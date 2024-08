Το 49% των χρηστών καλύπτει τις webcams, το 40% βασίζεται στη λειτουργία ανώνυμης περιήγησης

Η έρευνα «Excitement, Superstition and great Insecurity – How global Consumers engage with the Digital World» αποκαλύπτει αμφιλεγόμενες απόψεις μεταξύ των χρηστών σχετικά με την προστασία των προσωπικών τους πληροφοριών. Για παράδειγμα, το 49% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι καλύπτοντας τη webcam των ψηφιακών συσκευών του διατηρεί το απόρρητο. Ταυτόχρονα, το 40% εμπιστεύεται τις λειτουργίες ανώνυμης περιήγησης στο διαδίκτυο για τη διασφάλιση των διαδικτυακών δραστηριοτήτων του. Αυτοί οι αριθμοί αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για τους χρήστες να διακρίνουν τι είναι ασφαλές και ιδιωτικό και τι όχι.

Παρά τις δεκαετίες χρήσης ψηφιακών συσκευών και την αναγνώριση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο ως πραγματική και κρίσιμη ανησυχία, η διάκριση μεταξύ του τι είναι ασφαλές και τι όχι εξακολουθεί να είναι δύσκολη.

Η τελευταία έρευνα της Kaspersky δείχνει ότι οι χρήστες μπορεί να είναι αντιφατικοί στις ψηφιακές τους συνήθειες και στάσεις απέναντι στο ψηφιακό απόρρητο. Από τη μία πλευρά, το 49% πιστεύει ότι η κάλυψη της webcam στις συσκευές του είναι ένα αρκετά αποτελεσματικό μέτρο για την προστασία του απορρήτου του. Από την άλλη, σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες (44%) παίζουν διαδικτυακά mini-games και κάνουν τεστ για διασκέδαση, στέλνοντας τα προσωπικά τους στοιχεία σε αναξιόπιστες πηγές ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά τα παιχνίδια, δημοσιεύοντας τα αποτελέσματά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κι εμπλέκοντας τους φίλους τους σε αυτήν την απρόσεκτη πυραμίδα ανταλλαγής δεδομένων.

Είναι σημαντικό ότι οι μισοί από το σύνολο των χρηστών ανησυχούν ότι οι voice assistants μπορεί να ακούν και να συλλέγουν συνεχώς προσωπικές πληροφορίες. Σε απάντηση, σχεδόν το ένα τρίτο των ερωτηθέντων (28%) βάζει τη συσκευή του σε λειτουργία πτήσης κατά τη διάρκεια σημαντικών ιδιωτικών συνομιλιών.

Παράλληλα, το 40% των χρηστών πιστεύει λανθασμένα ότι η ενεργοποίηση της λειτουργίας ανώνυμης περιήγησης τους καθιστά εντελώς αόρατους στο διαδίκτυο. Επιπλέον, ένα εκπληκτικό 24% είναι πρόθυμο να κάνει κλικ σε άγνωστους συνδέσμους, θέτοντας ενδεχομένως σε κίνδυνο την ασφάλειά τους.

Η Web-Content Analyst της Kaspersky, Anna Larkina, εξηγεί: «Η έρευνά μας υπογραμμίζει τη σημασία μιας καλά ενημερωμένης προσέγγισης για την ψηφιακή ασφάλεια και το ψηφιακό απόρρητο. Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η προστασία είναι σημαντικό να διατηρήσετε μια κριτική νοοτροπία, βασιζόμενοι αποκλειστικά σε επαληθευμένες πηγές και γεγονότα.

Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να αγνοείτε τεχνικές και μύθους που δεν έχουν αποδειχτεί. Επιπλέον, η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης λύσης ασφάλειας που προσφέρει ισχυρή προστασία από ένα ευρύ φάσμα απειλών και κινδύνων μπορεί να αποδειχθεί ανεκτίμητη». Η πλήρης έκθεση της Kaspersky είναι διαθέσιμη εδώ.

