Η HP Hellas στηρίζει την ακαδημαϊκή κοινότητα μέσα από στρατηγική συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πιστή στη δέσμευσή της να συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της κοινωνίας, η HP Hellas ολοκλήρωσε με ιδιαίτερη επιτυχία έναν δυναμικό κύκλο συνεργασίας με φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (AUEB).

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι φοιτητές ανέλαβαν και ολοκλήρωσαν τρεις επιχειρηματικές μελέτες (projects) σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων, με τη συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση στελεχών της HP Hellas καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Τα γραφεία της εταιρείας μετατράπηκαν σε ένα περιβάλλον συνεργασίας, δημιουργικότητας και ανταλλαγής γνώσης, αναδεικνύοντας τις αξίες της καινοτομίας, της ομαδικότητας και της ενσυναίσθησης που χαρακτηρίζουν την κουλτούρα της HP. Οι παρουσιάσεις των φοιτητών ξεχώρισαν για την πληρότητα, την ενέργεια, το πάθος και τον επαγγελματισμό τους.

Η συνεργασία αυτή άφησε έντονο αποτύπωμα στους φοιτητές, που είχαν την ευκαιρία και το προνόμιο να συνδυάσουν την ακαδημαϊκή γνώση με την εμπειρία της αγοράς. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μία από τις συμμετέχουσες φοιτήτριες: , «Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε το επιστέγασμα μιας εμπνευσμένης ακαδημαϊκής διαδρομής, που διεύρυνε την οπτική μου και ενίσχυσε το πάθος μου για το marketing και τη στρατηγική».

Η φοιτήτρια ευχαρίστησε θερμά τα στελέχη της εταιρείας, για τη θερμή υποδοχή, την καθοδήγηση και τις πολύτιμες γνώσεις που μοιράστηκαν μαζί της.

Η επιτυχία της συνεργασίας ανάμεσα στην HP Hellas και στο MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών βασίστηκε στη στενή συνεργασία και το κοινό όραμα του κ. Νίκου Χρηστάκη, Managing Director της HP Ελλάδος και Κύπρου, και του Διευθυντή του MBA Προγράμματος, κ. Εμμανουήλ Δεδούλη οι οποίοι υλοποίησαν μια πρωτοβουλία που φέρνει κοντά την ακαδημαϊκή γνώση και την επιχειρηματική πράξη, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αμοιβαίας μάθησης, καινοτομίας και έμπνευσης. Η συνέργεια αυτή και το εξαιρετικό αποτέλεσμα αναδεικνύει τη σημασία της ανάπτυξης στρατηγικών δεσμών μεταξύ πανεπιστημίου και αγοράς.

Ο κ. Νίκος Χρηστάκης, Managing Director της HP Ελλάδος και Κύπρου, δήλωσε: «Ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στον Διευθυντή του Προγράμματος, κ. Εμμανουήλ Δεδούλη, για το όραμά του να φέρει την ακαδημαϊκή γνώση πιο κοντά στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Παράλληλα, ευχαριστώ θερμά τα στελέχη της HP για τον χρόνο και την αφοσίωσή τους, που αποδεικνύουν στην πράξη την αξία του “One HP”.»

Οι φοιτητές του MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών απέδειξαν ότι έχουν τις γνώσεις, δεξιότητες και το επαγγελματισμό για να αποτελέσουν τη νέα γενιά ηγετών του επιχειρηματικού κόσμου.

Η HP Hellas παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη της νέας γενιάς επαγγελματιών και στη δημιουργία γεφυρών μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και αγοράς εργασίας, συμβάλλοντας ενεργά σε ένα πιο βιώσιμο και καινοτόμο μέλλον.