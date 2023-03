Huawei @ΜWC 2023: «Μια 5G τεχνολογική όαση καινοτομίας στη Βαρκελώνη» (Βooth Τour)

To Mobile World Congress της Βαρκελώνης, θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως η «Μέκκα» της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών και της κινητής τηλεφωνίας και στις 4 ημέρες που διαρκεί η καρδιά όλου του κόσμου των Telecoms, χτυπάει δυνατά στο εκθεσιακό Fira Gran Via. Η Huawei τηρώντας τη παράδοση σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από το εν λόγω τεχνολογικό event, με μια παρουσία που για μια ακόμη χρονιά προκάλεσε αίσθηση. Καταλαμβάνοντας πολλά τετραγωνικά μέτρα στο Hall 1 (στο ίδιο ακριβώς σημείο όπως και στο περσινό MWC), η Huawei αποδεικνύει ότι παρά τις γνωστές προκλήσεις που αντιμετωπίζει όχι μόνο διαθέτει το “know-how” για να σταθεί όρθια, αλλά παράλληλα ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον, καλλιεργώντας τις συνθήκες που απαιτούνται για να μπουν οι βάσεις για ένα έξυπνο μέλλον που θα έχει ως βασική φιλοσοφία του το σεβασμό προς το περιβάλλον.

Η Huawei καλύπτει μέσω του πλούσιου προϊοντικού portfolio της και των δεκάδων υπηρεσιών που προσφέρει, όλο το φάσμα της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, ξεκινώντας από τις επιχειρήσεις και φτάνοντας μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Με λύσεις που μπορούν να καταστήσουν πραγματικότητα το όραμα του ψηφιακού μετασχηματισμού, o κινεζικός κολοσσός των τηλεπικοινωνιών κατάφερε να αφήσει τη σφραγίδα του και στο φετινό MWC. Εστιάζοντας σε διαφορετικούς τύπους αγορών όπου η κάθε μία εξ’ αυτών απαιτεί τη δική της διαφορετική προσέγγιση, οι προτάσεις της μπορούν να καλύψουν με επιτυχία διαφορετικά σενάρια, είτε για παράδειγμα πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα ή για τις εγκαταστάσεις ενός λιμανιού, είτε για ένα κτιριακό συγκρότημα που «διψάει» για ακόμη μεγαλύτερη αξιοπιστία, ασφάλεια και απόδοση στη σύνδεση του. Αναμφίβολα, επιτυγχάνοντας τον τέλειο συνδυασμό ανάμεσα σε hardware και software, η Huawei καθιστά την κάθε πρόταση που προσφέρει καινοτόμα και συγχρόνως eco-friendly.

Στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής μας κάλυψης του Mobile World Congress 2023 μας δόθηκε η ευκαιρία να περιηγηθούμε στο αχανές και επιβλητικό booth της Huawei, έχοντας για «οδηγό» μας τον κύριο Κωνσταντίνο Κομποχόλη (Senior Marketing Expert, Huawei Technologies). Η «ξενάγηση» μας στο booth της Huawei, μας έδωσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να πάρουμε μια καλή γεύση από το «μέλλον», όπως ακριβώς το οραματίζεται η εταιρεία «κολοσσός» των τηλεπικοινωνιών. O κ. Κομποχόλης στάθηκε κυρίως στη δυναμική των τηλεπικοινωνιακών δικτύων 5G και όπως χαρακτηριστικά μας αποκάλυψε σε αυτή τη φάση το R&D της Huawei έχει σηκώσει τα μανίκια για τα καλά, δουλεύοντας εντατικά πάνω στην ανάπτυξη του 5G Advanced (ή 5.5G όπως το αποκαλεί η Huawei), το οποίο ουσιαστικά λειτουργεί ως μια «γέφυρα» ανάμεσα στο 5G και στο 6G (σύμφωνα με το στέλεχος της Huawei θα το δούμε σε περίπου δέκα χρόνια από σήμερα).

