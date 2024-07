Θερινό σχολείο της Huawei για τη γυναικεία ηγεσία στην ψηφιακή εποχή

Ταλαντούχες γυναίκες βρίσκονται στη Βαρσοβία καθώς η πόλη φιλοξενεί αυτή την εβδομάδα το 4ο Θερινό Σχολείο για την «Γυναικεία Ηγεσία στην Ψηφιακή Εποχή» της European Leadership Academy, ένα πρόγραμμα της Huawei σχεδιασμένο να ενδυναμώσει τις νέες γυναίκες-ηγέτιδες ώστε να εκπαιδευτούν και να οδηγήσουν την Ευρώπη σε ένα συμπεριληπτικό και βιώσιμο ψηφιακό μέλλον.

Τις φοιτήτριες υποδέχτηκε η Selina WEN, Chief Representative to the European Institutions της Huawei, η οποία αναφέρθηκε στο πως η εταιρεία απέδειξε ότι οι γυναίκες μπορούν να καταλαμβάνουν σημαντικές ηγετικές θέσεις: «Η CFO μας, η Εκ Περιτροπής Πρόεδρός μας καθώς και η Παγκόσμια Επικεφαλής Έρευνας και Ανάπτυξης είναι όλες υπέροχες γυναίκες-ηγέτιδες». «Στη Huawei, δεν αποφεύγουμε τις υπάρχουσες προκλήσεις: τις αναγνωρίζουμε, τις αντιμετωπίζουμε, και ενθαρρύνουμε και άλλους να κάνουν το ίδιο. Ως μέλος του βιομηχανικού κλάδου Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επιστημών, μένουμε πιστοί στην δέσμευσή μας να υλοποιούμε Τεχνολογικά Προγράμματα για την γυναίκα, με την γυναίκα και από την γυναίκα (Tech for her, Tech with her and Tech by her).».

Το Σχολείο ξεκίνησε με την Τελετή Έναρξης στην Παλιά Ορανζερί στη Βαρσοβία, όπου γυναίκες-ηγέτιδες και μέντορες, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων επιχειρηματικών στελεχών και πολιτικών, κατά την διάρκεια των ομιλιών τους προέτρεψαν τις φοιτήτριες να αξιοποιήσουν στο μέγιστο την ευκαιρία που τους δόθηκε.

Η Berta HERRERO, Διευθύντρια της European Leadership Academy και Επικεφαλής Διαφορετικότητας, Ισότητας της Huawei Ευρώπης, υπενθύμισε στις φοιτήτριες ότι: «Η ηγεσία δεν έχει να κάνει με την άσκηση εξουσίας πάνω στους άλλους – έχει να κάνει με την έμπνευση», προσθέτοντας ότι «σε έναν κόσμο όπου μπορείς να είσαι οτιδήποτε, γίνε το άτομο που χτίζει γέφυρες». Τόνισε επίσης, ότι «κάθε καινοτομία που φέρνει επανάσταση πρέπει να ξεκινά με ηθική σκέψη», σημειώνοντας ακόμη ότι «χρειαζόμαστε ηθικούς πρωτοπόρους που ενσωματώνουν την ακεραιότητα και την υπευθυνότητα». Ενθάρρυνε τις μελλοντικές ηγέτιδες να «είναι οι αρχιτέκτονες ενός μέλλοντος όπου η τεχνολογία εξυπηρετεί την ανθρωπότητα».

Οι 29 φοιτήτριες – που εκπροσωπούν τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, τα έξι κράτη των Δυτικών Βαλκανίων και την Ουκρανία – προέρχονται από διαφορετικούς τομείς, όπως η μηχανική, η ιατρική, οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες και τους ενώνει η επιθυμία τους να κάνουν τη διαφορά. Οι φοιτήτριες επιλέχθηκαν από ανεξάρτητη επιτροπή και έλαβαν πλήρη υποτροφία από τη Huawei για να παρακολουθήσουν το Σχολείο, το οποίο είναι το ζωντανό παράδειγμα του εταιρικού συνθήματος «Κανένας δεν μένει πίσω».

Στις εργασίες του φετινού Θερινού Σχολείου, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, συμμετείχε η Κωνσταντίνα Μαρία Χειμάρα φοιτήτρια του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδος με κατεύθυνση την Ψυχολογία-Ανθρωπολογία.

Απευθυνόμενη στις φοιτήτριες κατά την Τελετή έναρξης, η Violeta BULC, πρώην Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ και πρώην Αναπληρώτρια Πρωθυπουργός της Σλοβενίας, μοιράστηκε πολύτιμα μαθήματα ζωής και τις ενθάρρυνε να διαμορφώσουν ένα καλύτερο μέλλον: «Η τεχνολογία είναι όμορφη. Ως μηχανικός υπολογιστών, αγαπώ την τεχνολογία. Αλλά η τεχνολογία είναι εργαλείο, όχι μόνο στόχος: πρέπει να χρησιμοποιείται σωστά. Είναι σημαντικό να αναπτύξετε την αντίληψή σας για τη δυνατότητα που έχει η τεχνολογία να κάνει την ανθρωπότητα καλύτερη, είναι το μέσο για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη».

Η Ανδρούλλα Βασιλείου, πρώην Επίτροπος Εκπαίδευσης και Υγείας της ΕΕ, αναλογιζόμενη την καριέρα της, ανέφερε: «Οι σύγχρονες τεχνολογίες εξελίσσονται πολύ γρήγορα και πρέπει να προσπαθούμε να παρακολουθούμε αυτές τις αλλαγές. Ως Ευρωπαία Επίτροπος, προώθησα την ψηφιακή ατζέντα και την ανάγκη να ενταχθούν οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Οι χώρες που δεν ακολούθησαν τις συμβουλές μας και δεν εξόπλισαν τα σχολεία με νέες τεχνολογίες αντιμετώπισαν δυσκολίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κάτι που είχε πολύ αρνητικές συνέπειες για πολλούς μαθητές σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Η Gabriela MORAWSKA-STANECKA, Γερουσιαστής και πρώην Αντιπρόεδρος της Γερουσίας της Πολωνίας, ενθάρρυνε τις φοιτήτριες να κυνηγήσουν τους στόχους τους: «Τα πάντα είναι δυνατά· αν είστε συγκεντρωμένες στους στόχους σας, και ξέρετε τι θέλετε, μπορείτε να επιτύχετε τα όνειρά σας».

Με παρουσιάστρια την πρώην δημοσιογράφο του BBC Chiyo ROBERTSON, η τελετή άνοιξε το δρόμο για μια εβδομάδα εκπαίδευσης, ανταλλαγής και επέκτασης των οριζόντων σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον. Οι επόμενες μέρες θα είναι γεμάτες με masterclasses, συζητήσεις και δραστηριότητες σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τις επιπτώσεις της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης έως τη δημόσια ομιλία, μέσω πράσινων ψηφιακών δεξιοτήτων, επιχειρηματικότητας και βασικών στοιχείων ηγεσίας.

