Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το ManageEngine IT Roadshow 2024 της Channel IT σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα

Με μεγάλη επιτυχία και εντυπωσιακή προσέλευση ολοκληρώθηκε το φετινό ManageEngine IT Roadshow που διοργανώθηκε σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα από την Channel IT (www.channel-it.com), αποκλειστικό διανομέα των προϊόντων ManageEngine για τις τρεις χώρες.

Προσφέροντας για ακόμη μια χρονιά μια μοναδική ευκαιρία για δικτύωση και ανταλλαγή γνώσεων γύρω από τις τελευταίες τάσεις στη διαχείριση και ασφάλεια των υποδομών και συστημάτων Πληροφορικής, το ManageEngine IT Roadshow φιλοξένησε περισσότερους από 250 επαγγελματίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λεμεσό, Λευκωσία και St. Julian’s. Ειδικά στη Μάλτα, όπου το IT Roadshow διοργανώθηκε για πρώτη φορά, η ανταπόκριση ξεπέρασε τις προσδοκίες, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη της τοπικής αγοράς για συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στον κλάδο.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν θεματικές και τεχνικές παρουσιάσεις από 12 συνολικά εξειδικευμένους ομιλητές της ManageEngine και να γνωρίσουν τις καινοτόμες λύσεις Πληροφορικής που προσφέρει ο κορυφαίος κατασκευαστής λογισμικών καθώς και βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται με επιτυχία από εταιρείες και οργανισμούς σε όλον τον κόσμο.

Παράλληλα, υψηλόβαθμα στελέχη Πληροφορικής από εταιρείες που εμπιστεύονται τις λύσεις της ManageEngine ανέδειξαν το πώς η χρήση των προϊόντων συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της καθημερινής λειτουργίας των τμημάτων τους, στην ψηφιοποίηση διαδικασιών, στη μείωση κόστους και στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των φετινών εκδηλώσεων συμμετείχαν οι κ.κ. Τάσος Αναστασίου, IT Manager του Κολλεγίου Αθηνών, Χρήστος Παπαδόπουλος, Επικεφαλής Πληροφοριακών Συστημάτων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, Πάνος Χριστοδούλου, Vessel IT Engineer της SmartSea, Δημήτρης Παντελή, Επικεφαλής του τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού Κύπρου και James Borg, IT Operations Manager, Malta Public Transport,

Στον απόηχο του ManageEngine IT Roadshow 2024, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Channel IT Ltd. κ. Χριστόφορος Χριστοφή, δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συμμετέχοντες, συνεργάτες και ομιλητές που συνέβαλαν στην επιτυχία του ManageEngine IT Roadshow 2024. Από την πλευρά μας, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την υποστήριξη και ενημέρωση των επαγγελματιών Πληροφορικής με ακόμη περισσότερες και πιο δυναμικές διοργανώσεις στο μέλλον.»

