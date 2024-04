Η Pylones Hellas συμμετείχε με την Exelasis στο 14ο InfoCom Security Conference 2024

H Pylones Hellas, πάροχος ψηφιακών τεχνολογιών και ασφάλειας διαδικτύου, συμμετείχε για μία ακόμη χρονιά στο ετήσιο, διήμερο συνέδριο «InfoCom Security Conference», το οποίο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 10 και 11 Απριλίου στο κτίριο του Ωδείου Αθηνών. Στο φετινό συνέδριο η συμμετοχή της Pylones έγινε από κοινού με τον νέο στρατηγικό συνεργάτη της, την Exelasis.

Οι δύο εταιρείες συμμετείχαν με booth στο «14ο InfoCom Security Conference», παρουσιάζοντας τις λύσεις της Exelasis, τις οποίες η Pylones έχει αναλάβει να προσφέρει στην ελληνική αγορά. Οι παρευρισκόμενοι στο συνέδριο είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν και στο διαδραστικό Cyber Bingo Workshop της Exelasis, στο οποίο παρουσίασε η κα Κατερίνα Τασιοπούλου, CEO Founder της Exelasis, το AI στο Cybersecurity, κρύβοντας στις διαφάνειες τα νούμερα του τυχερού Cyber Bingo Winner.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του συνεδρίου οι δύο εταιρείες συμμετείχαν με ομιλίες την πρώτη ημέρα, στην πρώτη ενότητα. Η κυρία Κατερίνα Τασιοπούλου, έδωσε μια ομιλία σχετικά με την επιρροή της τεχνητής νοημοσύνης στην κυβερνοασφάλεια, με τίτλο: “AI in Cyber: Enhancing or Endangering Our Mission?”. O κύριος Εμμανουήλ Νέτος, CEO της Pylones Hellas, στη δική του ομιλία, με τίτλο: 5th “The State of Cybersecurity”: Unveiling the Greek market cybersecurity landscape”, παρουσίασε σημαντικά αποτελέσματα της έρευνας που διεξάγει η Pylones από το 2020 σχετικά με την πορεία της κυβερνοασφάλειας στην ελληνική αγορά, τις τάσεις αλλά και την εξέλιξή της μέσα στα χρόνια.

Ακόμη, ο κ. Νέτος κήρυξε και την έναρξη της έρευνας για το 2024, η οποία – όπως κάθε χρόνο- διεξάγεται με την υποστήριξη του Infocom και του IT Security Pro. H έρευνα «The State of Cybersecurity 2024» έχει ως στόχο να συγκεντρώσει ακόμη πιο σημαντικά δεδομένα σχετικά με τη cybersecurity, καλύπτοντας ερωτήματα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, την προστασία του cloud αλλά και για το πώς επηρεάζεται η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων χάρη στην κυβερνοασφάλεια. Στην εν λόγω έρευνα μπορούσαν να συμμετάσχουν και οι παρευρισκόμενοι στο booth της Pylones Hellas.

Μείνετε συντονισμένοι για την επίσημη ανακοίνωση της έρευνας, ώστε να λάβετε μέρος και να βοηθήσετε την Pylones Hellas στη συλλογή σημαντικών δεδομένων.

Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!