Το πρότυπο 5G Advanced πρόκειται για το επόμενο εξελικτικό στάδιο, με τη Huawei να θέτει ως χρονικό ορίζοντα για την εμπορική διάθεση των πρώτων “ετοιμοπόλεμων” δικτύων με 5.5G, το χρονικό διάστημα μεταξύ 2024 και 2025. Το 5.5G θα προσφέρει ένα άλμα 10 φόρες πάνω στην ταχύτητα, αλλά και μια σειρά από καινούργιες δυνατότητες και λειτουργίες, όπως είναι για παράδειγμα το Passive IoT. Για παράδειγμα, ο διάδοχος του 5G θα μπορεί να δημιουργήσει ένα δίκτυο από IoT interconnected συσκευές, οι οποίες θα τροφοδοτούνται από τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι σε ένα εργοστάσιο στο οποίο εργάζονται εκατοντάδες εργαζόμενοι δεν θα απαιτείται η χρήση RFID chips για να διαβαστεί ένα tag, καθώς ένα κεντρικό σύστημα θα είναι σε θέση να «διαβάσει» όλους όσους βρίσκονται στους χώρους του.

H περαιτέρω ανάπτυξη των λύσεων που προσφέρει το δίκτυο 5G αποτελεί θεμέλιο λίθο για τη στρατηγική της Huawei μέσα στα επόμενα χρόνια. Για αυτό το λόγο οι εμπορικές εφαρμογές της Huawei σε ότι έχει να κάνει με τα 5G τηλεπικοινωνιακά δίκτυα επικεντρώνονται κυρίως στο συνδυασμό consumer business +5G, τα 5G ιδιωτικά δίκτυα που αφορούν τον κόσμο των επιχειρήσεων και τέλος το Cloud + IT (όπου δίκτυο και υπολογιστικό νέφος συνδυάζονται για τη μέγιστη απόδοση των διαδικτυακών υποδομών). Όπως τόνισε ο κ. Κομποχόλης το «μεγάλο στοίχημα» για τη Huawei δεν είναι άλλο από την ενεργειακή απόδοση και τη βελτίωση της ενεργειακής κατανάλωσης των δικτύων, καθώς πέραν της υψηλής απόδοσης ένα δίκτυο 5G θα πρέπει παράλληλα να είναι και energy-sufficient. Η δημιουργία «πράσινων» τηλεπικοινωνιακών δικτύων αποτελεί αυτή τη στιγμή το Α και το Ω για τη Huawei και η κινεζική εταιρεία έχει επενδύσει στη κατασκευή hardware και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που συμβάλλει τα μέγιστα στο χαμηλότερο ενεργειακό αποτύπωμα, χωρίς ωστόσο να θυσιάζεται η ποιότητα και η αξιοπιστία του δικτύου.

Όπως ανέφερε το στέλεχος της Huawei για να επιτευχθεί ο στόχος ενός «green» τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος της κεραίας, καθώς όλο το σήμα – ακτινοβολία προέρχεται από αυτή. Πρωταρχική μέριμνα λοιπόν είναι η «απλοποίηση» της κεραίας. Με την αφαίρεση της πολύπλοκης εσωτερικής δομής εξασφαλίζεται λιγότερη απώλεια ενέργειας στο εσωτερικό τμήμα. Με τις κατάλληλες τεχνικές, η θερμότητα απορροφάει λιγότερη ενεργεία και έτσι η ενεργειακή κατανάλωση μειώνεται κατά 10 με 15%. Παράλληλα, μια ακόμη τεχνική που συνηθίζει να χρησιμοποιεί η Huawei για να καταστήσει το δίκτυο λιγότερο ενεργοβόρο σχετίζεται με την τροφοδοσία του σταθμού βάσης. Εδώ προκρίνεται η λύση των φωτοβολταϊκών, η οποία όπως γίνεται εύκολα κατανοητό είναι ιδανική για τη χώρα μας, η οποία διαθέτει πλεόνασμα ηλιακής ενέργειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα, 12 από τις 24 ώρες μιας ημέρας μπορεί o σταθμός βάσης μπορεί να τροφοδοτεί αποκλειστικά από το φωτοβολταϊκό, ενώ παράλληλα η συνέργεια των μπαταριών λιθίου με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες μπορεί να μεγιστοποιήσει την παροχή της ενεργείας.

