Συμμετοχή Κ. Μασσέλου στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την ΚτΠ και τη Διεθνή Σύνοδο για την AI της ITU

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας της ΕΕΤΤ, ο Πρόεδρος της Αρχής & Αντιπρόεδρος του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Body of European Regulators for Electronic Communications, BEREC) για το 2024, Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος συμμετείχε στη Διεθνή Σύνοδο Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (World Summit on the Information Society, WSIS) και στη Διεθνή Σύνοδο για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI for Grood Global Summit), που διοργανώθηκαν από την Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunications Union, ITU) στη Γενεύη.

Πιο συγκεκριμένα, η Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας που πραγματοποιήθηκε στις 27-31 Μαΐου, είχε ως κεντρικό αντικείμενο την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως προς τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ χωρών, αλλά και τις περαιτέρω κινήσεις που πρέπει να αναληφθούν σε διεθνές επίπεδο για την ενίσχυση της δυνατότητας όλων να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες. Ο κ. Μασσέλος συμμετείχε σε ενότητα με τίτλο “Leaders TalkX: Digital Advancing Sustainable Development: A Trusted Connected World”, όπου αναφέρθηκε στη σημασία της ενίσχυσης του ανταγωνισμού και των επενδύσεων, της αειφορίας στην ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και της κυβερνασφάλειας.

Η Διεθνής Σύνοδος για την Τεχνητή Νοημοσύνη που πραγματοποιήθηκε στις 29-31 Μαΐου, εστίασε στις δυνατότητες και τις πρακτικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης σε εύρος πεδίων όπως η υγεία, η οικονομική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος. Στην τοποθέτησή του σε ενότητα με τίτλο “AI Governance Day: From Principles to Implementation”, ο κ. Μασσέλος τόνισε την ανάγκη για εφαρμογή μέτρων ρύθμισης καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής ενός συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης, από τη φάση αρχικής ανάπτυξης και εκπαίδευσής του μέχρι την τελική διάθεση και χρήση του.

Στο περιθώριο των εργασιών, ο κ. Μασσέλος είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να ανταλλάξει απόψεις με τη Γενική Γραμματέα της ITU, κ. Doreen Bodgan-Martin και τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, κ. Tomas Lamanauskas.

Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!