Το Family Business Forum της KPMG επιστρέφει στις 23 Απριλίου για 9η χρονιά

Την Τρίτη 23 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί το 9ο Family Business Forum της KPMG στην Ελλάδα, στο Electra Palace Athens και παράλληλα σε ψηφιακό περιβάλλον. Ζούμε σε μια νέα εποχή πρωτοφανών προκλήσεων, καθώς και σημαντικών ευκαιριών για τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Οι μακροπρόθεσμες προοπτικές τους, η ισχυρή οικονομική ανθεκτικότητα, η αφοσίωση των ενδιαφερόμενων μερών και η δέσμευσή τους για ένα θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, είναι παράγοντες που βοηθούν στην επιτυχία τους.

Με κεντρικό μήνυμα «Ισχυρό αύριο – Δυνατά θεμέλια», το 9o Family Business Forum της KPMG στην Ελλάδα – το συνέδριο θεσμός στο πεδίο των οικογενειακών επιχειρήσεων – έρχεται να παρουσιάσει σε υβριδικό περιβάλλον τα πλεονεκτήματα των οικογενειακών επιχειρήσεων, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, το ρόλο που διαδραματίζουν το όραμα και οι αξίες της οικογένειας, τη συνεργασία με στελέχη εκτός οικογενείας, καθώς και τον τρόπο προετοιμασίας της νέας γενιάς και πολλά άλλα.

Το συνέδριο θα ξεκινήσει με τον χαιρετισμό του Βαγγέλη Αποστολάκη, Deputy Senior Partner, KPMG στην Ελλάδα καθώς και του Άγι Πιστιόλα, Πρόεδρος ΔΣ, ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, του Συμεών Διαμαντίδη, Πρόεδρος ΣΕΒΕ-Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Παύλου Ευθυμίου, Γενικός Διευθυντής και Μέλος ΔΣ, ΕΕΝΕ.

Ο διεθνούς φήμης Salvatore Tomaselli, Expert in Family Business Governance and Strategy και Professor of Business Administration and Family Business, University of Palermo, θα παρουσιάσει για πρώτη φορά σε ελληνικό κοινό το «καυτό» θέμα “Strategic Strabism: Balancing Short and Long Term Perspectives in Multicrisis Scenarios”, αναλύοντας τα εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα στις οικογενειακές επιχειρήσεις να διαχειριστούν τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις.

Θα ακολουθήσει ένα fireside chat στο οποίο ο Βαγγέλης Αποστολάκης υποδέχεται και συνομιλεί με δύο πολύ επιτυχημένους ιδιοκτήτες οικογενειακών επιχειρήσεων, τον Θάνο Αγγελάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, Αγγελάκης Α.Ε και τον Περικλή Θανόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, Δ. Θανόπουλος ΑΕ, οι οποίοι θα συζητούν για την οικογένεια, την επιχείρηση και τη διαδρομή της επιτυχία τους.

Ο Γιώργος Κεφαλογιάννης, Chief Economic Advisor, Ε.ΕΝ.Ε θα αναφερθεί στις στρατηγικές προτεραιότητες των επιχειρήσεων όπως επαναβιομηχανοποίηση, ψηφιοποίηση και εξωστρέφεια, ενώ η Κατερίνα Δελή, Business Marketing Manager, Vodafone θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναφορικά με την ψηφιοποίησή τους.

Θα ακολουθήσουν δύο ακόμα ξεχωριστές συνεντεύξεις στην ενότητα “Meet the Business Owners”. Ο Βαγγέλης Αποστολάκης, συναντά τον Νίκο Κ. Κουκούντζο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Όμιλος KLEEMANN και τον Νικόλαο Ν. Κουκούντζο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, Όμιλος KLEEMAN και θα συζητήσει μαζί τους για πολύ ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με την οικογενειακή τους εταιρεία που ιδρύθηκε το 1983, στο Κιλκίς που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εταιρείες κατασκευής ανελκυστήρα στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά. Οι δύο επιτυχημένοι επιχειρηματίες θα απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με την επιχειρηματική διαδρομή της οικογένειας, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που συνάντησαν στην πορεία τους, τη διαδικασία διαδοχής στη νεότερη γενιά, τα μυστικά της επιτυχίας τους και τα όνειρά τους για το μέλλον της επιχείρησης.

