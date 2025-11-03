Η RDC Informatics απορροφά τo digital agency eSteps

Η RDC Informatics ανακοινώνει την απορρόφηση της eSteps Σύμβουλοι Internet Marketing του Digital Strategist κ. Δημήτρη Κονταράκη, ενέργεια που εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας, για περαιτέρω ενδυνάμωση της επιχειρησιακής μονάδας Digital Marketing και εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες & συνεργάτες της.

Με την απορρόφηση της eSteps, η RDC Informatics ενισχύει σημαντικά το αποτύπωμά της στην αγορά του Digital Marketing, διευρύνοντας τις δυνατότητες παροχής σχετικών, end-to-end λύσεων όπως performance marketing και data-driven growth.

Στο πλαίσιο της απορρόφησης, όλα τα στελέχη της eSteps εντάσσονται στο ανθρώπινο δυναμικό της RDC Informatics, ενώ το σύνολο του ενεργού πελατολογίου της eSteps μεταφέρεται και θα εξυπηρετείται πλέον από τις ενοποιημένες ομάδες της RDC Informatics, με στόχο την απρόσκοπτη συνέχεια και την αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης.

Παράλληλα, ο κ. Δημήτρης Κονταράκης αναλαμβάνει Διευθυντής της Επιχειρησιακής Μονάδας Digital Marketing της RDC Informatics, με ευθύνη για τη στρατηγική ανάπτυξη, την επιχειρησιακή αρτιότητα των έργων και την περαιτέρω ενσωμάτωση των πρακτικών data & performance στο σύνολο των υπηρεσιών digital marketing της εταιρείας. «Η απόφαση για την απορρόφηση της eSteps από την RDC Informatics αποτελεί ένα φυσικό επόμενο βήμα στην πορεία μας. Η ανάγκη για συνεχή εξέλιξη, η αναζήτηση μεγαλύτερων προκλήσεων και η επιθυμία για ουσιαστική ανάπτυξη τόσο σε επίπεδο έργων όσο και ομάδας, μας οδήγησαν σε αυτή τη στρατηγική συνεργασία. Η ένταξή μας στην RDC Informatics ανοίγει νέους ορίζοντες, προσφέροντάς μας το κατάλληλο περιβάλλον για να ανεβάσουμε ακόμη ψηλότερα τον πήχη των υπηρεσιών digital marketing και να δημιουργήσουμε ακόμη μεγαλύτερη αξία για τους πελάτες μας», δήλωσε ο κ. Δημήτρης Κονταράκης αναλαμβάνοντας τα νέα του καθήκοντα.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της RDC Informatics Α.Ε., κ. Διονύσης Κουτσαντώνης, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε αυτή τη νέα εξέλιξη. Η απορρόφηση της eSteps εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της RDC Informatics για περαιτέρω ενίσχυση των δυνατοτήτων μας στο Digital Marketing και για την παροχή ακόμη μεγαλύτερης αξίας στους συνεργάτες μας. Ευχόμαστε στα νέα μας στελέχη –και ειδικά στον κ. Κονταράκη– καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα.»