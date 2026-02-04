ΕΔΥΤΕ – ΕΚΠΑ – Motor Oil: πιλοτική εφαρμογή κβαντικά ασφαλών επικοινωνιών

Στις 27 Ιανουαρίου 2026, η ΕΔΥΤΕ, σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Motor Oil Hellas, υλοποίησε use case του έργου HellasQCI (Quantum cryptography to secure communication links of critical infrastructures) στις εγκαταστάσεις των Διυλιστηρίων Κορίνθου της Motor Oil Hellas στους Αγίους Θεοδώρους.

Το use case αφορούσε την εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού Quantum Key Distribution (QKD) σε πραγματικό βιομηχανικό περιβάλλον, με στόχο τη διεξαγωγή δοκιμών ανταλλαγής κβαντικά ασφαλούς, κρυπτογραφημένης επικοινωνίας μεταξύ επιλεγμένων σημείων εντός του διυλιστηρίου. Η δραστηριότητα αυτή ανέδειξε την εφαρμογή τεχνολογιών κβαντικής κρυπτογραφίας σε επιχειρησιακό περιβάλλον κρίσιμων υποδομών.

Οι εργασίες εγκατάστασης και δοκιμών πραγματοποιήθηκαν από ομάδες μηχανικών της ΕΔΥΤΕ και του ΕΚΠΑ, σε στενή συνεργασία με το τμήμα ICT και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Motor Oil. Για την υλοποίηση επιλέχθηκαν δύο σημεία: το κύριο Κέντρο Δεδομένων του διυλιστηρίου και το Κέντρο Δεδομένων της μονάδας Hydro Cracker (Hydro). Τα σημεία αυτά επιλέχθηκαν καθώς αποτελούν βασικά σημεία συγκέντρωσης της κίνησης δεδομένων και φιλοξενούν διατάξεις υψηλής διαθεσιμότητας του δικτύου του διυλιστηρίου.

Σε κάθε σημείο εγκαταστάθηκε μία συσκευή QKD (ζεύγος Alice–Bob), καθώς και ένας μεταγωγέας Ethernet με δυνατότητα χρήσης κλειδιών QKD. Η διασύνδεση των δύο σημείων πραγματοποιήθηκε μέσω του υφιστάμενου οπτικού δικτύου της Motor Oil. Μέσω της συγκεκριμένης εγκατάστασης, συμμετρικά κλειδιά QKD χρησιμοποιήθηκαν αντί συμβατικών κρυπτογραφικών κλειδιών από τους μεταγωγείς επιτρέποντας τη δημιουργία ενός κβαντικά ασφαλούς καναλιού επικοινωνίας επιπέδου 2 (Layer-2 MACsec) υψηλής ταχύτητας.

Ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης διαμόρφωσης, η επικοινωνία μεταξύ των δύο κέντρων δεδομένων κατέστη ανθεκτική σε κβαντικές επιθέσεις (quantum-resistant). Μετά την επιτυχή αρχική δοκιμή, η Motor Oil, σε συνεργασία με την ΕΔΥΤΕ και το ΕΚΠΑ, προγραμματίζει τη συνέχιση δοκιμών σε πραγματικά σενάρια λειτουργίας, με στόχο την περαιτέρω αξιολόγηση της λειτουργικότητας της λύσης υπό διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας της κρίσιμης υποδομής.

Κατά την εγκατάσταση και την επίδειξη της λύσης παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των συμμετεχόντων φορέων, μεταξύ των οποίων ο κ. Διονύσιος Βυθούλκας, Υπεύθυνος ICT της Motor Oil Hellas, η κα. Έλενα Κουστιμπή, Στέλεχος της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Motor Oil Hellas, ο Δρ. Ηλίας Παπασταματίου, Senior Project Manager, ΕΔΥΤΕ και Συντονιστής της Εθνικής Υποδομής Κβαντικών Επικοινωνιών HellasQCI και ο Δρ. Γεώργιος Κανέλλος, Τεχνικός Συντονιστής HellasQCI, ΕΚΠΑ.

Το έργο HellasQCI συντονίζεται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET S.A.), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.