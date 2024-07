Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Immersive Futures Hackathon ανοιχτής καινοτομίας και δημιουργικότητας

H CREATIVE+, η Δομή Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Παντείου Πανεπιστημίου (https://creativeplus.panteion.gr/), και το Envolve Entrepreneurship (https://envolveglobal.org/el/), με την υποστήριξη του WE LEAD (https://www.joinwelead.org/el/), μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του “Immersive Futures Hackathon” ανοιχτής καινοτομίας και δημιουργικότητας, που πραγματοποιήθηκε στις 28 – 29 Ιουνίου στο Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα 2 του Παντείου Πανεπιστημίου, ανακοινώνουν τις διαπανεπιστημιακές- διεπιστημονικές ομάδες που ξεχώρισαν με τις καινοτόμες ιδέες τους.

Το Immersive Futures Hackathon, ήταν ένα διήμερο συν-δημιουργίας και ανοιχτής καινοτομίας για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες, ερευνητές/ερευνήτριες και νέους δημιουργούς σε όλα τα πεδία της ψηφιακής παραγωγής και δημιουργίας.

Οι συμμετέχοντες, κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια επίκαιρη θεματική πρόκληση: “Πώς οι ψηφιακές εμπειρίες και οι ψηφιακοί κόσμοι μπορούν να ενδυναμώσουν τους δημιουργούς, τους νέους φοιτητές- ερευνητές και τους πολίτες ώστε να συμμετέχουν στη διαμόρφωση καινοτόμων λύσεων για το μέλλον”. Οι ομάδες προσκλήθηκαν να οραματισθούν με επίκεντρο τους ανθρώπους και αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη Immersive Futures για τις πόλεις του μέλλοντος, για το μέλλον της εργασίας σε δημιουργικά περιβάλλοντα, τους χώρους και τις εμπειρίες πολιτισμού, τα ταξίδια, την υγεία, την ευεξία, το αίσθημα του ανήκειν , τα immersive media, τα brands και το storytelling, νέες μορφές ανοιχτού διαλόγου και συμπεριληπτικής συζήτησης

Η πρώτη ημέρα άνοιξε παρουσία της Πρυτάνεως του Παντείου Πανεπιστημίου, Καθηγήτριας Χριστίνας Κουλούρη.

Εναρκτήριες ομιλίες και παρουσίαση της φιλοσοφίας του Immersive Futures Hackathon πραγματοποίησαν η Μπέττυ Τσακαρέστου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Επιστημονική Υπεύθυνη Creative+ και Διευθύντρια του AD&PRLAB, η Μαρία Γαβριέλλα Αναγνωστοπούλου, Chief Operating Officer του Envolve Entrepreneurship και η Εύη Τριαντοπούλου, Community & Program Coordinator του WE LEAD.

Στελέχη από το οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας, της ψηφιακής δημιουργίας και καινοτομίας, στήριξαν το εγχείρημα είτε με εργαστήρια, είτε ως μέντορες είτε ως κριτές.

Μεταξύ των ομιλητών και των ειδικών που συμμετείχαν ήταν ο Κώστας Καρπούζης, Επίκουρος Καθηγητής Παντείου, ο Αναστάσης Βουρλιωτάκης, UX Researcher, theUXProdigy Social Anthropologist, ο Αντώνης Μπίρμπας, Co-Founder, UX Researcher & Designer, theUXProdigy ,η Λίνα Κυριακού, Dollphin Founder, Service Design & CX consultant, η Μαρία Γαβριέλλα Αναγνωστοπούλου, COO, Envolve Entrepreneurship, ο Κωνσταντίνος Κίσσας, Business Development & Operations Manager, Envolve Entrepreneurship,, η Μάγκυ Κοντού, Συνιδρύτρια – Lead Product & UI/UX Designer, SimpleApps, η Δρ. Λήδα Τσενέ, Communications Strategist, Storyteller with a Purpose, CSR and Impact Measurement Expert, Academia and Research Addict, Football for Change Player, ο Θαλής Λασπιάς, Strategic Designer, Hellas Direct, Expert της CREATIVE+ σε θέματα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Νέου Προϊόντος (Product Thinking / Product Leader Strategist) με τα εργαστήρια που πραγματοποίησαν, βοήθησαν στην εξοικείωση των συμμετεχόντων σε θέματα σχετικά με τα Immersive Futures.

