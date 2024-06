Η nvisionist παρουσίασε τη νέα της καινοτομία στο κορυφαίο Technology Workshop της Wind Europe

Η nvisionist έδωσε για τέταρτη συνεχή χρονιά το δυναμικό «παρών» σε ένα από τα κορυφαία γεγονότα για την παγκόσμια αιολική ενέργεια, το Τechonology Workshop 2024 της Wind Europe, που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο, στις 10 και 11 Ιουνίου. Η Ελληνική καινοτόμος εταιρεία ξεχώρισε φέτος με την παρουσίαση της επιστημονικής της εργασίας «paper» της νέας πρωτοπόρου εφαρμογής προηγμένης ανίχνευσης πτηνών με μία μόνο κάμερα υψηλής ανάλυσης (monocular aproach), η οποία αναδείχθηκε και ως μία από τις τρείς κορυφαίες επιστημονικά λύσεις «paper» στο πλαίσιο του φετινού διεθνούς Technology Workshop της Wind Europe.

Με περισσότερους από 460 συμμετέχοντες από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, 101 επιστημονικές εργασίες «papers», 14 ημερίδες σε κρίσιμα και καίρια ζητήματα που απασχολούν την αγορά της Αιολικής Ενέργειας καθώς και 66 διακεκριμένους ομιλητές, το φετινό Τechonology Workshop της Wind Europe έθεσε στο επίκεντρο τα κρίσιμα ζητήματα και τις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος ο κλάδος, αλλά και τις πρωτοποριακές ψηφιακές λύσεις και τεχνολογίες που δίνουν απαντήσεις στα ζητήματα αυτά και ταυτόχρονα δείχνουν τον δρόμο για ακόμη μεγαλύτερη αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, εξοικονόμηση πόρων και προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του πολυβραβευμένου και διεθνώς πρωτοποριακού προϊόντος της nvbird, και της νέας καινοτόμου εφαρμογής με τίτλο «Advanced bird detection and monitoring system: Innovative approach for distance estimation with a monocular camera», ο Special Advisor της nvisionist, κ. Βασίλης Ορφανός, δήλωσε για τη διάκριση της εταιρείας: «Είμαστε υπερήφανοι που η συμμετοχή μας “Advanced bird detection and monitoring system: Innovative approach for distance estimation with a monocular camera”, επιλέχθηκε ως μία από τις τρείς διακεκριμένες επιστημονικές εργασίες στο φετινό Wind Europe Technology Workshop στο Δουβλίνο, ένα κορυφαίο παγκόσμιο γεγονός για την τεχνολογία της αιολικής ενέργειας. Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει τον ρόλο της nvisionist ως ηγέτη σε καινοτόμες λύσεις για τον τομέα της αιολικής ενέργειας και τη δέσμευσή μας για τη βιοποικιλότητα. Μοιραζόμενοι τεχνογνωσία και φιλοδοξίες με ηγέτες του κλάδου, όπως η RWE, η Expert Wind και η ReWind, συνεχίζουμε να κάνουμε σημαντικά βήματα στον τομέα μας. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η εταιρεία μας συμμετέχει ενεργά στο Technology Workshop της Wind Europe και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που τρεις επιστημονικές μας εργασίες έχουν αντίστοιχα ξεχωρίσει, συμβάλλοντας έτσι στην καινοτομία και αποδεικνύοντας ότι η πληροφορική μπορεί να είναι ο απόλυτος σύμμαχος της Αιολικης Ενέργειας. Συνεχίζουμε να επαναπροσδιορίζουμε τις δυνατότητες στον τομέα της αιολικής ενέργειας και της διατήρησης της βιοποικιλότητας. Είμαστε αφοσιωμένοι στην πρόοδο του κλάδου με τις πρωτοποριακές λύσεις μας που βελτιστοποιούν την ενεργειακή απόδοση, ενώ παράλληλα προστατεύεται στο έπακρο το οικοσύστημα».

Η νέα καινοτόμος προσέγγιση για προηγμένη ανίχνευση της απόστασης μέσω μίας μόνο κάμερας υψηλής ανάλυσης (monocular approach), αντί για δύο κάμερες που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα (stereo approach of vision), αξιοποιεί έναν νέο αλγόριθμο που υπολογίζει την απόσταση και το μέγεθος του πτηνού με μεγάλη ακρίβεια, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο την αποτελεσματικότητά του του nvbird. Μία ακόμη καινοτομία που φέρνει επαναστατικά πλεονεκτήματα για την πράσινη αιολική ενέργεια. Επιπλέον για να επιτευχθεί η σωστή και ασφαλής λειτουργία των εγκατεστημένων συστημάτων nvbird έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο Cybersecurity και στην ανάπτυξη OPC client που ανταλλάσσει πληροφορίες και εντολές σε επίπεδο ανεμογεννήτριας αλλά και αιολικού πάρκου. Παράλληλα, με το nvNOC (NetworkOperationsCenter) παρακολουθείται η σωστή λειτουργία των nvbird συστημάτων που είναι εγκατεστημένα σε όλο τον κόσμο σήμερα και λαμβάνονται 135.000 μετρήσεις ανά 5 δευτερόλεπτα. Όλα τα παραπάνω διασφαλίζουν την άρτια και ασφαλή λειτουργία των συστημάτων, αλλά και των αποτελεσμάτων. Στους πέντε τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί 55.373 events (Detections, Deterrences & Shutdowns) πτηνών που προσέγγισαν τις ανεμογεννήτριες που είχαν nvbird.

Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται η εκτενής εμπειρία και τεχνογνωσία της nvisionist στην αξιοποίηση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning), προκειμένου να δημιουργεί προϊόντα και υπηρεσίες στην αιχμή της παγκόσμιας τεχνολογίας για τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με βασικό γνώμονα τη βιωσιμότητα και την αειφορία (ESG).

Η ναυαρχίδα της εταιρείας είναι το καινοτόμο σύστημα ανίχνευσης nvbird, το οποίο έχει ήδη διακριθεί με 18 βραβεία καινοτομίας και τεχνολογίας σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο. Το nvbird αποτελεί μια πρωτοπόρο, ολοκληρωμένη λύση που βρίσκεται στην αιχμή της παγκόσμιας τεχνολογίας με σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, δίνοντας υπεραξία στην Αιολική Ενέργεια. Το nvbird δίνει λύση και στην ενίσχυση της αποδοτικότητας των αιολικών πάρκων και στην προστασία της βιοποικιλότητας. Η τεχνογνωσία και η καινοτομία που ενσωματώνονται στο nvbird το έχουν καθιερώσει σε παγκόσμιο επίπεδο ως την πλέον σημαντική και αποτελεσματική λύση στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποδεικνύει πως η τεχνολογία της πληροφορικής μπορεί να βοηθήσει στην επιτάχυνση της απολιγνιτοποίησης και επίτευξης του zero emission, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την ανάπτυξη των Αιολικών πάρκων διεθνώς, αυξάνοντας την αποδοτικότητα τους και προστατεύοντας στο μέγιστο βαθμό το περιβάλλον και την βιοποικιλότητα.

Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!