Infocom Today #143: Η Ελλάδα ξεχωρίζει σε δεξιότητες ΤΝ, λέξη της χρονιάς το vibe coding!

Στο Youtube, αλλά και σε όλες τις μεγάλες podcasting πλατφόρμες, είναι άμεσα διαθέσιμο το νέο επεισόδιο του Infocom Today, το 143ο κατά σειρά!

Σήμερα: Η Ελλάδα ξεχωρίζει σε δεξιότητες ΤΝ, λέξη της χρονιάς το vibe coding!

Το Infocom Today αποτελεί την τακτική σας ενημέρωση από την τεχνολογική αγορά, με την υπογραφή της δημοσιογραφικής ομάδας του Infocom.gr. Παρουσιάζει ο δημοσιογράφος, Χρήστος Κοτσακάς.

Το Infocom Today έρχεται με την υποστήριξη της Samsung και του Samsung Knox, μιας πλατφόρμας ασφάλειας που προστατεύει τα προσωπικά σου δεδομένα. Μάθε περισσότερα στο https://www.samsung.com/gr/.