Παράλληλα ως μέντορες συμμετείχαν τα μέλη της ομάδας της Creative+ η Μπέττυ Τσακαρέστου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια AD&PRLAB, Επιστημονική Υπεύθυνη Creativeο επίκουρος καθηγητής, o Νίκος Δασκαλάκης, η επίκουρη καθηγήτρια Κατερίνα Σιδερή, ο καθηγητής Βασίλης Τσέλιος, ο επίκουρος καθηγητής Παντελής Βατικιώτης και ο επίκουρος καθηγητής Φώτης Μηλιένος, ο Νικόλας Καρύδης, Program Manager, The People’s Trust, η Αναστασία Μαυρογιάννη, Innovation & Community Events Coordinator του Ιδρύματος Ωνάση, η Αγάπη Κυριακοπούλου, Marketing & ESG Manager, Envolve Entrepreneurship, η Ελένη Ακτύπη, Managing Director, WE LEAD, η Εύη Τριαντοπούλου, Community and Program Coordinator, WE LEAD, ο Αχιλλέας Διαμαντίδης, Business Intern, Envolve Entrepreneurship και η Έλενα Μουνδούρη, Marketing & Operations Coordinator, Envolve Entrepreneurship.

Οι συμμετέχοντες δημιούργησαν πειραματικές λύσεις, ως απάντηση σε προκλήσεις του μέλλοντος, μέσω διαδραστικών εργαστηρίων επιχειρηματικής ανάπτυξης και δημιουργίας ψηφιακών εφαρμογών. Εργάστηκαν σε ομάδες και με τη συμβουλευτική υποστήριξη από τους παραπάνω ειδικούς, παρουσίασαν τις καινοτόμες ιδέες τους για το μέλλον, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και digital media, ενώ πειραματίστηκαν με εργαλεία και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Στόχος του Immersive Futures Hackathon, ήταν η εξοικείωση και στην διασύνδεση της ενεργούς ακαδημαϊκής κοινότητας και των ψηφιακών δημιουργών, με τη νεοφυή επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Οι συμμετέχοντες αξιοποιώντας νέες ψηφιακές δυνατότητες, είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη συμμετοχική ανάπτυξη σεναρίων, ανθρωποκεντρικών, τεχνολογικών λύσεων και αφηγήσεων (storytelling) για το μέλλον (Human-tech innovation).

ΝΙΚΗΤΙΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Δύο ομάδες, με τις καινοτόμες ιδέες τους, βραβεύθηκαν και με την ευγενική προσφορά του Ιδρύματος Ωνάση, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στο Summer School: Innovation, Tech & Culture, του Ιδρύματος Ωνάση στις 10-22 Ιουλίου 2024.

Ομάδα Enrise: EnPrint Project

Οι ελλείψεις υλικών στα ερευνητικά εργαστήρια είναι συχνό πρόβλημα. Η ομάδα EnRise προσφέρει μια καινοτόμο λύση με το project EnPrint, μια πλατφόρμα ηλεκτρονικών αγορών 3D σχεδίων. Χρήστες μπορούν εύκολα να βρίσκουν και να πωλούν 3D σχέδια για να καλύπτουν τις ανάγκες τους. Η πλατφόρμα προσφέρει ατομικές και ιδρυματικές ετήσιες συνδρομές για ερευνητές και ιδρύματα, δημιουργώντας τα θεμέλια μιας νέας αγοράς 3D εκτυπωτών και προωθώντας τη συνεργασία και την καινοτομία.

Ομάδα HOM–E

Ανάπτυξη λογισμικού plug-in ή app, το οποίο με χρήση Τ.Ν., αναλύει δεδομένα όπως η εξωτερική και εσωτερική θερμοκρασία του σπιτιού, η ποιότητα του αέρα, η υγρασία και η real-time κατανάλωση ρεύματος, με σκοπό την παροχή προσωποποιημένων στον χρήστη συμβουλών για την αποτελεσματική μείωση του κόστους ενέργειας και κατ’ επέκταση της υιοθέτησης μιας πράσινης νοοτροπίας, θέτοντας τους πυλώνες για βιώσιμα urban ecosystems.

