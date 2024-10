Με 2 ελληνικές εταιρείες στο top 14 και χάλκινο μετάλλιο εκπροσωπήθηκε ο ΣΕΠΕ και η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Τουρνουά Scaleups του WITSA

Με δύο ελληνικές συμμετοχές εκπροσωπήθηκε η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Τουρνουά Scaleups του Παγκόσμιου Συνδέσμου Υπηρεσιών Καινοτομίας και Τεχνολογίας (WITSA), το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 7 Οκτωβρίου, στο Γερεβάν της Αρμενίας, στο πλαίσιο του 28ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (WCIT). H nvisionist, διακρίθηκε ως 3η καλύτερη –bronze winner–, ενώ η AgroApps διακρίθηκε φτάνοντας στις 14 κορυφαίες Scaleups παγκοσμίως.

Στο πρώτο Παγκόσμιο Τουρνουά Scaleups του WITSA συμμετείχαν ομάδες από την Αρμενία, το Μπαχρέιν, την Αίγυπτο, την Ελλάδα, την Ιορδανία, την Ισπανία, τη Μαλαισία, τη Ρουμανία και την Αγγλία. Το Παγκόσμιο Κύπελλο WITSA είναι μια κορυφαία παγκόσμια διοργάνωση που αποσκοπεί στην ανάδειξη, επιβράβευση και προώθηση των καλύτερων τεχνολογικών επιχειρήσεων από όλον τον κόσμο. Μέσω της δυναμικής του προσέγγισης, συνδέει τους παγκόσμιους ηγέτες της τεχνολογίας, προωθεί την καινοτομία και παρέχει μια πλατφόρμα για επενδύσεις, συνεργασία και ανάπτυξη. Παράλληλα, σκοπεύει να αναδείξει τον επόμενο παγκόσμιας εμβέλειας “μονόκερο” (unicorn).

Η nvisionist, που αναδείχθηκε Bronze winner, κατακτώντας την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Τουρνουά Scaleups WITSA, αποτελεί την πλέον καινοτόμο εταιρεία τεχνολογίας, αναπτύσσοντας και αξιοποιώντας state–of–the–art τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence), Computer Vision και Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning) στον κλάδο της ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Το σύστημα ανίχνευσης πτηνών nvbird®️ είναι η ναυαρχίδα των καινοτόμων προϊόντων της, αποτελώντας μια πρωτοπόρο, ολοκληρωμένη λύση που βρίσκεται στην αιχμή της παγκόσμιας τεχνολογίας με σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, δίνοντας υπεραξία στην Αιολική Ενέργεια. Πρόσφατα, η nvisionist παρουσίασε και το παγκοσμίως καινοτόμο σύστημα πυροπροστασίας nvFirePro, ένα πλήρως αυτόνομο ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά σύστημα πυρανίχνευσης, το οποίο αξιοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (Edge AI, Computer Vision) και μηχανικής μάθησης (Machine Learning) για την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, η εταιρεία ξεχώρισε για την τεχνογνωσία της και για τα άλλα προϊόντα που παράγει με την χρήση προηγμένων αλγορίθμων (ΑΙ) Computer Vision. Η nvisionist, έχει ήδη αναδειχθεί φέτος ως μία από τις 10 κορυφαίες εταιρείες scale up της Ευρώπης στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό του DIGITALEUROPE, Future Unicorn Awards 2024, έχοντας τη δυνατότητα να αξιολογηθεί η αξία της άνω του €1 δις ευρώ, και αποτελεί την πρώτη και μόνη παγκοσμίως «back to back» βραβευμένη εταιρεία στα Global ICT Excellence Awards του WITSA (2021, 2022). Έχοντας αναγνωριστεί ως ένας σημαντικός στρατηγικός σύμμαχος διεθνώς από τους πελάτες της για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, η nvisionist, συνεχίζει να επεκτείνει το portfolio της, θέτοντας διαρκώς τις καινοτόμες λύσεις της στην υπηρεσία της βιώσιμης ανάπτυξης (ESG).

Η AgroApps, που διακρίθηκε ανάμεσα στις 14 κορυφαίες scaleups παγκοσμίως, ιδρύθηκε το 2015 από μια ομάδα έμπειρων γεωπόνων, ειδικών στη τηλεπισκόπηση και την αριθμητική πρόγνωση καιρού, καθώς και ειδικών του χώρου της πληροφορικής με βαθιά κατανόηση των αναγκών του πρωτογενή τομέα και το ίδιο πάθος για τις νέες τεχνολογίες, με στόχο να φέρει την τεχνολογία κοντά στη γεωργία μέσα από την ανάπτυξη βιώσιμων ψηφιακών λύσεων για τον αγροτικό τομέα. Χρησιμοποιώντας εξελιγμένα μαθηματικά μοντέλα, τεχνολογίες μηχανικής μάθησης, δορυφορικά και μετεωρολογικά δεδομένα, και μοντέλα ανάπτυξης καλλιεργειών, η AgroApps δεσμεύεται να παρέχει υψηλής ακρίβειας εξατομικευμένες υπηρεσίες σε αγρότες, γεωργικούς σύμβουλους, εταιρείες του αγρο-διατροφικού τομέα, εταιρείες γεωργικών ασφαλίσεων, καθώς επίσης και σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Η τεχνογνωσία της ομάδας και η διαρκής έρευνα δίνουν ξεχωριστή δυναμική στην AgroApps, η οποία προσφέρει ένα εύρος ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής που εκσυγχρονίζουν τη γεωργία και υποστηρίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, η AgroApps έχει καταφέρει να κάνει αισθητή την παρουσία της τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Η εταιρεία έχει δημιουργήσει ισχυρές συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες, φορείς, Υπουργεία, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα, αναπτύσσοντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών που σχετίζονται με τη γεωργία.

Αναφορικά με τη διάκριση των 2 ελληνικών scaleups η κυρία Γιώτα Παπαρίδου, Πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΠΕ, δήλωσε: «Για ακόμη μια φορά είμαστε περήφανοι και ιδιαίτερα χαρούμενοι που υποδεχόμαστε 2 διακρίσεις σε παγκόσμιο διαγωνισμό, ανεβάζοντας τον πήχη πολύ ψηλά! Η ανάδειξη των 2 ελληνικών scaleups και κατ’ επέκταση η διεθνής αναγνώρισή τους αποδεικνύει τη δυναμική της χώρας μας στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, δημιουργεί ευκαιρίες για νέες συνεργασίες και επενδύσεις και μας γεμίζει με αισιοδοξία για όλο και περισσότερες επιτυχίες και διακρίσεις στο μέλλον».

Στις 16/10 το Workforce Innovation 2024!



Το συνέδριο θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για να ανακαλύψετε τις καινοτομίες που διαμορφώνουν το μέλλον του ανθρώπινου δυναμικού! Μάθετε περισσότερα ΕΔΩ!