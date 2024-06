Η Huawei FusionSolar δίνει το παρών στην Intersolar Europe 2024

Η Huawei Digital Power παρουσιάζει τις λύσεις. FusionSolar Smart PV+ESS νέας γενιάς για όλα τα σενάρια με θέμα ” Making the Most of Every Ray”. Στο περίπτερο παρουσιάζονται οι καινοτόμες λύσεις και τα παγκόσμια επιτυχημένα έργα αναφοράς για έργα μεγάλης κλίμακας, αποθήκευσης ενέργειας (ESS), εμπορικά και βιομηχανικά (C&I) και οικιακά σενάρια.

Έργα Μεγάλης Κλίμακας: Έξυπνες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η Huawei έχει αναπτύξει τις έξυπνες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που περιλαμβάνουν φωτοβολταϊκά συστήματα, λύσεις αποθήκευσης ενέργειας (ESS), φορτία, δίκτυα και συστήματα διαχείρισης για την καθοδήγηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα, από τη σύνδεση με το δίκτυο στη διαμόρφωση του δικτύου.

Η λύση αποσκοπεί στην άρση των μεγάλων εμποδίων στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην επίλυση της παγκόσμιας πρόκλησης της αύξησης της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο, δημιουργώντας ένα νέο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας με 100% ενσωμάτωση και εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Καινοτόμες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για να επαναπροσδιορίσουν την τάση, τη συχνότητα και τη γωνία ισχύος, επιτυγχάνοντας υψηλότερες αποδόσεις, πλήρη ενσωμάτωση και σταθερό έλεγχο. Η λύση έχει δοκιμαστεί αυστηρά τόσο σε ισχυρά όσο και σε ασθενή δίκτυα και η προσαρμοστικότητά της έχει πλήρως αποδειχθεί σε όλα τα περιβάλλοντα του ηλεκτρικού δικτύου.

Στην Ganzi, Sichuan , η Huawei Digital Power βοήθησε την Yalong Hydro να κατασκευάσει το Φ/Β έργο Kela PV των 1 GW, το οποίο είναι ο μεγαλύτερος και υψηλότερος σε υψόμετρο υβριδικός υδροηλιακός σταθμός παραγωγής ενέργειας στον κόσμο. Το έργο αξιοποιεί τις ψηφιακές και ευφυείς τεχνολογίες για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας, θέτοντας ένα σημείο αναφοράς για τους ευφυείς σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

, η Huawei Digital Power βοήθησε την Yalong Hydro να κατασκευάσει το Φ/Β έργο Kela PV των 1 GW, το οποίο είναι ο μεγαλύτερος και υψηλότερος σε υψόμετρο υβριδικός υδροηλιακός σταθμός παραγωγής ενέργειας στον κόσμο. Το έργο αξιοποιεί τις ψηφιακές και ευφυείς τεχνολογίες για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας, θέτοντας ένα σημείο αναφοράς για τους ευφυείς σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Στο έργο της Ερυθράς Θάλασσας στη Σαουδική Αραβία, το μεγαλύτερο μικροδίκτυο στον κόσμο λειτουργεί σταθερά εδώ και οκτώ μήνες. Παρέχει 100% ανανεώσιμη ενέργεια με βάση τη συνέργεια PV+ESS σε μια νέα πόλη και θέτει σημείο αναφοράς για μικροδίκτυα επιπέδου GW.

Εφαρμόζοντας ευρέως τις έξυπνες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις ψηφιακές τεχνολογίες , η Huawei Digital Power στοχεύει στην κατασκευή υψηλής ποιότητας, πλήρως ψηφιακών και αυτόνομων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε έργα μεγάλης κλίμακας.

Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (ESS): Η Νέα Cell–to–Grid Έξυπνη Στοιχειοσειρά & η Διαμόρφωση Ισχύος της πλατφόρμας ESS

Η Huawei έχει επιλέξει την τεχνολογία string, από τους μετατροπείς μέχρι τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (ESS), η οποία χρησιμοποιεί ελεγχόμενης ισχύος ηλεκτρονικές τεχνολογίες για να επιλύσει την ασυμβατότητα και την ανακρίβεια των μπαταριών λιθίου.

