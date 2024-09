Γίνε κομμάτι της επανάστασης στην Κυβερνοασφάλεια: Dive into NIS2 by Pylones

Καλωσορίζοντας τον «Cyber Month», η Pylones Hellas θα πραγματοποιήσει την 1η Οκτωβρίου, την εκδήλωση «NIS2 Day by Pylones», στον υπερσύγχρονο χώρο The Ellinikon Experience Centre, στην οποία οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να «βυθιστούν» στις γνώσεις και τις πληροφορίες που θα τους καταρτήσουν πλήρως για το NIS2. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας – θεσμός που διεξήγαγε η Pylones για 5η συνεχή χρονιά, The State of Cybersecurity, από τα οποία θα προκύψουν συμπεράσματα και trends της αγοράς για τα επόμενα έτη.

Κύριος στόχος της εκδήλωσης, μέσα από μία εντυπωσιακή agenda και αξιοσημείωτους ομιλητές, είναι η πλήρης ενημέρωση της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας για τις νέες προκλήσεις που επιφέρει η Oδηγία NIS2, προσφέροντας ταυτόχρονα πρακτικές και στρατηγικές κατευθύνσεις για την ομαλή προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εξατομικευμένες πληροφορίες που αφορούν στον τομέα δραστηριότητάς τους και θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τα επιμέρους άρθρα της οδηγίας που σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία του κλάδου τους. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν ολοκληρωμένες λύσεις, που θα βοηθήσουν τους οργανισμούς να επιτύχουν πλήρη συμμόρφωση με τους νέους κανονισμούς και ταυτόχρονα να ενισχύσουν την ασφάλεια των συστημάτων τους απέναντι σε ψηφιακές απειλές.

Στην εκδήλωση θα μας καλωσορίσει ο CEO της Pylones Hellas, κ. Εμμανουήλ Νέτος, ενώ ο κ. Βασίλης Χριστόπουλος, Director, Cybersecurity, Technology Consulting στην EY, θα εξηγήσει τη σημασία της Οδηγίας NIS2, αναλύοντας τις αλλαγές που φέρνει στην κυβερνοασφάλεια. Ο κ. Ιωάννης Αλεξάκης, Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, θα αναφερθεί στην τρέχουσα κατάσταση της Οδηγίας NIS2 στην ελληνική αγορά, εξετάζοντας την προετοιμασία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί.

Θα ακολουθήσει πάνελ συζήτησης με τη συμμετοχή κορυφαίων ειδικών στον τομέα, όπως οι κ. Βασίλης Βασιλόπουλος (moderator), DPO στα ελληνικά ΜΜΜ, Ιωάννης Αλεξάκης, Βασίλης Χριστόπουλος, καθώς και οι Κατερίνα Τασιοπούλου, CEO Threatscene & Exelasis, και Βασίλης Καρκατζούνης, ΙΤ Lawyer, όπου θα παρουσιάσουν τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να γίνουν την «επόμενη μέρα» από κάθε οργανισμό με σκοπό να συμμορφωθεί κατά NIS2. Αμέσως μετά, ο κ. Δημήτρης Φατσιλέτος, Sales Manager της Pylones Hellas, θα αναλύσει τον ρόλο της εταιρείας στη στήριξη των πελατών της για την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της οδηγίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης κορυφαίες εταιρείες του χώρου θα παρουσιάσουν προϊόντα που καλύπτουν σημεία του κανονισμού, με τον κ. Vladimir Chritescu, Advisory Systems Engineer της VEEAM, τον κ. Άγγελο Δομέτιο, Named Account Manager της F5, την κα. Orly Mager, VP Sales της MazeBolt, και τον κ. Mustapha Gaies, Senior Solutions Engineer της Okta.

Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της εκδήλωσης θα είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ετήσιας έρευνας “The State of Cybersecurity” που αναμένεται να αποκαλύψει τις πιο πρόσφατες τάσεις και τις μελλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της κυβερνοασφάλειας στην Ελλάδα, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα για την κατάσταση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στη χώρα. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε αναλυτικά στοιχεία για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, καθώς και για τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν, λαμβάνοντας έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση στον κλάδο.

Εν συνεχεία, θα ακολουθήσει ένα δεύτερο πάνελ με διακεκριμένους επαγγελματίες, όπως η κα. Στέλλα Τσιτσούλα (moderator), President of the BoD Hellenic Cybersecurity Institute, Vice-President Women4Cyber Greece, Owner RED.com, ο κ. Γιάννης Γκίκας, General Manager Greece & Cyprus at Palo Alto Networks, ο κ. Γιώργος Δρυμιώτης, Entrepreneur και board member της Pylones, ο κ. Αλέξανδρος Διογένους, Chairman στην Pylones, ο κ. Μιχάλης Μωραΐτης, Strategist και C-Level executive / CIO / Business & Digital Transformation Global Leader και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Head of the Hellenic Cyber Security Team, κ. Χρήστος Ξενάκης, που θα συζητήσουν τα ευρήματα της έρευνας και τη γενικότερη κατάσταση της κυβερνοασφάλειας στην ελληνική αγορά.

Η εκδήλωση αποτελεί μια πρωτοπόρα ημερίδα που θα επιτύχει τόσο την ολιστική ενημέρωση των συμμετεχόντων αναφορικά με το NIS2, όσο και την δικτύωση και ενίσχυση των επιχειρηματικών επαφών τους. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες με κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου, δημιουργώντας νέες συνεργασίες και επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Με τον ενημερωτικό της χαρακτήρα και την εστίαση στη σημασία της Οδηγίας NIS2, η εκδήλωση αυτή προσφέρει τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις για να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις που θέτει η κυβερνοασφάλεια. Αν επιθυμείτε να εξασφαλίσετε την συμμετοχή σας στο event της χρονιάς εγγραφείτε εδώ.

