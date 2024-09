Η ADACOM και η Byte Computer τιμήθηκαν από τη Fortinet με σημαντικά βραβεία για το 2023

Η ADACOM και η Byte Computer, θυγατρικές της IDEAL Holdings, συμμετείχαν στο Fortinet Security Day ως Platinum Sponsors. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16/09 στην Λυρική σκηνή του Κέντρου πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος όπου η ADACOM και η Byte Computer τιμήθηκαν με σημαντικά βραβεία.

Η ADACOM βραβεύτηκε ως Unified SASE Partner of the Year 2023, ενώ η Byte Computer τιμήθηκε ως Top Select Partner of the Year 2023. Τα βραβεία αυτά γιορτάζουν τα εξαιρετικά επιτεύγματα και την ηγετική θέση των εταιρειών στους τομείς της κυβερνοασφάλειας και των ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής.

Το βραβείο Unified SASE Partner of the Year αναγνωρίζει την τεχνογνωσία και τη δέσμευση της ADACOM για την παροχή λύσεων Secure Access Service Edge (SASE), δίνοντας τη δυνατότητα στους οργανισμούς να διασφαλίσουν και να απλοποιήσουν τις υποδομές δικτύου και ασφάλειας. Η καινοτόμος προσέγγιση και η αφοσίωση της ADACOM στην αριστεία έχουν θέσει νέα πρότυπα στις ενοποιημένες λύσεις ασφάλειας.

Η Byte Computer ανακηρύχθηκε Top Select Partner of the Year 2023 σε αναγνώριση των εξαιρετικών επιδόσεών της στην παροχή τεχνολογικών λύσεων αιχμής στους πελάτες, στη διατήρηση ισχυρών συνεργασιών και στην προώθηση της ανάπτυξης στον κλάδο. Η αφοσίωση της Byte Computer στην επιτυχία των πελατών της και η ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες απαιτήσεις της πληροφορικής την έκαναν να ξεχωρίσει ως συνεργάτης φέτος.

«Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για αυτά τα βραβεία, τα οποία αντικατοπτρίζουν τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση των συναδέλφων μας τόσο στην ADACOM όσο και στην Byte Computer», δήλωσε ο Πάνος Βασιλειάδης, CEO IDEAL HOLDINGS. «Αυτές οι αναγνωρίσεις επιβεβαιώνουν την ηγετική θέση των επενδύσεων μας στην παροχή προηγμένων λύσεων κυβερνοασφάλειας και τεχνολογίας συμβάλλοντας έτσι στον ασφαλή ψηφιακό μετασχηματισμό τους».

Τα βραβεία αυτά υπογραμμίζουν τη συνεχή δέσμευση και των δύο εταιρειών στην καινοτομία και την αριστεία, εδραιώνοντας περαιτέρω τις ηγετικές τους θέσεις στους τομείς της κυβερνοασφάλειας και των ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής.

