SAS – Accenture Talks: Personalization in Banking

Η SAS, ο ηγέτης στον κλάδο των analytics και της τεχνητής νοημοσύνης, διοργάνωσε την περασμένη εβδομάδα, σε συνεργασία με την Accenture, webinar με τη συμμετοχή κορυφαίων τραπεζικών στελεχών με θέμα την εξατομίκευση του τραπεζικού κλάδου και τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η λεπτομερής συλλογή δεδομένων του πελάτη, κατόπιν συγκατάθεσής του, σε πραγματικό χρόνο, η επεξεργασία τους με τη χρήση της μηχανικής μάθησης και η λήψη τελικών αποφάσεων με βάσει αυτά τα δεδομένα.

Εισηγητές στο webinar ήταν ο Κωνσταντίνος Μπαχάς, Senior Manager, Head of Customer Advisory SEE στη SAS και ο Παναγιώτης Δέτσης, Applied Intelligence Senior Manager στην Accenture. Το πάνελ πλαισιώθηκε από εξέχοντα στελέχη της Ελληνικής και Κυπριακής τραπεζικής αγοράς όπως οι Μανώλης Συλλιγνάκης, Head of Customer Analytics and Campaign Management, Εθνική Τράπεζα, Δημήτρης Κονιώτης, Head of Data & Analytics, Hellenic Bank, Παναγιώτης Τσιγκουράκος, Senior Director, Customer Value Management, Τράπεζα Πειραιώς.

Το webinar επικεντρώθηκε στον ουσιαστικό ρόλο της εξατομίκευσης μέσα από προβλέψιμες αναλύσεις, που είναι το κλειδί για την επίτευξη των στόχων μιας τράπεζας. Όπως τόνισε ο κ. Μπαχάς κατά την τοποθέτησή του, η εξατομίκευση προσφέρει δυναμικές εμπειρίες σε κάθε χρήστη ξεχωριστά και διαφοροποιημένο πλαίσιο με απρόσκοπτη λειτουργία σε όλα τα διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας. Παράλληλα, απαιτεί από τους οργανισμούς να αφουγκράζονται διαρκώς τους πελάτες τους, να κατανοούν τις ανάγκες και επιθυμίες τους, να αποφασίζουν για τις βέλτιστες δυνατές ενέργειες και στη συνέχεια να πράττουν την κατάλληλη στιγμή, ακόμη και σε μεγάλη κλίμακα.

Από την άλλη, η Accenture ανέδειξε τον ορισμό του Customer Genome, σύμφωνα με τον οποίο ο απώτερος στόχος της εξατομίκευσης είναι η αξιοποίηση δεδομένων για να διευκολύνει τους πελάτες να βρίσκουν και να καταναλώνουν αυτό που θέλουν, όπως και όποτε αυτοί επιθυμούν, έχοντας ως βάση όχι μόνο το τι αγόρασαν στο παρελθόν, αλλά και την κατανόηση του γιατί πίσω από τις προτιμήσεις τους.

Ένα ακόμη ζήτημα που συζητήθηκε ήταν η σημαντικότητα της λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο, ειδικότερα σε μια στιγμή όπου η τραπεζική αγορά βρίσκεται εν μέσω ψηφιακού μετασχηματισμού και αντιμέτωπη με συνεχώς εναλλασσόμενα δεδομένα. Οι οργανισμοί ανταγωνίζονται για την ικανοποίηση των πελατών και οι εξατομικευμένες υπηρεσίες και η προσφορά απρόσκοπτων ψηφιακών εμπειριών θα ωθήσει τους πελάτες να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο, γρήγορα και βασισμένες σε σημαντικά δεδομένα, βελτιώνοντας εν τέλει την αποδοτικότητα τους. Ωστόσο, ενώ οι περισσότερες τράπεζες έχουν ένα σαφές όραμα για τον τελικό στόχο, η πλειοψηφία αποθαρρύνεται από τα εμπόδια στην καινοτομία, όπως οι αναποτελεσματικές χειροκίνητες διαδικασίες, η έλλειψη διορατικότητας και η αδυναμία να ανταποκριθεί άμεσα και γρήγορα όταν προκύπτουν ευκαιρίες εξέλιξης.

Η επόμενη μέρα των analytics στον τραπεζικό κλάδο χαρακτηρίζεται από τη διαθεσιμότητα πληθώρας πληροφοριών και μιας τεράστιας ποσότητας δεδομένων, τα οποία εάν συγκεραστούν με τη δύναμη των αναλυτικών στοιχείων μπορούν να δώσουν ευκαιρίες που διευκολύνουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για μια σειρά από ζητήματα, όπως η κυκλοφορία νέων προϊόντων, η διαχείριση και ανάπτυξη χαρτοφυλακίων και η απόκτηση και διατήρηση νέων πελατών, και την καθιστούν ιδιαίτερα αποτελεσματική.