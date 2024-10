Το HP Roadshow φέρνει την καινοτομία του ΑΙ στην Αθήνα

Η HP Hellas διοργάνωσε το πολυαναμενόμενο HP AI Roadshow «A New Era: How AI is shaping your Workplace Transformation» στο ξενοδοχείο Four Seasons Astir Palace, προσφέροντας μια αποκλειστική πρώτη ματιά στα νέα προϊόντα που παρουσιάστηκαν στο HP Imagine 2024, τα οποία καινοτομούν και ενσωματώνουν χαρακτηριστικά για την ενίσχυση της απόδοσης και της δημιουργικής σκέψης των εργαζομένων. Με έμφαση στις λύσεις που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και μια ολοκαίνουργια σειρά προϊόντων, η εκδήλωση αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση της HP να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες και κυρίως οι εργαζόμενοι αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία.

Το HP Roadshow προσέφερε στους συμμετέχοντες – τελικούς πελάτες της εταιρείας, πρακτικές εμπειρίες, κεντρικές ομιλίες και χρήση των προϊόντων, αποκαλύπτοντας πώς η ΗP μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη και τα προϊόντα επόμενης γενιάς φέρνουν την επανάσταση στην παραγωγικότητα, τη δημιουργικότητα και τη βιωσιμότητα.

Στο πλαίσιο του Roadshow, η HP παρουσίασε τις τελευταίες γενιές υπολογιστών, όπως το HP OmniBook X AI PC και το HP EliteBook Ultra AI PC, που σχεδιάστηκαν από την αρχή με τη χρήση των πιο προηγμένων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Αυτές οι συσκευές συνδυάζουν υψηλές δυνατότητες, καθώς ενσωματώνουν τη νέα γενιά επεξεργαστών με ενσωματωμένο NPU, που επιτρέπει την εκτέλεση έως και 45 τρισεκατομμυρίων λειτουργιών ανά δευτερόλεπτο (TOPS), βοηθώντας στην επιτάχυνση της παραγωγικότητας και δημιουργικότητας, ενώ παράλληλα παρέχουν αυξημένη ασφάλεια και χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση.

Τα νέας γενιάς AI PCs της HP, είναι εξοπλισμένα με το AI Companion, το οποίο εξατομικεύει και βελτιστοποιεί την εμπειρία του χρήστη για μεγαλύτερη παραγωγικότητα και συνεργασία. Το AI Companion χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναλύσουν ιδιωτικά αρχεία και να ανακαλύψουν πληροφορίες για να βελτιώσουν και να δημιουργήσουν περιεχόμενο ή να ανταποκριθούν γρήγορα και με ακρίβεια σε βασικές εργασίες.

Επιπλέον, το HP AI Creation Center είναι ένας δυναμικός χώρος όπου η δημιουργικότητα συναντά την τεχνολογία αιχμής, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να ξεκλειδώσουν όλες τους τις δυνατότητες μέσω εργαλείων ενισχυμένων με τεχνητή νοημοσύνη. Σχεδιασμένο για δημιουργικούς χρήστες, προγραμματιστές και δημιουργούς περιεχομένου, το AI Creation Center παρέχει πρόσβαση σε λογισμικό με τεχνητή νοημοσύνη, προηγμένο υλικό της HP και περιβάλλοντα συνεργασίας για τον εξορθολογισμό των ροών εργασίας και την έμπνευση για καινοτομία. Με χαρακτηριστικά όπως η δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη σε πραγματικό χρόνο, το HP AI Creation Center μεταμορφώνει τη δημιουργική διαδικασία, καθιστώντας την ταχύτερη, εξυπνότερη και πιο διαισθητική από ποτέ.

Στον τομέα της εκτύπωσης συνεχίζει να ηγείται, ειδικά με το HP Print AI, το οποίο μειώνει τη χρήση χαρτιού και ενέργειας, ενσωματώνοντας υπηρεσίες Cloud για απομακρυσμένη διαχείριση συσκευών. Βελτιστοποιεί τις ροές εργασίας με την πρόβλεψη των αναγκών εκτύπωσης, τη διαχείριση των επιπέδων προμηθειών και την αυτοματοποίηση της συντήρησης, εξασφαλίζοντας μέγιστη αποδοτικότητα. Με έξυπνη ασφάλεια εκτύπωσης και οικολογικά χαρακτηριστικά, το HP Print AI βοηθά τις επιχειρήσεις να μειώσουν τα απόβλητα, το κόστος και να βελτιώσουν τη δέσμευση τους προς την βιωσιμότητα.

Παράλληλα, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά για πρώτη φορά όλες τις πρωτοποριακές λύσεις της Poly, που ενισχύουν την υβριδική εργασία, επιτρέποντας εξαιρετικά αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία από απόσταση.

Ο Νίκος Χρηστάκης, Managing Director της HP Ελλάδος και Κύπρου, δήλωσε: ««Στην HP επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να ηγούμαστε της τεχνολογικής προόδου στην AI, προσφέροντας στους πελάτες και συνεργάτες μας κορυφαία εργαλεία και λύσεις για την ψηφιακή τους εξέλιξη. Με την Τεχνητή Νοημοσύνη στον πυρήνα της νέας σειράς προϊόντων που παρουσιάστηκαν στο HP Imagine 2024, επαναπροσδιορίζουμε την παραγωγικότητα, τη δημιουργικότητα και την ασφάλεια, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες ενός κόσμου που αλλάζει ραγδαία».

