurity», η οποία διεξάγεται για πέμπτη συνεχή χρονιά. Τα φετινά αποτελέσματα ανέδειξαν τις πρόσφατες τάσεις και τις προκλήσεις που αναμένεται να αντιμετωπίσει η ελληνική αγορά τα επόμενα έτη. Η ερευνητική ανάλυση έφερε στο φως την αυξανόμενη ανάγκη για ενίσχυση των προληπτικών μέτρων ασφαλείας, καθώς οι κυβερνοαπειλές συνεχίζουν να εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς.

Ο CEO της Pylones Hellas, κ. Εμμανουήλ Νέτος, έκανε το καλωσόρισμα, ενώ ο κ. Βασίλης Χριστόπουλος, Director, Cybersecurity, Technology Consulting στην EY, εξήγησε τη σημασία της Οδηγίας NIS2, αναλύοντας τις αλλαγές που επιφέρει στην κυβερνοασφάλεια. Ο κ. Ιωάννης Αλεξάκης, Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, μίλησε για την τρέχουσα κατάσταση της εφαρμογής της οδηγίας στην ελληνική αγορά.

Η εκδήλωση περιλάμβανε δύο πάνελ συζητήσεων. Στο πρώτο πάνελ συμμετείχαν κορυφαίοι ειδικοί του τομέα, όπως ο κ. Βασίλης Βασιλόπουλος (moderator), DPO στα ελληνικά ΜΜE, ο κ. Ιωάννης Αλεξάκης, ο κ. Βασίλης Χριστόπουλος, η κα. Κατερίνα Τασιοπούλου, CEO Threatscene & Exelasis, και ο κ. Βασίλης Καρκατζούνης ΙΤ Lawyer. Στη συνέχεια, ο κ. Δημήτρης Φατσιλέτος, Sales Manager της Pylones Hellas, ανέλυσε τον ρόλο της εταιρείας στη στήριξη των πελατών της για την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της οδηγίας NIS2.

Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις κορυφαίων εταιρειών του κλάδου, όπως η VEEAM, η F5, η MazeBolt και η Okta. Οι κ. Vladimir Chritescu, Advisory Systems Engineer της VEEAM, ο κ. Άγγελο Δομέτιο, Named Account Manager της F5, η κα. Orly Mager, VP Sales της MazeBolt, ο κ. Mustapha Gaies, Senior Solutions Engineer της Okta, παρουσίασαν προϊόντα που καλύπτουν συγκεκριμένα σημεία της οδηγίας NIS2 και βοηθούν τους οργανισμούς στην επίτευξη συμμόρφωσης με τους νέους κανονισμούς.

Το δεύτερο πάνελ συζητήσεων φιλοξένησε διακεκριμένους επαγγελματίες, όπως η κα. Στέλλα Τσιτσούλα (moderator), President of the BoD Hellenic Cybersecurity Institute, Vice-President Women4Cyber Greece, Owner RED.com, κ. Γιάννης Γκίκας, General Manager Greece & Cyprus at Palo Alto Networks, ο κ. Γιώργος Δρυμιώτης, Entrepreneur και board member της Pylones, ο κ. Αλέξανδρος Διογένους, Chairman στην Pylones, ο κ. Μιχάλης Μωραΐτης, Strategist και C-Level executive / CIO / Business & Digital Transformation Global Leader και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Head of the Hellenic Cyber Security Team, κ. Χρήστος Ξενάκης. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν τα ευρήματα της έρευνας και τις ευκαιρίες που προκύπτουν για την ελληνική αγορά.

Η επιτυχία της εκδήλωσης NIS2 Day επιβεβαίωσε τη σημασία της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, καθώς και της δικτύωσης με άλλους επαγγελματίες του κλάδου, δημιουργώντας νέες συνεργασίες και επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Συμπεράσματα: Η οπτική των ειδικών σχετικά με τα πρώτα βήματα εκκίνησης της διαδικασίας συμμόρφωσης με τις συστάσεις και απαιτήσεις της Οδηγίας NIS2, συνάδουν ως προς τη σημασία και τη σπουδαιότητα της ενίσχυσης της ασφάλειας των ιδιωτικών και δημόσιων οντοτήτων στον κυβερνοχώρο. Ειδικότερα συμφώνησαν ότι απαιτείται με άμεσες διαδικασίες να εξετάσουν οι επιχειρήσεις που προσδιορίζονται ως φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών, για τις υποχρεώσεις συμμόρφωσής τους, για τη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, καθώς και για την ευθύνη να ενημερώνουν τις αρμόδιες εθνικές αρχές για σοβαρά περιστατικά. Επιπρόσθετα, οι οργανισμοί, που οφείλουν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, θα πρέπει να διενεργήσουν ανεξάρτητες μελέτες διακινδύνευσης, να οργανώσουν τις εσωτερικές δομές ασφάλειας και να επιλέξουν με τη βοήθεια ειδικών τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με βάση τη φύση τους και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν.

Από την πλευρά του, ο ΓΔ της ΕΑΚ, Γιάννης Αλεξάκης, αφού καθησύχασε ότι θα υπάρξει ένα χρονικό διάστημα ανοχής για τη συμμόρφωση, σημείωσε την ευθύνη που βαρύνει τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τόσο στην κατηγορία των φορέων υψηλής κρισιμότητας, όσο και στην κατηγορία άλλων κρίσιμων τομέων. Προαναγγέλλοντας τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, επεσήμανε την σαφή αναφορά για την ευθύνη των Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανισμών του πεδίου εφαρμογής και τη σημασία της ανεξαρτησίας της Υπηρεσίας και του Υπευθύνου Κυβερνοασφάλειας. Ο Δντης κυβερνοασφάλειας της συμβουλευτικής ΕΥ, Βασίλης Χριστόπουλος, τόνισε την ανάγκη ειδικής εκπαίδευσης των εταιρικών διοικήσεων για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της Οδηγίας NIS2 καθώς και για την ανάγκη να υπάρξει από κάθε επιχείρηση μια ανεξάρτητη και σε βάθος μελέτη αναγνώρισης των κινδύνων σε κάθε οντότητα. Η CEO της Threatscene Κατερίνα Τασιοπούλου αφού αναφέρθηκε στις νέες μορφές προκλήσεων και την πολυπλοκότητα του πεδίου της εφοδιαστικής αλυσίδας, υπογράμμισε την σπουδαιότητα της αναβάθμισης των υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας από τους ίδιους τους ειδικούς και τους επαγγελματίες του χώρου. Ο ειδικός σύμβουλος σε θέματα δικαίου πληροφορικής, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Βασίλης Καρκατζούνης αναφέρθηκε στις συνάφειες και κοινές απαιτήσεις της Οδηγίας με τα κορυφαίο ενωσιακό δίκαιο των Κανονισμών GDPR, DSA-DMA, ΑΙA και άλλων που θέτουν ως πρωταρχική απαίτηση την κυβερνοασφάλεια σε κάθε επίπεδο των συστημάτων και των υπηρεσιών και εν γένει την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και την διαθεσιμότητα των πληροφοριών, υπερτονίζοντας τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διεύρυνση της επιφάνειας επιθέσεων.

