Η LG ιδρύει θυγατρική εταιρεία R&D στο Βιετνάμ

Το κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) της LG στο Βιετνάμ έγινε θυγατρική εταιρεία με δραστηριότητα R&D, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της ταχέως αναπτυσσόμενης δραστηριότητας της LG τον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων. Η τελετή εγκαινίων της νέας θυγατρικής πραγματοποιήθηκε στις αρχές Μαρτίου στο Ανόι του Βιετνάμ και παρευρέθηκαν ο Nguyen Le Hung, Deputy Director of High Technology του Υπουργείου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Βιετνάμ, ο Oh Young-Ju, Πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας στο Βιετνάμ, και ο Lee Sang-Yong, ανώτερος αντιπρόεδρος του Εργαστηρίου R&D της LG Electronics Vehicle component Solutions (VS).

Η θυγατρική εταιρεία R&D με έδρα το Βιετνάμ θα αναλάβει την ανάπτυξη και τον ποιοτικό έλεγχο λογισμικού για συστήματα Infotainment εντός του οχήματος (IVI), τα οποία αποτελούν βασικό σημείο στο οποίο εστιάζει ο τομέας mobility της εταιρείας. Τα συστήματα IVI αποτελούν τεχνολογία-ορόσημο για την κινητικότητα του μέλλοντος και ενσωματώνουν λύσεις telematics και audio, βίντεο και πλοήγησης (AVN), παρέχοντας ταυτόχρονα μια ποικιλία λειτουργιών πληροφόρησης και ψυχαγωγίας που σχετίζονται με την οδήγηση.

Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών αγοράς Strategic Analytics, η LG ηγείται της παγκόσμιας αγοράς συστημάτων IVI με μερίδιο 23% από το τρίτο τρίμηνο του 2022. Η εταιρεία έχει πλέον καταγράψει διψήφιο μερίδιο στην αγορά IVI για δύο διαδοχικά έτη.

Η LG ενισχύει συνεχώς τις δυνατότητες R&D στο Βιετνάμ για εξαρτήματα αυτοκινήτων από τότε που ίδρυσε το Κέντρο R&D στο Ανόι το 2016. Με την επιτυχία του πρώτου κέντρου, η εταιρεία δημιούργησε ένα επιπλέον υποκατάστημα R&D στο Da Nang το 2020.

Η νέα θυγατρική εταιρεία R&D αποτελεί μέρος της στρατηγικής της LG να εδραιώσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά ανταλλακτικών αυτοκινήτων και να ηγηθεί της ταχύτατα επερχόμενης εποχής της αυτόνομης οδήγησης. Με βάση την ισόρροπη ανάπτυξη των τριών βασικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της – συστήματα IVI, συστήματα φωτισμού και προβολέων μέσω του ομίλου ZKW και συστήματα ηλεκτροκίνησης που αναπτύσσονται μέσω μιας κοινοπραξίας μεταξύ της LG και της Magna – η εταιρεία διαθέτει τις τεχνολογικές δυνατότητες, την αυξανόμενη ικανότητα και την εμπειρία για να επιταχύνει την άφιξη των λύσεων κινητικότητας επόμενης γενιάς.

Η LG σκοπεύει επίσης να αυξήσει το εργατικό δυναμικό στη νεοσύστατη LG Electronics Development Vietnam, Ltd., ενισχύοντας τον αριθμό των εξειδικευμένων επαγγελματιών περισσότερο από 30%, από 750 σε 1.000 υπαλλήλους, μέχρι το 2024.

Από το 2021, η LG εφαρμόζει προγράμματα σε συνεργασία με πανεπιστήμια του Βιετνάμ για την προώθηση ταλαντούχων, νέων κατοίκων του Βιετνάμ που αναζητούν καριέρα στην ανάπτυξη λογισμικού. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν την απονομή ακαδημαϊκών υποτροφιών και την εγγύηση απασχόλησης για φοιτητές με υψηλές επιδόσεις σε πανεπιστήμια στο Da Nang και σε γειτονικές πόλεις. Το πρόγραμμα αναμένεται να επεκταθεί σε πανεπιστήμια στο Ανόι φέτος.

«Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε λύσεις κινητικότητας που προσφέρουν διαφοροποιημένη αξία στους παγκόσμιους πελάτες μας στην αυτοκινητοβιομηχανία», δήλωσε ο Lee Sang-Yong, ανώτερος αντιπρόεδρος του Εργαστηρίου R&D της LG’s VS Company. «Πηγαίνοντας την υποδομή μας στο επόμενο επίπεδο, η LG θα συνεχίσει να ενισχύει περαιτέρω τις δυνατότητές μας και να αναπτύσσει καινοτόμες mobility λύσεις επόμενης γενιάς».