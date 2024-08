Samsung: κάρτες microSD 1TB με βελτιωμένη απόδοση και μεγαλύτερη χωρητικότητα

Η Samsung ανακοίνωσε την κυκλοφορία των καρτών microSD PRO Plus και EVO Plus υψηλής χωρητικότητας 1 terabyte (TB). Υιοθετώντας την τεχνολογία V-NAND (V8) όγδοης γενιάς της Samsung, οι κάρτες PRO Plus και EVO Plus διαθέτουν ενισχυμένες επιδόσεις και υψηλή χωρητικότητα, ιδανικές για δημιουργούς περιεχομένου και τους λάτρεις της τεχνολογίας που έχουν ανάγκη από γρήγορη μεταφορά αρχείων και αποθήκευση για καθημερινή χρήση σε όλες τις συσκευές τους.

«Οι δημιουργοί περιεχομένου και οι λάτρεις της τεχνολογίας χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο φορητές συσκευές, όπως smartphones και φορητές συσκευές παιχνιδιών, για να αποθηκεύουν δεδομένα που απαιτούν υψηλές επιδόσεις και μεγάλη χωρητικότητα», δήλωσε ο Hangu Sohn, Αντιπρόεδρος της Ομάδας Memory Brand Product Biz της Samsung Electronics. «Οι νέες υψηλής χωρητικότητας κάρτες microSD, PRO Plus και EVO Plus, αποτελούν απάντηση στη ζήτηση για αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων, υψηλής ποιότητας, με αξιόπιστο και ασφαλή τρόπο».

Μεγαλύτερη Χωρητικότητα Αποθήκευσης

Ο αυξημένος αποθηκευτικός χώρος των PRO Plus και EVO Plus παρέχει στους χρήστες επιλογές αποθήκευσης υψηλής σε επίπεδο TB, η οποία συναντάται κυρίως σε συσκευές SSD. Με αποθηκευτικό χώρο 1 TB, οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύσουν περισσότερες από 400 χιλιάδες εικόνες 4K UHD (2,3MB) ή περισσότερα από 45 παιχνίδια κονσόλας (20GB). Η αυξημένη χωρητικότητα των PRO Plus και EVO Plus ξεκλειδώνει νέες δυνατότητες για καθημερινές συσκευές, όπως smartphones, action cameras, drones και φορητές κονσόλες παιχνιδιών, ακόμα κι αν ο χρήστης βρίσκεται εν κινήσει. Οι PRO Plus και EVO Plus προσφέρουν μια σειρά επιλογών αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων των 128 gigabyte (GB), 256GB, 512GB και 1TB. Το EVO Plus διαθέτει επιπρόσθετα μια επιλογή 64GB.

Ενισχυμένη απόδοση

Το PRO Plus επιτρέπει στους χρήστες, οι οποίοι αποθηκεύουν μεγάλο όγκο περιεχομένου υψηλής ποιότητας, να έχουν άριστες επιδόσεις για μια ομαλή δημιουργική ροή εργασίας. Υπόσχεται εξαιρετική αποδοτικότητα και σταθερή αξιοπιστία με τις επιλογές αποθήκευσης από 128GB έως 1TB, προσφέροντας ταχύτητες διαδοχικής ανάγνωσης έως 180 megabytes ανά δευτερόλεπτο (MB/s) σε συνδυασμό με ταχύτητες διαδοχικής γραφής έως 130MB/s. Για γρήγορη φόρτωση και multitasking, η PRO Plus διαθέτει UHS Speed Class 3 (U3) και Video Speed Class 30 (V30) για 4K UHD Video με A2 App Performance, επιτρέποντας στους χρήστες να ανησυχούν λιγότερο για την αποθήκευση και την οργάνωση του περιεχομένου τους και να επικεντρώνονται στη δημιουργία.

Για καθημερινή χρήση, η αποθήκευση δεδομένων σε συσκευές μπορεί να βελτιωθεί με την EVO Plus με ταχύτητες μεταφοράς έως και 160MB/s. Η κάρτα διαθέτει UHS Speed Class 3 (U3) και Video Speed Class 30 (V30) για βίντεο 4K UHD με A2 App Performance, ώστε οι χρήστες να έχουν απρόσκοπτες εμπειρίες loading και multitasking. Το μοντέλο EVO Plus των 64GB έχει διαφορετικές προδιαγραφές με UHS Speed Class 1 (U1), Video Speed Class 10 (V10) και A1 App Performance.

Μεγιστοποιημένη απόδοση ισχύος και αυξημένη αξιοπιστία με το Controller 28nm

Οι κάρτες microSD PRO Plus και EVO Plus 1TB της Samsung παρουσιάζουν βελτιωμένη απόδοση ενέργειας με το controller, το οποίο βασίζεται σε τεχνολογία διεργασίας 28 νανομέτρων (nm), σε σύγκριση με την προηγούμενη σειρά της εταιρείας με τεχνολογία 55 nm. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να αξιοποιούν στο έπακρο τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας της συσκευής τους με την κάρτα 1TB της Samsung.

Με έναν Κώδικα Διόρθωσης Σφαλμάτων (ECC) Low Density Parity Check (LDPC) κώδικα 2 kilobyte (KB), οι κάρτες PRO Plus και EVO Plus 1TB προσφέρουν αυξημένη ανθεκτικότητα για μεγαλύτερο όγκο κύκλων εγγραφής και διαγραφής, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερη αποθήκευση δεδομένων για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα για αξιόπιστη αποθήκευση

Οι PRO Plus και EVO Plus είναι εξαιρετικά ανθεκτικά και έχουν υποβληθεί σε εκτεταμένες δοκιμές, επιτυγχάνοντας υψηλές βαθμολογίες αξιοπιστίας σε έξι τομείς. Δοκιμασμένα εκτενώς σε δύσκολες συνθήκες, οι PRO Plus και EVO Plus έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε απαιτητικά περιβάλλοντα και μπορούν να αντέξουν στο νερό , στις υψηλές θερμοκρασίες , στις ακτίνες Χ και σε μαγνητικό πεδίο. Για τους δημιουργούς που επιχειρούν σε δύσκολες συνθήκες, οι PRO Plus και EVO Plus έχουν επιδείξει ανθεκτικότητα μέσω εκτεταμένων δοκιμών ακόμα και στις πτώσεις ή τη φθορά*.

Συμβατό με όλες τις συσκευές

Οι PRO Plus και EVO Plus είναι συμβατές με μια ευρεία γκάμα καθημερινών συσκευών, ώστε τα δεδομένα να αποθηκεύονται με ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των AndroidTM smartphones, των tablet και των φορητών κονσολών παιχνιδιών. Επίσης, είναι συμβατές με συσκευές που χρησιμοποιούνται σε αντίξοες συνθήκες, όπως action cameras ή drones για τη δημιουργία, την επεξεργασία και την αποθήκευση δεδομένων.

Τα μοντέλα 1TB των καρτών microSD PRO Plus και EVO Plus είναι διαθέσιμα παγκοσμίως από τον Ιούλιο του 2024. Τα PRO Plus και EVO Plus έχουν περιορισμένη εγγύηση 10 ετών4).