Πέραν όμως του 5G, η Huawei αναπτύσσει λύσεις και για τα σταθερά δίκτυα. Όπως μας ενημέρωσε ο κ. Κομποχόλης, ο κινεζικός κολοσσός της τεχνολογίας έχει σταματήσει το marketing σε τεχνολογίες VDSL και ADSL, οι οποίες έχουν ως βάση τους τον χαλκό. Πλέον το focus της έχει μεταφερθεί πλήρως στην οπτική ίνα (Passive Optical Network), όπου αυτή τη στιγμή «παίζει» στο πιο ευρέως διαδεδομένο πρότυπο που είναι το G-PON, ενώ ήδη έχει ήδη αναπτύξει λύσεις 10G-PON, ενώ παράλληλα υπάρχουν και prototypes 50G-PON.

Εκτός όμως του FTTH (Fiber To The Home), η Huawei έχει αναπτύξει και την τεχνολογία του FTTR (Fiber To The Room), όπου το main concept πίσω από αυτό είναι ότι μπορείς να «καλωδιώσεις» τα πάντα σε ένα μεγάλο κτιριακό συγκρότημα, όπου αντί να γεμίσεις παντού Wi-Fi routers και access points, τοποθετείς ένα κεντρικό τερματικό, το οποίο αναλαμβάνει τη διανομή και τον έλεγχο της λειτουργίας της οπτικής ίνας σε κάθε σημείο του κτιρίου. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνει ένα τέλος στα προβλήματα και στους περιορισμούς του ασύρματου Wi-Fi δικτύου, αποτελώντας μια ιδανική λύση σε ότι έχει να κάνει με το κόστος. Φυσικά, η υψηλή τεχνογνωσία της Huawei επιτρέπει και τον συνδυασμό οπτικής ίνας με δίκτυο 5G, για ακόμη υψηλότερο Performance, ανοίγοντας έτσι νέες δυνατότητες για έναν πάροχο που επιθυμεί να δώσει έξτρα δυνατότητες στους οικιακούς πελάτες του.

Όπως γνωρίζουμε βέβαια, η Huawei δεν περιορίζεται στις παραπάνω λύσεις, ανοίγοντας την ομπρέλα των προϊόντων της ακόμη περισσότερο, κάνοντας focus στα δίκτυα που σχετίζονται με τη βιομηχανία, τα ιδιωτικά εταιρικά δίκτυα και τα δίκτυα campus. Κτίζοντας πολυποίκιλα οικοσυστήματα ο στόχος δεν είναι άλλος από την αύξηση της παραγωγικότητας με το όσο το δυνατόν λιγότερο ενεργειακό κόστος. Από τις δημόσιες υπηρεσίες, την εκπαίδευση και την ηλεκτροδότηση μέχρι τη διαχείριση τηλεπικοινωνιακών δικτύων που βρίσκονται τοποθετημένα σε ορυχεία και λιμάνια, η Huawei γνωρίζει τι είναι αυτό που απαιτείται για να καταστήσει την υποδομή και τις υπηρεσίες που προσφέρει «intelligent». Μάλιστα, θέτοντας τις βάσεις για τα data centers του μέλλοντος, εξασφαλίζει ανυπέρβλητη καινοτομία σε όλο το φάσμα του digital infrastructure.

Για μια ακόμη φορά, η Huawei κατάφερε να μας εντυπωσιάσει στο MWC και πραγματικά μας κίνησε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον για αυτό και ανυομονούμε να δούμε όλα αυτά που θα μας ετοιμάσει η κραταιά δύναμη των τηλεπικοινωνιών στο MWC 2024! Μέχρι τότε όμως, πάρτε μια γεύση από την επίγεια tech όαση που δημιούργησε η Huawei στο booth tour video που ακολουθεί…