Ολοκληρώθηκε το Huawei Seeds for the Future με συμμετοχή 39 φοιτητών από 7 ελληνικά πανεπιστήμια

Η Huawei Ελλάδος διοργάνωσε για ακόμη μια χρονιά το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Seeds for the Future με στόχο να επενδύσει στην ανάπτυξη ταλέντων αλλά και στην παρουσίαση προηγμένων τεχνολογίων του τομέα Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης και λήξης η Διοίκηση της Huawei, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, ελληνικών πανεπιστημίων και του επιχειρείν, αναφέρθηκαν στον ρόλο της τεχνολογίας στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

Το Seeds for the Future είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές πανεπιστημιακών σχολών με ειδίκευση στον τομέα των ΤΠΕ. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις στον κλάδο της Πληροφορικής & Επικοινωνιών, να εκπαιδευτούν από κορυφαίους επαγγελματίες σχετικά με τις τεχνολογίες αιχμής, να ενημερωθούν για το τεχνολογικό οικοσύστημα της Κίνας, αλλά και να ανακαλύψουν τον κινεζικό πολιτισμό.

Επιπλέον του εκπαιδευτικού προγράμματος η Ηuawei Ελλάδος συμμετέχει στο πρόγραμμα Υποτροφιών «Seeds for the Future» προσφέροντας υποτροφίες σε 27 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σε 8 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας. Οι υποτροφίες θα δοθούν σε φοιτητές και φοιτήτριες που υποδεικνύονται από τα Πανεπιστήμια και θα χορηγηθούν με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση και τη συμμετοχή τους στα δρώμενα του Πανεπιστημίου.

Η φετινή διοργάνωση διεξήχθη από τις 8 έως και τις 15 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή 39 φοιτητών/τριων από: το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Κρήτης, Πάτρας και Πειραιώς. Παράλληλα, με την Ελλάδα συμμετείχαν την ίδια περίοδο στο πρόγραμμα αυτό και φοιτητές/τριες από την Μοζαμβίκη και το Μπαγκλαντές. Όλοι οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν εντατικά μαθήματα του κλάδου ICT και εμβάθυναν τις γνώσεις τους στις θεματικές ενότητες Cloud, Computing, 5G και ΑΙ.

Στην τελετή έναρξης της διοργάνωσης έδωσαν το διαδικτυακό παρών με ηχογραφημένο μήνυμα, ο Έλληνας Πρέσβης στην Κίνα κ. Ηλιόπουλος καθώς και ο Minister Consultant της Πρεσβείας της Κίνας στην Ελλάδα κ. Wang Quqiang, ο κ. Huang Ηongqi, CEO της Huawei, η κυρία Γιώτα Παπαρίδου, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας, η Δρ. Βάνα Καλογεράκη, Επικεφαλής του Τμήματος Πληροφορικής και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Καθηγητής κ. Δημήτριος Βέργαδος, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με ηχογραφημένο μήνυμα του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. ‘Αδωνι Γεωργιάδη, την παρουσία του κ. Αθανάσιου Στάβερη, Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του κ. Κωνσταντίνου Μασσέλου, Προέδρου Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (EETT), του κ. Γιώργου Στεφανόπουλου, Γενικού Διευθυντή της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας, του Πρόεδρου του Πανεπιστημίου της Κρήτης Καθηγητή κ. Αντώνη Αργυρού, του κ. Πέτρου Νικοπολιτίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του κ. Νίκου Λάζαρη, General Manager της Huawei.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. ‘Αδωνις Γεωργιάδης αφού ευχαρίστησε για την πρόσκληση τόνισε: «Με το παγκόσμιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Huawei «Seeds for the Future» δίνεται πραγματικά η ευκαιρία σε πάρα πολλούς φοιτητέ/τριες να μάθουν για τις νέες τεχνολογίες και να ενημερωθούν για αυτές από έναν παγκόσμιο «παίχτη» στον τομέα της τεχνολογίας, όπως είναι η Huawei. Μέσω αυτού δυναμώνουν οι πολιτισμικοί και οικονομικοί δεσμοί μας, μαθαίνουμε ο ένας τον άλλον και γινόμαστε ικανότεροι να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο του μέλλοντος. Το να έχουμε το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα της Huawei στην Ελλάδα είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και για την κυβέρνηση και για την κοινωνία».

Ο κ. Μασσέλος, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (EETT), ανέφερε χαρακτηριστικά «Στις αγορές της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ICT) σήμερα, υπάρχει αφενός ένα συστημικό κενό μεταξύ της συνολικής ζήτησης για προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και, αφετέρου, της προσφοράς έμπειρων, δυνητικών εργαζομένων στον κλάδο της ICT. Αυτό το ψηφιακό κενό ταλέντων γίνεται δομικό πρόβλημα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά. Σε διαφορετική περίπτωση, η αυξανόμενη έλλειψη μπορεί να καθυστερήσει την καινοτομία και μπορεί να απειλήσει την ανάπτυξη του κλάδου της ICT και κατά συνέπεια της συνολικής ψηφιακής οικονομίας. Από αυτή την άποψη, το πρόγραμμα «Seeds for the Future» της Huawei προσπαθεί να μειώσει τον κίνδυνο, αναπτύσσοντας ταλέντα με δεξιότητες ICT, προωθώντας τη μεταφορά γνώσης και συμβάλλοντας στην αύξηση της συνεργασίας μεταξύ του κλάδου ICT και των Πανεπιστημίων».

