Σημαντικά θέματα διαφορετικότητας, ισότητας και ένταξης στο DEI Leadership Conference της KPMG

Το DEI Leadership Conference της KPMG στην Ελλάδα με κεντρικό μήνυμα “The Power of Everyone” θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Νοεμβρίου στο θέατρο «Μικρό Παλλάς». Tο συνέδριο θα φέρει σε επαφή top στελέχη, thought leaders αλλά και ανθρώπους – ήρωες από πολλούς τομείς της ζωής μας και της καθημερινότητας – οι οποίοι μέσα από τις εμπειρίες και τα βιώματά τους θα αναδείξουν τα σημαντικά θέματα της διαφορετικότητας, της ισότητας και της ένταξης, παρουσιάζοντας τις παγκόσμιες τάσεις και νέες ιδέες πάνω σε αυτά, αλλά και ευαισθητοποιώντας την επιχειρηματική κοινότητα στην ανάγκη για συνεχή συζήτηση, εκπαίδευση και κατάρτιση γύρω από τα θέματα αυτά.

Το συνέδριο θα ξεκινήσει με τον χαιρετισμό της Πέγκυς Βελλιώτου, Partner & Head of People, Consulting, KPMG στην Ελλάδα και της Μαρίας Συρεγγέλας, Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν 8 fireside chat discussions μεταξύ στελεχών της KPMG και κορυφαίων ομιλητών που εκπροσωπούν διαφορετικούς χώρους όπως αθλητισμός, τέχνες, ψυχολογία, επιχειρείν. H Δήμητρα Κοροκίδα, Πρωταθλήτρια Para Badminton, η οποία θα μοιραστεί με το κοινό πως τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να έχουν την υποστήριξη που χρειάζεται ώστε να μπορούν να ενταχθούν πλήρως στο κοινωνικό σύνολο. O Ali Tahmasebi, Director of Enterprise Solution Sales, Microsoft, Greece, Malta, Cyprus θα αναπτύξει το θέμα “Connecting on our similarities, growing because of our differences, uniting on a common goal – how impact driven organizations embrace diversity of thought”. Η Λένα Καραμαλή, Ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας, θα μας μεταφέρει τη σημασία του από το «Εγώ» στο «Εμείς» αναλύοντας πώς η ψυχοσύνθεση των ανθρώπων επηρεάζει την αποδοχή της διαφορετικότητας. Ο Στέφανος Βούρος, Senior Copywriter, Motivational Speaker, με τίτλο ομιλίας «Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας» θα μεταφέρει το μήνυμα ότι λέξη “αναπηρία” δεν πρέπει να φοβίζει και να αποσιωπάται. Η Αγγελίνα Μιχαήλ, DE&I Manager Europe & HR Manager Greece, Εcolab, θα μοιραστεί με το κοινό την πολύτιμη γνώση της σχετικά με τις ευκαιρίες και προκλήσεις που υπάρχουν χαράζοντας τη στρατηγική γύρω από τα θέματα διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης στο εταιρικό περιβάλλον. Ο Βασίλης Κ. Καραμητσάνης, Δικηγόρος Αθηνών / Πρόεδρος ANIMASYROS, θα αναπτύξει την ιδέα ότι κάθε άτομο πρέπει να ενσωματώσει στη συνείδησή του και στον κώδικά του την επίγνωση ότι ο καθένας μας είναι διαφορετικός και εκτός από ίσος, πρέπει να γίνεται και αποδεκτός. Η Εύη Φραγκάκη, Δημοσιογράφος, Επιχειρηματίας, θα μας μεταφέρει εμπειρίες σχετικά με την αποδοχή της διαφορετικότητας στο χώρο των media και όχι μόνο. Τέλος, η Πένυ Ρέτσα, Market Access & External Relations Director, AbbVie Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας θα μοιραστεί με το κοινό γιατί ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην ποικιλομορφία είναι πρωταρχικής σημασίας για τους ανθρώπους, τους ασθενείς και τη δραστηριότητα της AbbVie.

Στο δεύτερο μέρος του συνεδρίου, ο Τίτος Σιμιτζής, Co-Owner & GM, Alternative και η Πέγκυ Βελλιώτου, Partner & Head of People, Consulting, KPMG στην Ελλάδα θα παρουσιάσουν τα ευρήματα της έρευνας που διεξάγεται στο πλαίσιο του συνεδρίου, με στόχο να συγκεντρώσει απόψεις επαγγελματιών από διαφορετικούς κλάδους, εταιρείες και θέσεις απασχόλησης σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται την έννοια του Diversity & Inclusion στο επαγγελματικό επίπεδο γενικά αλλά και το πώς ανταποκρίνεται και προσαρμόζεται η εταιρία απασχόλησής τους στη σύγχρονη αυτή επιταγή με σχετικές πολιτικές και διαδικασίες.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα του συνεδρίου έχει η παρουσίαση της Niven Postma μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη φυσιογνωμία, ειδική σε θέματα Organisational Politics, Leadership & Culture και Women’s Leadership. Η Niven θα μιλήσει για πρώτη φορά σε Ελληνικό ακροατήριο και θα αναδείξει – μέσα από μια διαδραστική ομιλία – την σημαντικότητα των θεμάτων της διαφορετικότητας, της ισότητας και της ένταξης, καθώς και τον κρίσιμο ρόλο τους στην επιτυχία μιας επιχείρησης. Μετά την ομιλία της θα ακολουθήσει ένα thought provoking, hands-on workshop!

Τέλος, εκπλήξεις θα χαρίσουν στους συμμετέχοντες μια ξεχωριστή συνεδριακή ημέρα! Χορηγός του συνεδρίου είναι η εταιρεία AbbVie και Υποστηρικτές η Freshline και η Genesis Pharma. Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στο website kpmgevents.gr ή να επικοινωνήσετε με την Μαριλένα Παππά, Events Coordinator της KPMG, τηλ. 6932365776.