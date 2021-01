Honor: νέα στρατηγική, όραμα και νέα προϊόντα

Η Honor, το παγκόσμιο brand τεχνολογίας, παρουσίασε σήμερα τη νέα της στρατηγική ως ανεξάρτητη πλέον εταιρεία. Κατά τη διάρκεια live stream event, ο George Zhao, CEO του νεανικού brand Honor αποκάλυψε μία σειρά νέων προϊόντων για το 2021, συμπεριλαμβανομένου και του Honor View40, το οποίο διαθέτει προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Η Honor αποκάλυψε επίσης το νέο της slogan, “Go Beyond”, το οποίο περιγράφει την επιθυμία της εταιρείας να πρωτοστατήσει στην παγκόσμια αγορά τεχνολογίας προσφέροντας πρωτοποριακά προϊόντα υψηλής αξίας και αποδεδειγμένης αξιοπιστίας.

Honor: Νέα στρατηγική για το 2021

«Είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη των πιστών πελατών και συνεργατών μας που είναι στο πλευρό μας εδώ και εφτά χρόνια. Οι πελάτες μας παραμένουν η πρώτη μας προτεραιότητά καθώς μπαίνουμε σε ένα νέο συναρπαστικό κεφάλαιο και είμαστε προσηλωμένοι στο να δημιουργήσουμε έναν κόσμο πλούσιο σε έξυπνη τεχνολογία», δήλωσε ο George Zhao.

Για να το πετύχει αυτό και για να συνεχίσει να ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών που εξελίσσονται συνεχώς, η Honor εισάγει μία νέα ανανεωμένη στρατηγική. Στοχεύοντας σε τρεις βασικούς πυλώνες: «Όλα τα Σενάρια, Όλα τα Κανάλια, Όλοι οι Άνθρωποι» και αξιοποιώντας την προσέγγιση «1+8+Ν» στα προϊόντα της, η Honor φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν κόσμο πιο έξυπνο για όλους.

Σταθερή προσήλωση σε καινοτομία, ποιότητα και εξυπηρέτηση

Η Honor παραμένει προσηλωμένη στην καινοτομία και το R&D. Σήμερα, το εργατικό της δυναμικό αποτελείται από σχεδόν 8000 ανθρώπους, με αρμοδιότητες που καλύπτουν την διαδικασία παραγωγής και διανομής από την αρχή μέχρι το τέλος ενώ ποσοστό μεγαλύτερο του 50% εργάζεται για το R&D. Η Honor διαθέτει επίσης πέντε μεγάλα κέντρα R&D και περισσότερα από 100 εργαστήρια καινοτομίας ανά τον κόσμο.

Με βάση τις ανάγκες των καταναλωτών παγκοσμίως, η Honor έχει την ευελιξία και την ανεξαρτησία να διαλέξει τις καλύτερες λύσεις για την παγκόσμια γραμμή παραγωγής της. Σε αυτή τη λογική, έχει ήδη επιβεβαιώσει συνεργασίες με προμηθευτές που πρωταγωνιστούν στον τομέα τους, όπως η AMD, η Intel, η MediaTek, η Micron Technology, η Microsoft, η Qualcomm, η Samsung, η SK Hynix και η Sony.

Με την ποιότητα στο επίκεντρο, κάθε προϊόν της Honor περνάει αυστηρούς ελέγχους ποιότητας για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του. Συγκεκριμένα τα προϊόντα περνάνε περισσότερες από 400 διαφορετικούς ελέγχους και λαμβάνει 20 παγκόσμιες πιστοποιήσεις προτού βγει στην αγορά. Ακόμα, θέλοντας να παρέχει γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση για τους χρήστες της, η Honor έχει πλέον 3000 κέντρα εξυπηρέτησης και 43 call center σε 82 χώρες.

Η βραβευμένη γραμμή προϊόντων και επιτυχία στις ηλεκτρονικές πωλήσεις είναι η βάση για τα μελλοντικά πλάνα ανάπτυξης

Η Honor φαίνεται ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο, αφού η τελευταία γραμμή IoT (Internet of Things) προϊόντων της σάρωσε τα βραβεία στο CES 2021. To Honor Band 6 αναδείχτηκε «Best of CES 2021» από μέσα τεχνολογίας όπως το Android Autority, το Phandroid, το PocketNow, και το Tech Advisor, ενώ το αναβαθμισμένο Honor MagicBook Pro κέρδισε τον ίδιο τίτλο από το Android Headlines, το Newsweek και το Ubergizmo.

Παράλληλα με τα βραβεία όμως, τα κανάλια πωλήσεων της Honor συνεχίζουν να είναι αποτελεσματικά, με το brand να γίνεται το νούμερο 1 online smartphone brand στην Κίνα μέσα σε μόλις δύο χρόνια. Αυτό το επίτευγμα ενισχύει ακόμα περισσότερο το σχέδιο της Honor να εξαπλωθεί σε περισσότερες offline αγορές ανά τον κόσμο μέσα στο 2021.

Honor View40 5G: Καινοτομία και κορυφαία χαρακτηριστικά

Κάνοντας το ντεμπούτο του στο online event της Honor, «Sense the Future», το ολοκαίνουργιο Honor View40 είναι σχεδιασμένο για να ικανοποιεί τις αισθήσεις, προσφέροντας πανέμορφη εμπειρία θέασης χάρη στην προηγμένη τεχνολογία OLED display 6.72’’. Το View40 είναι εξοπλισμένο με το πανίσχυρο επεξεργαστή MediaTek Dimensity 1000+SoC και μπαταρία 4000 mAh , τριπλή κάμερα 50MP RYYB f/1.9 + 8MP f/2.4 ultrawide + 2MP macro, διπλή εμπρόσθια κάμερα 16MP + ToF.