Η Νοτιοανατολική Ασία μετατρέπεται σε κόμβο κυβερνοαπάτης με AI και deepfakes

Μία νέα έκθεση του ΟΗΕ διαπιστώνει ότι οι ασιατικές εγκληματικές οργανώσεις έχουν ενσωματώσει νέα επιχειρηματικά μοντέλα που αξιοποιούν υπηρεσίες και τεχνολογίες, όπως κακόβουλο λογισμικό, γενετική τεχνητή νοημοσύνη (GenAI) και deepfakes, στις δραστηριότητές τους, ενώ παράλληλα έχουν δημιουργήσει νέες υπόγειες αγορές και λύσεις κρυπτονομισμάτων για τις ανάγκες τους σε ξέπλυμα χρήματος.

Η έκθεση, με τίτλο “Transnational Organized Crime and the Convergence of Cyber-Enabled Fraud, Underground Banking, and Technological Innovation: A Shifting Threat Landscape”, είναι η δεύτερη σε μια σειρά αναλύσεων για το τοπίο των απειλών, που πραγματοποιούνται από το Γραφείο του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC).

«Οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες συγκλίνουν και εκμεταλλεύονται τις ευπάθειες και η εξελισσόμενη κατάσταση ξεπερνά ταχέως την ικανότητα των κυβερνήσεων να την ελέγξουν», δήλωσε ο Masood Karimipour, Περιφερειακός Εκπρόσωπος του UNODC για τη Νοτιοανατολική Ασία και τον Ειρηνικό.

«Εκμεταλλευόμενες τις τεχνολογικές εξελίξεις, οι εγκληματικές ομάδες παράγουν μεγαλύτερης κλίμακας απάτες που είναι δυσκολότερο να εντοπιστούν, ξέπλυμα χρήματος, υπόγειες τραπεζικές συναλλαγές και διαδικτυακές απάτες. Αυτό έχει οδηγήσει στη δημιουργία μιας οικονομίας παροχής εγκληματικών υπηρεσιών και η περιοχή έχει πλέον αναδειχθεί ως ένα σημαντικό πεδίο δοκιμών για διεθνή εγκληματικά δίκτυα που επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να διαφοροποιηθούν σε νέους επιχειρηματικούς τομείς».

Η έκθεση περιγράφει πρόσφατες περιπτώσεις που δείχνουν πώς οι ανεπαρκώς ρυθμιζόμενες διαδικτυακές πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών και οι αυξανόμενα υψηλού κινδύνου και συχνά μη εξουσιοδοτημένοι πάροχοι υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASPs), που έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιούνται από μεγάλες οργανωμένες εγκληματικές ομάδες για τη μεταφορά, το ξέπλυμα και την ενσωμάτωση δισεκατομμυρίων εγκληματικών εσόδων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, χωρίς κανέναν έλεγχο ή λογοδοσία.

Οι περιπτώσεις που εξετάστηκαν δείχνουν, επίσης, πώς οι παράνομοι διαδικτυακοί πάροχοι παιχνιδιών καζίνο έχουν διαφοροποιήσει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες για να συμπεριλάβουν απάτες με τη χρήση του κυβερνοχώρου και υπηρεσίες ξεπλύματος χρημάτων μέσω κρυπτονομισμάτων. Εκτενή στοιχεία δείχνουν την επιρροή του οργανωμένου εγκλήματος μέσα σε συγκροτήματα καζίνο, ειδικές οικονομικές ζώνες και περιοχές κοντά σε σύνορα, για να αποκρύψουν παράνομες δραστηριότητες.

«Είναι πιο κρίσιμο από ποτέ για τις κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν τη σοβαρότητα, την κλίμακα και την έκταση αυτής της πραγματικά παγκόσμιας απειλής και να δώσουν προτεραιότητα σε λύσεις που αντιμετωπίζουν το ταχέως εξελισσόμενο εγκληματικό οικοσύστημα στην περιοχή», πρόσθεσε ο Karimipour.

Μέσω της εμπορίας ανθρώπων για εξαναγκαστική εγκληματικότητα, οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες εξαναγκάζουν τακτικά χιλιάδες εργαζόμενους να εξαπατούν θύματα από παράνομα κέντρα απάτης, συχνά εξαπατώντας τους ίδιους για να εργαστούν σε αυτά τα κέντρα με ψεύτικες αγγελίες εργασίας.

Το UNODC αναφέρεται σε οικονομικές ζημίες μεταξύ 18 δισεκατομμυρίων και 37 δισεκατομμυρίων δολαρίων από απάτες που στοχεύουν θύματα στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία μόνο το 2023, με ένα μεγάλο μέρος αυτών των ζημιών να αποδίδεται σε απάτες που διαπράχθηκαν από οργανωμένες εγκληματικές ομάδες στη Νοτιοανατολική Ασία.

Η έκθεση σημειώνει, επίσης, πως εντοπίζεται μια αύξηση στα εγκλήματα που καθοδηγούνται από την τεχνητή νοημοσύνη και περιλαμβάνουν deepfakes, όπως αποδεικνύεται από αύξηση μεγαλύτερη από 600% στις αναφορές περιεχομένου που σχετίζεται με deepfakes και στοχεύει εγκληματικές ομάδες στη Νοτιοανατολική Ασία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024.

«Η ενσωμάτωση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης από διεθνείς εγκληματικές ομάδες που εμπλέκονται σε απάτες μέσω του κυβερνοχώρου αποτελεί μια σύνθετη και ανησυχητική τάση που παρατηρείται στη Νοτιοανατολική Ασία και αποτελεί έναν ισχυρό πολλαπλασιαστή δυνάμεων για εγκληματικές δραστηριότητες», δήλωσε ο John Wojcik, Περιφερειακός Αναλυτής του UNODC.

«Αυτές οι εξελίξεις έχουν όχι μόνο διευρύνει την έκταση και την αποδοτικότητα της απάτης που βασίζεται στο διαδίκτυο και του κυβερνοεγκλήματος, αλλά έχουν επίσης μειώσει τα εμπόδια εισόδου για εγκληματικά δίκτυα που προηγουμένως δεν διέθεταν τις τεχνικές δεξιότητες για να εκμεταλλευτούν πιο σύνθετες και κερδοφόρες μεθόδους.»

Στις 16/10 το Workforce Innovation 2024!



Το συνέδριο θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για να ανακαλύψετε τις καινοτομίες που διαμορφώνουν το μέλλον του ανθρώπινου δυναμικού! Μάθετε περισσότερα ΕΔΩ!