Ο κ. Γιώργος Στεφανόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών κινητοποιούν την ανάπτυξη, την καινοτομία και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε όλα τα επίπεδα. Το ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, υψηλού επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά και το όραμα που χαρακτηρίζει τα στελέχη του κλάδου, αποτελούν απαραίτητο κομμάτι της διαδικασίας του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνολογικής εξέλιξης. Γι αυτό είναι σημαντικό να επενδύουμε με κάθε τρόπο στην ανάπτυξη αυτού του δυναμικού. Ο τρόπος που οι γνώσεις τους μετουσιώνονται σε έργα και υπηρεσίες, μετατρέπουν την κινητή τηλεφωνία σε επιταχυντή που έχει πλέον θεμελιώσει τη αξία της στην καθημερινότητα πολιτών, επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης αλλά και σε κρίσιμες περιόδους, όπως αυτή της πανδημίας».

Η κα Βάνα Καλογεράκη, Επικεφαλής του Τμήματος Πληροφορικής και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δήλωσε: «Το “Seeds for the Future” της Huawei είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που δίνει την ευκαιρία σε νέους φοιτητές να βιώσουν την τεχνολογία και τον πολιτισμό μέσω μιας από τις κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο. Η ανάπτυξη τέτοιων προγραμμάτων όπως το “Seeds for the Future” και η οικοδόμηση στενών σχέσεων μεταξύ βιομηχανίας και πανεπιστημίου είναι αμοιβαία επωφελής. Προσφέρει μια καινούργια εμπειρία στους φοιτητές και τους ανοίγει δρόμους σε σταδιοδρομία στον τομέα της βιομηχανίας, επιτρέπει σε φοιτητές και καθηγητές να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση σε πρακτικά προβλήματα που να αποτελούν κίνητρο για τις ερευνητικές και αναπτυξιακές τους δραστηριότητες και δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για μεταφορά τεχνολογίας. Θα ήθελα να συγχαρώ τους ανθρώπους της Huawei για τη δέσμευσή τους στους ταλαντούχους νέους μαθητές παγκοσμίως. Τέτοιες πρωτοβουλίες θα πυροδοτήσουν το καινοτόμο μυαλό τους και τις φιλοδοξίες τους».

Ο κ. Δημήτρης Βέργαδος, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς τόνισε «Στο πλαίσιο της συμμετοχής του τμήματός μας και του M.Sc. «Ψηφιακή κουλτούρα, έξυπνες πόλεις, IoT και προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες» στις δραστηριότητες καινοτομίας και τη σύνδεση των φοιτητών/τριων μας με την αγορά εργασίας, θα θέλαμε να συγχαρούμε την πρωτοβουλία της Huawei «Seeds for the Future», η οποία συμβάλλει στους στόχους του Τμήματος και του Μ.Sc. Το Seeds for the Future είναι πλέον ένα σημαντικό γεγονός για τους φοιτητές μας, που τους συνδέει με τη βιομηχανία και τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες».

Ο κ. Αντώνης Αργυρός, Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ δήλωσε: «Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της HUAWEI, “Seeds for the Future”, αποσκοπεί στο να καλλιεργήσει τις δεξιότητες και τις νοοτροπίες που απαιτούνται ώστε οι νέοι με γνώσεις τεχνολογίας να είναι ανταγωνιστικοί στους χώρους εργασίας του μέλλοντος. Εκ μέρους του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα ήθελα να συγχαρώ τη HUAWEI για αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, καθώς και να την ευχαριστήσω θερμά για την ευκαιρία που δίνει στους φοιτητές μας να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.»

Ο κ. Πέτρος Νικοπολιτίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σημείωσε: «Η Επιστήμη και η Μηχανική των Υπολογιστών και των Τηλεπικοινωνιών, είναι τομείς που εξελίσσονται γρήγορα με σημαντικές εφαρμογές στην καθημερινή ζωή. Το Τμήμα μας είναι ικανοποιημένο με τη συμμετοχή των φοιτητών του στο πρόγραμμα Huawei, “Seeds for the Future”. Μέσω του προγράμματος, οι φοιτητές μας είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το εργασιακό περιβάλλον και τη τεχνογνωσία ενός φορέα παγκόσμιας εμβέλειας που εφαρμόζει τεχνολογίες αιχμής στους προαναφερθέντες τομείς».

Όπως επεσήμανε η κα Τόνια Πέτροβιτς, Senior Public Relations Manager της Huawei: «Οι ψηφιακές δεξιότητες και η εκπαίδευση δεν αποτελούν μόνο τα θεμέλια της ψηφιακής οικονομίας, αλλά και το μέσο για την ισότητα και την ποιότητα στην εκπαίδευση. Η Ηuawei δεσμεύεται για συνεχή ανάπτυξη ταλέντων, επενδύοντας στο πρόγραμμα Seeds for the Future με στόχο να βοηθήσει τα επόμενα χρόνια φοιτητές και νέους να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Με το πρόγραμμα Seeds for the Future οι συμμετέχοντες φοιτητές και φοιτήτριες διευρύνουν τους ορίζοντές τους, εκπαιδεύονται εντατικά σε τεχνολογίες αιχμής και μεταλαμπαδεύουν την πολύτιμη αυτή γνώση και εμπειρία στη χώρα μας».