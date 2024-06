Sparkle: Best WAN Solution provider στα Carrier Community Global Awards 2024

Η Sparkle, ο μεγαλύτερος διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών διασύνδεσης στην Ιταλία και μεταξύ των δέκα κορυφαίων παγκοσμίως, έλαβε το βραβείο «Best WAN Solution provider» (Καλύτερος Πάροχος Λύσεων WAN) στην τελετή των Carrier Community Global Awards, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Βερολίνο, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού GCCM 2024, για να γιορτάσει τα επιτεύγματα των εταιρειών τηλεπικοινωνίας κατά το προηγούμενο έτος. Στην όγδοη διοργάνωσή τους, τα CC Global Awards αναγνωρίζουν την καινοτομία, το όραμα και την απόδοση που είχε στη διεθνή κοινότητα των τηλεπικοινωνιών ο εκάστοτε πάροχος, ενώ μια επιτροπή αποτελούμενη από αναλυτές και ειδικούς του κλάδου, επέλεξε τις εταιρείες που θα βραβευτούν.

Με το βραβείο «Best WAN Solution provider», η κριτική επιτροπή αναγνωρίζει την ποιότητα των υπηρεσιών της Sparkle στην αγορά WAN, με τις ευέλικτες, υψηλής απόδοσης και ασφαλείς δικτυακές λύσεις της – μεταξύ άλλων, τις SD-WAN, SASE και Cloud Connect – που μπορούν να υποστηρίξουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Ήδη αναγνωρισμένη από την MEF με τα βραβεία «SD-WAN Managed Service Provider of the Year – Region Europe» και «Secure Access Service Edge (SASE) Managed Service Provider of the Year – Region Europe» τον Οκτώβριο του 2023, η Sparkle αποτελεί έναν πάροχο ολοκληρωμένων υπηρεσιών, ικανό να ενορχηστρώσει οποιαδήποτε πολυπλοκότητα και να διευκολύνει τη μετάβαση από το παραδοσιακό στο Software-Defined WAN, ενώ επανασχεδιάζει και βελτιώνει το περιβάλλον και την ασφάλειά του.

Σχολιάζοντας την επιτυχία, ο Enrico Bagnasco, Διευθύνων Σύμβουλος της Sparkle, δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι και υπερήφανοι για αυτό το βραβείο, που αναγνωρίζει την επιτυχημένη πορεία της Sparkle ως έναν Παγκόσμιο Πάροχο Υπηρεσιών. Έχουμε επενδύσει αρκετά στην εξέλιξη των assets μας, τόσο από πλευράς δικτυακών δυνατοτήτων όσο και ανθρώπινων πόρων, για να παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε όλη την αλυσίδα υπηρεσιών, από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μέχρι τη λειτουργία και την ασφάλεια».