Η νέα πλατφόρμα Smart String & Grid-Forming ESS διαθέτει ασφάλεια πλήρους αρχιτεκτονικής, διαμόρφωση δικτύου σε όλα τα σενάρια, οικονομική αποδοτικότητα πλήρους κύκλου ζωής και ψηφιοποίηση πλήρους σύνδεσης. Επιπλέον, η πλατφόρμα βασίζεται σε ένα ανοιχτό οικοσύστημα και έχει σχεδιαστεί για να προωθεί την ποιοτική και υγιή ανάπτυξη των σταθμών παραγωγής ενέργειας σε όλο τον κύκλο ζωής με συνεργάτες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ένα από τα μοναδικά πλεονεκτήματα της πλατφόρμας Smart String & Grid-Forming ESS έγκειται στην ικανότητα διαμόρφωσης δικτύου, η οποία είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ενσωμάτωσης στο δίκτυο και της κατανάλωσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όπως προβλέπεται για ένα έργο στο Qinghai της Κίνας, όταν ο λόγος βραχυκύκλωσης (SCR) είναι 1,5, το Smart String & Grid-Forming ESS μπορεί να αυξήσει την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατά 40%.

Εμπορικές και Βιομηχανικές εφαρμογές (C&I): Λύση FusionSolar OASIS

Όταν συμβαίνει ο ενεργειακός μετασχηματισμός, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί να προσφέρει τόσο γόνιμο έδαφος όσο και οικολογικά κύματα που μοιάζουν με όαση επιτρέποντας σε χιλιάδες βιομηχανίες να πραγματοποιήσουν ευέλικτα και διαφορετικά επιχειρηματικά άλματα στην ενεργειακή όαση και να ενισχύσουν χιλιάδες βιομηχανίες με τεχνολογικές καινοτομίες, έτσι ώστε η πράσινη ενέργεια να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλήρως και το ηλεκτρικό ρεύμα να αξιοποιηθεί πλήρως. Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα βοηθά μια επιχείρηση να παράγει πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και να επιτρέπει ποικίλες επιχειρηματικές δραστηριότητες

Συνεπώς, η Huawei αναβάθμισε τη λύση C&I Smart PV σε FusionSolar OASIS, η οποία έχει τις ακόλουθες ερμηνείες: Ø

Το “O” είναι για την ολοκληρωμένη λύση: Με τις πιο ολοκληρωμένες ικανότητες λύσεων, παρέχουμε στους πελάτες μια ολοκληρωμένη λύση ηλιακής ενέργειας.

Το “A” είναι μια παραλλαγή του αριθμού 4: Αντιπροσωπεύει τα τέσσερα βασικά προϊόντα, τον μετατροπέα, τον optimizer, το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας και το σύστημα φόρτισης EV.

Το πρώτο “S” είναι για την ασφάλεια: Η ασφάλεια αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τα προϊόντα C&I και μια τεχνική αρχή που διατρέχει τη λύση.

Το “I” είναι για την ευφυΐα: Η ευφυής λύση μας βοηθά τους ιδιοκτήτες C&I να επιτύχουν εύκολη μετάβαση προς καθαρή ενέργεια και έξυπνη διαχείριση ενέργειας.

Το τελευταίο “S” είναι για την ηλιακή ενέργεια και το ESS: Το πανταχού παρόν φως του ήλιου είναι η πηγή της ηλιακής ενέργειας, που καθιστά δυνατή τη μετατροπή ενέργειας διαφόρων βιομηχανιών.

Η λύση Huawei FusionSolar C&I OASIS είναι μια ολοκληρωμένη λύση που ενσωματώνει optimizers, μετατροπείς, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (ESS) και φορτιστές EV για να βοηθήσει διάφορες βιομηχανίες να γίνουν πράσινες και χαμηλών εκπομπών άνθρακα, παρέχοντας ενεργή ασφάλεια σε επίπεδο συστήματος και ισχυρότερες ικανότητες για πράσινη παροχή ενέργειας και υποστήριξη δικτύου. Το όραμα της FusionSolar στο σενάριο C&I είναι “Ubiquitous Solar” και “Ubiquitous ESS”.

Η ασφάλεια είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στα σενάρια C&I ESS. Επομένως, η Huawei έχει προτείνει την καινοτόμο αρχιτεκτονική ασφάλειας διπλής σύνδεσης C2C που καλύπτει την ηλεκτρική και θερμική ασφάλεια ESS από την κυψέλη, τη μονάδα μπαταρίας, το δίκτυο έως την κατανάλωση. Ένας τέτοιος ολοκληρωμένος σχεδιασμός εξασφαλίζει την ασφάλεια από τα προϊόντα έως τις εφαρμογές συστημάτων.

