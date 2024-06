Cosmote TV: διεθνής αναγνώριση με 19 βραβεία στα 45α Telly Awards

Δεκαεννιά βραβεία απέσπασε η Cosmote TV στην 45η απονομή των Telly Awards, για την πρωτότυπη προώθηση του περιεχομένου της, τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και τη δημιουργική εικαστική προσέγγιση σε εκπομπές και pop-up κανάλια. Στον μακροβιότερο διαγωνισμό τηλεόρασης και video παγκοσμίως, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη Νέα Υόρκη, η Cosmote TV διακρίθηκε ανάμεσα σε παγκοσμίου φήμης δίκτυα και τηλεοπτικές πλατφόρμες, όπως Netflix, Paramount Pictures, PlayStation Studios, National Geographic, NBC, MTV Entertainment Studios, λαμβάνοντας 2 Gold, 8 Silver και 9 Bronze βραβεία σε 9 διαφορετικές κατηγορίες.

Διακρίσεις για μοντάζ, motion graphics, animation, μουσική και sound design

Στις κατηγορίες Craft – Sound & Sound Design και Craft – Use of Music, για τη χρήση του ήχου και της μουσικής στο promo του pop-up καναλιού Cosmote CINEMA OSCARS, η Cosmote TV κέρδισε 2 Gold βραβεία. Για το ίδιο promo trailer, η Cosmote TV απέσπασε και 2 Silver βραβεία στις κατηγορίες Craft-Editing και General-Entertainment.

Η Cosmote TV απέσπασε 6 επιπλέον Silver βραβεία σε κατηγορίες που αφορούν στη χρήση μουσικής και γραφικών, αλλά και στην ευρύτερη προώθηση της ψυχαγωγίας και του αθλητισμού (Craft – Sound & Sound Design, Craft – Motion Graphics & Design, General – Sports, Campaign – Promotional, Craft – Use of Music και Craft – Fully Animated Piece).

Συνολικά 9 Bronze βραβεία απέσπασε σε κατηγορίες σχετικά με το μοντάζ, τα γραφικά, τον ήχο αλλά και την κοινωνική ευθύνη. Ειδικότερα, 3 διαφορετικά projects της Cosmote TV διακρίθηκαν στην κατηγορία Craft – Editing, 2 στην κατηγορία General – Social Responsibility, ενώ από 1 Bronze βραβείο έλαβε στις κατηγορίες Craft – Fully Animated Piece, Craft – Motion Graphics & Design, Craft – Sound & Sound Design και General – Sports.

Αναλυτικά οι διακρίσεις της Cosmote TV στα Telly Awards:

Τα βραβεία Telly

Τα Telly Awards είναι η πρώτη διοργάνωση τηλεόρασης και video στον κόσμο. Ιδρύθηκαν το 1979 με έδρα τη Νέα Υόρκη και στόχο να τιμήσουν τις τηλεοπτικές διαφημίσεις της καλωδιακής και περιφερειακής τηλεόρασης των ΗΠΑ. Πολύ σύντομα, η εξέλιξη της τηλεόρασης και της παραγωγής video τα ανέδειξαν σε διεθνή θεσμό. Με motto «honoring excellence in video and television across all screens», τα Telly Awards επιβραβεύουν κάθε χρόνο τη δημιουργικότητα και την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας στην τηλεόραση και σε όλες τις πλατφόρμες.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από πάνω από 200 ειδικούς-υψηλόβαθμα στελέχη τηλεοπτικών δικτύων, εταιρειών παραγωγής, διαφημιστικών εταιρειών και streaming πλατφορμών από όλον τον κόσμο, όπως Shutterstock, Marvel, BBC, Vimeo, Netlfix κ.ά.

Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!