Με τίτλο ομιλίας «Προετοιμασία διαδοχής – Επενδύοντας στην ανάπτυξη ηγετών» η Tόνια Παρίση, Director, People Services, Consulting, KPMG στην Ελλάδα, θα μοιραστεί με το κοινό του συνεδρίου τη σημασία και τον τρόπο προετοιμασίας διαδοχής σε μια οικογενειακή επιχείρηση, καθώς και τη μεθοδολογία ανάπτυξης ενός ηγετικού προφίλ, και η Κατερίνα Πολυζώη, Senior Manager,Family Business Consulting, KPMG στην Ελλάδα θα αναπτύξει το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα «Επαγγελματίες-Στελέχη και Οικογενειακή Επιχείρηση: Επιλύοντας την εγγενή αντίφαση». Στο ίδιο θέμα θα εστιάσει και στο fireside chat που θα πραγματοποιήσει με τον Πάνο Αδαμαντιάδη, Marketing & Sales OT, Kasidis SA – Elassona Farm, με τον οποίο θα συζητήσει τους λόγους που θα επέλεγε κάποιο στέλεχος να εργαστεί σε μία οικογενειακή επιχείρηση, τι θα συμβούλευε τις οικογενειακές επιχειρήσεις σχετικά με την πρόσληψη στελεχών σε διευθυντικές/ καίριες θέσεις που δεν ανήκουν στην οικογένεια και πολλά άλλα.

Ξεχωριστή στιγμή του συνεδρίου θα είναι η ζωντανή σύνδεση στην Αμερική με την Isabel C. Botero, Ph.D., Assistant Professor, George E. and Mary Lee Fischer Chair in Family Entrepreneurship, College of Business – University of Louisville, η οποία θα μιλήσει για το ενδιαφέρον θέμα “Engaging a competent next generation” και θα αναδείξει τη σημασία ύπαρξης μιας ικανής επόμενης γενιάς σε μια οικογενειακή επιχείρηση, καθώς και τα διαφορετικά προσόντα που είναι σημαντικό να κατέχει η επόμενη γενιά καθώς και τρόπους που μπορούν να αναπτυχθούν.

Με τίτλο ομιλίας “OKRs: Unleashing Family Business Potential for Growth, Resilience, and Purpose in an AI-Driven Future”, o Σταύρος Γιανννέτσος, Co-Founder, Senior Strategy Advisor, of altoValue, θα αναδείξει τρόπους που μπορούν τα OKRs να προωθήσουν την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα σε ένα όλο και πιο περίπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον, ευθυγραμμίζοντας παράλληλα τους επιχειρηματικούς στόχους με τις αξίες, αλλά και να καθοδηγήσουν την εφαρμογή στρατηγικών τεχνητής νοημοσύνης και να τις ευθυγραμμίσουν με ευρύτερους στόχους οικογενειακών επιχειρήσεων.

Με τίτλο ομιλίας “How personal is personal branding?” η Παυλίνα Κωνσταντάρα, Head of Corporate Communications, SOCIALDOO, θα μοιραστεί με το κοινό του συνεδρίου την αξία του personal branding στην digital εποχή σε μια οικογενειακή επιχείρηση, και ο Γιώργος Μελίδης, Manager, Financial Lines, Member of Business ExCo, Howden Brokers θα μοιραστεί με το κοινό το σημαντικό θέμα “The importance of Risk Management and Transfer for Family Offices”.

Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Μιχάλη Φυτούση, Manager, People Services, Consulting, KPMG στην Ελλάδα o οποίος θα παρουσιάσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ομάδες πωλήσεων, καθώς και πώς το SALEScope βοηθά να αναγνωρίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας, να χτίζουμε ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες μας και να αυξήσουμε τις πωλήσεις μας άμεσα.