Η λύση Huawei FusionCharge ενσωματώνει PV+ESS για την κατασκευή ενεργειακής υποδομής που παρέχει υψηλή ποιότητα και βέλτιστα οφέλη για τα ηλεκτρικά οχήματα, επιτυγχάνοντας υψηλής ποιότητας φόρτιση οπουδήποτε. Η μονάδα ισχύος υγρής-ψύξης παρέχει μέγιστη ισχύ εξόδου 500A για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη κατά τη φόρτιση. Ο αξιόπιστος σχεδιασμός της πλήρως υγρόψυκτης μονάδας και η επαλήθευση υψηλής ποιότητας σε όλα τα σενάρια διασφαλίζουν ότι η διάρκεια ζωής των συσκευών είναι μεγαλύτερη από 10 χρόνια .

Η μονάδα ισχύος υγρής-ψύξης διαθέτει καινοτόμο σχεδιασμό απομόνωσης υγρού και ηλεκτρικής ενέργειας και ετήσιο ποσοστό αστοχίας μικρότερο από 0,5%, επιτρέποντας μακροπρόθεσμες αξιόπιστες λειτουργίες. Η συγκέντρωση ισχύος και ο έξυπνος προγραμματισμός βελτιώνουν το ποσοστό χρήσης ισχύος κατά περίπου 30% και διπλασιάζουν το ποσοστό κύκλου εργασιών, επιταχύνοντας την επιχειρηματική επιτυχία των φορέων εκμετάλλευσης.

Οικιακές Εφαρμογές: Για ένα φωτεινό σπίτι

Η οικιακή λύση FusionSolar οραματίζεται τη σύνδεση των γειτόνων με VPP για ενεργειακή ανεξαρτησία. Η Huawei Digital Power έχει αναβαθμίσει την οικιακή λύση FusionSolar που περιλαμβάνει τους optimizers, τους μετατροπείς, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (ESS), τους φορτιστές EV, το SmartGuard, το EMMA, το σύστημα διαχείρισης και την εφαρμογή. Αυτή η λύση είναι εφαρμόσιμη σε όλα τα σενάρια, με έναν προμηθευτή να παρέχει όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίας να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις μετά την πώληση. Αυτή η λύση επιτρέπει στα νοικοκυριά να επιτύχουν ενεργειακή ανεξαρτησία και επαναπροσδιορίζει την εμπειρία χρήστη με απρόσκοπτη λειτουργία, απόλυτη ασφάλεια και εξαιρετική ποιότητα.

Η λύση καλύπτει την αποδοτική παραγωγή ενέργειας, τη μακροχρόνια αποθήκευση ενέργειας, την εφεδρική ισχύ για όλο το σπίτι, την ευφυή διαχείριση και την ενεργή ασφάλεια. Ενισχύει τη διαχείριση οικιακής ενέργειας καθ’ όλη τη διαδικασία από την παραγωγή πράσινης ενέργειας έως την ευφυή κατανάλωση ενέργειας, από σπίτια μηδενικού άνθρακα σε κοινότητες μηδενικού άνθρακα, από την ενεργειακή ανεξαρτησία έως το Energy Internet.

Μια από τις βασικές συσκευές για την πραγματοποίηση του οράματος του μηδενικού άνθρακα στο οικιακό περιβάλλον είναι το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας για κατοικίες. Το οικιακό Smart String ESS της Huawei FusionSolar, το μοντέλο: LUNA2000-7/14/21-S1, μέσω καινοτομίας αρχιτεκτονικής Module+, έχει σημειώσει πολύπλευρη επιτυχία ανοίγοντας νέο δρόμο για τη μελλοντική ανάπτυξη των οικιακών συστημάτων ενέργειας και θέτοντας εκ νέου σημείο αναφοράς για τη βιομηχανία.

Στην επόμενη δεκαετία, η τεχνολογία Έξυπνης Γεννήτριας Ανανεώσιμης Ενέργειας μπορεί να είναι η προτιμώμενη επιλογή για την επιτάχυνση της ανάπτυξης καθαρής ενέργειας. Η Huawei θα συνεργαστεί με πελάτες και συνεργάτες για να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες ανάπτυξης της βιομηχανίας που προσφέρει ο τεχνολογικός μετασχηματισμός και να επιταχύνει τη χρήση PV+ESS ως κύριας πηγής ενέργειας.

Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!